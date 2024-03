Legislatura: no habrá sesión (JpC no se desgastará en la búsqueda del quórum)

Por Gabriel Silva

La rispidez de la convivencia semanal en la Unicameral entre el oficialismo y la oposición determinó que esta semana no haya sesión. Por lo tanto, hoy será otro miércoles sin actividad en el recinto, debido a que Hacemos Unidos por Córdoba tomó la decisión de no discutir esta semana en la cámara y sí en comisiones; y porque Juntos por el Cambio, que al igual que el arco oficialista no tiene el número mágico de 36 legisladores, optó por no desgastarse en la búsqueda del quórum.

“No nos vamos a desgastar en la búsqueda del quórum después de lo que viene pasando. Nos expone y ellos salen ganando (por el PJ). Aunque sí iremos con un fuerte comunicado de repudio en contra del oficialismo que decidió, una vez más, no discutir en el recinto”, reconoció a Alfil un importante legislador del interbloque Juntos por el Cambio en la tarde de ayer.

De esta manera, se mantiene la lógica de miércoles de por medio en la Legislatura y continúan las tensiones entre las dos porciones mayoritarias de la Unicameral. El oficialismo tampoco tiene los números para propiciar el debate y la manera en la que se desenvuelvan las semanas marcará cuándo y cómo se debate. Por hoy, Hacemos puso bandera verde en comisiones a lo largo de toda la tarde en la Unicameral y repite el mantra: “no se trabaja únicamente en el recinto, también las comisiones”.

Desde el arranque del año legislativo, el pasado 1° de febrero, hubo sólo dos sesiones y ambas se extendieron obligando al desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto en algunos casos. Escenario que no hubiese estado muy distante del de esta tarde si se hubiese habilitado el debate con varias discusiones que proponía la oposición como la situación de los docentes, a horas del paro con alto impacto y adhesión que se produjo en el día de ayer; la seguridad; la marcha atrás con la quita del diferimiento a los jubilados estatales que se conoció en las últimas horas por parte del gobierno de Martín Llaryora y el contexto nacional. Después de la conocida convocatoria del presidente Javier Milei el viernes en la Asamblea Legislativa a la firma del denominado Pacto de Mayo.

Cruzar o no a Milei

Por lo dicho, la falta de quórum radica en que el oficialismo tiene 33 legisladores y Juntos ostenta 32; es decir, ninguno llega a 36. El tema es que, en la búsqueda, la oposición mostró un diálogo interesante en el que abrevaron para llegar al recinto desde el libertario Agustín Spaccessi, hasta el peronista filo K, Federico Alesandri, y la legisladora del MST, Luciana Echevarría. Sin contar a Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal que se mostró muy cercano a JpC ya desde diciembre.

No obstante, hay algo que empieza a sobrevolar y es la incomodidad entre algunos opositores por las no críticas al presidente Milei. Hay sectores que empiezan a condicionar el número mágico si es que rompen la resistencia del radicalismo y el juecismo para salir a cruzar al líder libertario. “Varios queremos que las críticas sean tanto para Llaryora como para Milei, pero hay algunos que prefieren apuntar siempre para el mismo lado”, reconoció a este diario un parlamentario que aporta al quórum opositor.

Y lo argumentó con lo que pasó la semana pasada por el Fonid o la solidaridad que se intentó impulsar al gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres, después de los cruces con la Casa Rosada.

Por último, lo que también se desactivó en las conversaciones de ayer fue la chance de que hoy acudieran a respaldar el repudio al oficialismo el senador Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Algo que se conversó entre algunos parlamentarios provinciales y que luego se desdibujó porque el líder del Frente Cívico está en Buenos Aires y el radical tampoco iba a asistir. Bala que no se descarta y que se guardan para cuando empiece a carretear aún más el año legislativo en la Unicameral.