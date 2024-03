¿El “primereo” de la peluca?

La periodista dialogaba con el analista político sobre lo que se conoce de la oferta electoral municipal. Entre ellos, una propuesta afin al presidente Javier Milei que encabeza Mario Lamberghini.

Analista: El otro día usted me aclaró que el Partido Libertario no integra La Libertad Avanza. Al menos se dispuso eso después de las elecciones provinciales, ¿no?

Periodista: Así es.

A: Bueno, déjeme decirle que aún así están buscando referenciarse fuertemente en Javier Milei. Y quizás sea válido que lo hagan. Lamborghini ya estaba alineado a esas ideas en la elección municipal anterior.

P: Yo todavía no recuerdo si en esa campaña lo mencionaban a Milei. En ese momento aún ni siquiera era diputado, aunque sí un panelista muy conocido (risas).

A: Pero presentaron una plataforma similar en cuanto al recorte del gasto público. Igual sabemos que tanto él como la otra oferta de derecha (Ucedé) apenas superaron el 2%.

P: Pasó de todo desde entonces. Nada más y nada menos que un presidente.

A: Justamente, ¿vio que el eslogan de “Río Cuarto Avanza” está acompañado de una silueta con el peinado de Milei? Eso no debe haber caído muy bien en la gente de La Libertad Avanza que buscó de varias maneras despegarse del nombre de Lamberghini. De alguna manera, pareciera que los “primereó” con eso.

P: Les ganó de mano pero no quiere decir que del otro lado no vayan a buscar diferenciarse si llegan a presentar un candidato propio. Y tengo entendido que tienen esa intención.

A: Seguro. El tema es quién. Ya sabemos que un sello por sí solo no implica necesariamente tracción de votos. En una de esas están viendo de llevar a alguien que ya esté bastante instalado. Como se decía con Abrile.

P: Mire que hay gente que dice que Abrile no cerrará con los libertarios. Al menos eso dijo (Juan) Jure hace poco.

A: Yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie. Y honestamente, creo que siempre se le puede encontrar una veta a las cosas. No creo que la ordenanza que dice que no puede presentarse sea un impedimento. Como sea, sigo atento a ver qué pasa pero hay chances de que haya dos listas mileístas este año.

La Azul pinchó al STM

El informante municipal llegaba a la periodista con un comunicado de la Lista Azul, espacio opositor a la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Informante: Los azules sacaron un comunicado contra el gremio por el tema del ex Edecom. Entre otras cuestiones.

Periodista: ¿Qué dijeron?

I: Mencionaron el tema de la precarización pero más que al municipio le apuntaron al sindicato por cierta pavisividad ante el hecho de que aumente cada vez más el personal bajo la figura de cooperativistas. A mí me dijeron que en el último acuerdo salarial también se habló un poco de ese tema y el gremio le pidió al secretario Maldonado que se mejore la situación y pasen a ser contratados.

P: Quizás la “pica” quedó por el tema de los últimos despidos del EPU. Que según el Municipio, tienen que ver con mal desempeño de los empleados.

I: Puede que haya algo de eso ahí. Le apuntaron mucho a Maldonado y dijeron que “no se pone ni colorado” cuando le preguntan sobre la precarización de la modalidad actual. Como vieron que el gremio no se pronunció al respecto, comenzaron a pinchar un poquito. Es muy duro el comunicado. Cuando uno lo lee, recuerda a la época de Walter Carranza por cómo algunos se refieren a la comisión actual. Creo que hay algo que no se dice mucho pero que ha generado un malestar muy fuerte en varios trabajadores municipales: el buen arreglo que logró el Sindicato de Obras Sanitarias en comparación con el de los municipales. Pero tampoco es algo nuevo.