Con Acosta en Buenos Aires, hoy comienza el empedrado camino al 25M

Con las planillas excel bajo el brazo y una sonrisa dialoguista en la cara, hoy a las 14 se reúnen los ministros de Economía de las provincias con el responsable nacional del área, Luis Caputo. El cordobés Guillermo Acosta, ministro financiero de Martin Llaryora, confirmó la presencia. La cita en el Palacio de Hacienda, al frente de la Casa Rosada, es la previa de la cumbre del viernes entre los gobernadores y el presidente Javier Milei, una instancia que es condición necesaria pero no suficiente para que las provincias y la Nación lleguen a un acuerdo por fondos y ajustes.

En el cordobesismo aseguran que tienen toda la expectativa y el interés en achicar diferencias con el jefe de Estado pero adelantan que no cederán posición sobre las retenciones a las exportaciones y las transferencias que corresponden a la provincia. A eso, Llaryora le sumó la bandera de los biocombustibles, que en la ley Bases original equiparaba sectores grandes con pymes y no convencía a las provincias productoras sobre porcentajes de corte.

Para resaltar su posición, el gobernador viajó el lunes a la noche a la ExpoAgro de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde se realiza hasta el viernes uno de los eventos del ruralismo más importantes del país. En el marco de una cena programada, se encontró con sus pares de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, con el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO, y con el mandatario anfitrión, el peronista K Axel Kicillof, que venía de un duro discurso contra el presidente en la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Kicillof no confirmó su presencia en el cónclave del viernes.

Llaryora y sus ministros aseguran que nada hay que los diferencie del decálogo del pacto del 25 de mayo que presentó Milei en la última asamblea parlamentaria, pero para llegar a esa posta, que será en Córdoba, hay que pasar por las dificultades del Congreso y la renegociación de la ley ómnibus. Todavía no se sabe qué versión presentará el Ejecutivo nacional para discutir, pero tras el “pase a comisión” durante las extraordinarias, el debate inicia de cero. Lo que sí, serán más las comisiones por las que pasará el texto, y la oposición buscará que Caputo y otros ministros asisten, esta vez, a Diputados.

Los llaryoristas dan fe de buenas intenciones y recuerdan que “la primera vez” que se trató el megaproyecto en Diputados votaron el dictamen de comisión y luego todo el paquete en general, y que recién en la votación en particular rechazaron 3 de 7 incisos de las facultades delegadas y de los fideicomisos. “Estamos en un 85 o 90% de acuerdo”, calculan. El problema sigue siendo el 10 o el 15% en que no acuerdan, que incluye las partidas para la Caja de Jubilaciones, el fondo Compensador del Transporte y el Fonid, además del rechazo a la suba de los derechos a la exportación.

Cuando todavía no arrancó la negociación final, el bloque de diputados donde están los cordobesistas, Hacemos Coalición Federal, presentó a la presidencia de la cámara un pedido de sesión especial para el 13 de marzo para tratar el proyecto de nuevo esquema de movilidad jubilatoria, más beneficioso para los pasivos que el que propone Milei. El oficialismo busca sortear el impacto de la inflación de enero y febrero, seguramente las más altas del año, con una fórmula que aplique desde marzo o abril, lo que acentuaría la drástica licuación de los haberes de los pasivos. El proyecto que firmó el llaryorista Ignacio García Aresca dispone un ajuste desde abril según inflación Indec de febrero (sería de entre el 15 y el 20%) más un aumento del 20,6%, para paliar la pérdida de ingresos de los jubilados. Además, el diputado oriundo de San Francisco confirmó que van a acompañar el proyecto de Margarita Stolbizer para restituir el Fondo de Incentivo Docente, cortado por la Nación. A esos proyectos no coincidentes, que seguramente traerán ruido con La Libertad Avanza, se suma la intención de la Casa Rosada de reinstalar el impuesto a las Ganancias, que es coparticipable e impactaría directo en los ingresos de las provincias, gravamen que quedó para salarios muy altos por iniciativa del exministro de Economía, Sergio Massa. “Lo piden los gobernadores”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los diputados que responden al cordobés fruncen la nariz, mientras reiteran que hay tributos nacionales que no se coparticipan, con el impuesto al cheque y el País, que deberían volcarse a las provincias.

“Hay expectativa, estamos abiertos al diálogo”, dijo Llaryora en San Nicolás, donde ayer Milei copó la escena y ratificó, en un breve contacto con Cadena 3, que necesita a los gobernadores “alineados” con la ley Bases para firmar luego el “pacto de mayo”.

El mandatario mediterráneo sostuvo su postura de la necesidad de un plan productivo y de desarrollo, aunque aseguró que esto “no es un condicionamiento” al jefe de Estado nacional. “Francos hablo de flexibilidad”, resaltó, y dio a entender que todos los actores políticos que el viernes retoman el proceso abortado con el fracaso de la ley Bases saben lo que opinan los otros sobre todos los temas que se tienen que tratar.