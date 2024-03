Robo en club Banda Norte

El informante radical llegaba a la periodista con la noticia del robo de 15 reflectores led en el club Banda Norte.

Informante radical: ¿Se enteró del robo de reflectores en en el club Banda Norte? Muchos riocuartenses asociamos el club al Guille De Rivas, que entiendo que sigue formando parte de la subcomisión de básquet..Más de un correligionario me compartió la noticia con algún que otro comentario que decía “Nadie está exento”.

Periodista: Pero está claro que no. Encima al club ya le había pasado algo similar. En general, se están viendo muchos robos de luminarias o cables en la ciudad.

I R: Sí. Esto más reciente fue en el predio de Sivendia pero ya les habían robado cables y luces en el sector de las canchas de tenis. Son lamentables los hechos de inseguridad que se están viendo y más allá de la chicanita por la inseguridad, obviamente me solidarizo con el club.

P: Me parece bien que no lo hayan usado como chicana, a menos que se me haya zafado alguna publicación de ustedes (risas).

I R: Si esto hubiese pasado en otro momento, le diría que la chicana estaba servida porque no veíamos intenciones del Municipio de aplicar políticas para prevenir la inseguridad. Aunque creemos que se está llegando tardísimo, creo que hay buenas intenciones. Además de que no deja de ser una situación muy triste para el club. Nadie va a querer joder con eso. Ahora, si hubiera negacionistas de la inseguridad en la ciudad, sería otro el tema. Creo que no es el caso.

Más flexibilidad

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la cronista con un comentario sobre la posibilidad de flexibilizar algunos requisitos para taxistas y remiseros de la ciudad.

I C: Hubo comisión de Servicios Públicos. Le puedo comentar algunas cosas.

P: ¿Algo del tema de la Sube?

I C: No me consta si se habló de eso pero sí se avanzó un poco en lo que sería la flexibilización de requisitos para taxistas y remiseros. Algunos son bajar el costo de la licencia, ser más flexibles con los plazos para presentar el certificado de antecedentes, entre otras cosas.

P: Debe seguir la “pica” con el tema Uber, supongo. Los taxistas estaban muy enojados cuando se enteraron del arribo de la empresa.

I C: Hay algo de eso, no se lo voy a negar. Me dio la impresión de que puede avanzarse más adelante en llegar a un acuerdo con Uber. Aunque hace poco la Muni difundía una línea de comunicación para hacer denuncias anónimas. Hay gente que lo ve como una “caza de brujas” y creo que a la larga no servirá de mucho. También creo que es entendible lo que plantean los taxistas, ya que ellos sí tienen que cumplir muchos otros requisitos para poder prestar el servicio.

P: ¿Qué tan factible es que haya un diálogo con Uber? Ya sea desde la comisión del Concejo o el propio Municipio.

I C: Sinceramente no lo sé pero se evaluaron las posibilidades. De ahí a que se haga, es otro tema. Todo está sobre la mesa. Hay ciudades grandes que establecen perímetros en los que Uber no puede prestar sus servicios pero sí en otras zonas, por darle un ejemplo. Será complejo llegar a un acuerdo, eso es seguro.