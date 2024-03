UNC-Docentes: a problemas reales, ¿soluciones concretas?

Por Francisco López Giorcelli



El pasado miércoles el presidente Javier Milei dio un discurso en la apertura del ciclo lectivo en la secundaria donde, junto a su hermana Karina, asistió en su adolescencia. Con un pesado discurso partidario -digno de que un colectivo de padres se queje de adoctrinamiento- dejó varios títulos para discutir. Pero lo que más resaltó en su exposición fue la falta de sensibilidad ante distintas situaciones que se sucedieron durante el acto libertario.



En medio de la bajada de linea partidaria de Milei en una escuela secundaria con chistes hacia los “zurdos” y cargando contra “las asesinas de pañuelo verde”, según sus propias palabras, los docentes universitarios lanzaron un comunicado donde endurecen su postura frente a esa insensibilidad que caracteriza al libertario que parece ser una política de Estado (salarios licuados, presupuestos congelados, inflación del 65% en los primeros meses, despidos y caída en todos los indicadores del país)



En concreto los y las docentes universitarios empezaron a compartir un comunicado a través de las distintas redes sociales en donde dejaron en claro que adhieren al paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para el próximo 14 de marzo y así no comenzar las clases en la UNC. Luego van a desarrollar una semana de protesta y debate en las aulas entre el 18 y 22 de marzo.



Esto ya lo había anticipado Alfil a mitad de enero cuando los docentes buscaban resolver sus conflictos salariales. Es que una de las mejores formas de masivisar el conflicto era esperar a los y las estudiantes universitarios para dialogar directamente sobre el contexto en el que se encuentran las Universidades Públicas del país y en particular la Universidad Nacional de Córdoba.



El cuerpo docente destaca que la masiva concurrencia el miércoles en la Asamblea General de Afiliados/as “expresa el creciente malestar en la docencia universitaria frente a las políticas que están licuando los salarios y amenazando el normal funcionamiento de las universidades, mediante el ahogo presupuestario.” dicen en el comunicado oficial de ADIUC.



Destacan que este nivel de organización es “producto del sostenido trabajo de organización que venimos desarrollando desde diciembre de 2023, cuando anunciamos el estado de alerta frente a estas brutales políticas de ajuste. La multiplicación y fortalecimiento de los espacios de participación donde procesar colectivamente este presente incierto y doloroso es una definición de la que no debemos apartarnos.” dejando en claro que el plan de acciones viene dando resultados en tanto organización del colectivo docente.



La licuadora pasó por la Universidad Nacional de Córdoba (y todas las universidades públicas del país) provocando una pérdida salarial que ronda el 50%, algo que es inédito por su magnitud y rapidez. Desde el gremio dicen que “el gobierno desconoce la paritaria universitaria sin ofrecer mínimas garantías para sostener un espacio donde canalizar las demandas del sector”, otra muestra de que la insensibilidad es una política de Estado en el gobierno libertario.



Pero además del paro nacional y la semana de debate las y los afiliados de ADIUC votaron un pliego de resoluciones que son la materialización de la discusión salarial y universitaria. Uno de los puntos más fuertes para tener en cuenta cuando se concrete puede generar un gran impacto en las aulas y ¿por qué no? en las calles como ha ocurrido en otros momentos.



Dicho punto es el que define la semana de debate y medidas de fuerzas para generar visibilidad, debate y solidaridad en la comunidad universitaria. “La modalidad y el plan de acciones -clases públicas, asambleas, talleres, paros activos- serán coordinados por la Secretaría Gremial de ADIUC en conjunto con la delegación respectiva de cada dependencia” aclaran desde el gremio docente.



Hay una pasaje del comunicado que hay que resaltar ya que implica una gran organización no ya con docentes sino con los demás claustros. “Para las acciones de protesta, avanzar en la articulación con los centros de estudiantes, delegaciones no docentes, egresados/as y autoridades respectivas” dejando en claro que la intención es masificar la protesta y de trasfondo viene la defensa universitaria y de investigación científica que hoy ya no cuenta con un presupuesto para funcionar al 100%.



Quedarse fuera de esta coordinación de acciones puede implicar la complicidad para con un gobierno que ahoga constantemente a la universidad en la incertidumbre. Rápidamente no deberían haber resistencias en este sentido pero la aguja electoral muchas veces pesa más que lo urgente del momento por lo que en este sentido no debería sorprender que algunas agrupaciones o sectores no aporten al debate.



Además de las dependencias universitarias, los colegios preuniveristarios también se sumarán a las acciones en este sentido. Desde ADIUC piden “articular con los gremios que tienen escuelas preuniversitarias y la CTERA acciones específicas en defensa del FONID. Encomendar a las delegaciones de las escuelas preuniversitarias de la UNC el impulso de estas acciones” lo que demuestra la amplitud del reclamo y el conflicto.



En este sentido también le pasan la pelota a las autoridades de la UNC y sus dependencias. Concretamente piden “demandar a las autoridades universitarias -a nivel de Consejos, Facultades y UNC- un posicionamiento respecto de la crítica situación y el acompañamiento a las acciones en defensa de la universidad y del salario. Rechazamos las políticas de autoajuste en la UNC” esto último en sintonía con el conflicto con los SRT y, probablemente, ante las becas que se buscan filtrar con más requisitos que en otros años.



Hay que aclarar que este desfinanciamiento universitario, además de golpear a las instituciones educativas, desfinancia DASPU la obra social de la universidad por lo docentes también piden acciones concretas en defensa de la obra social que puede empezar a tener consecuencias en su atención a partir del recorte.



Entonces, ante problemas reales ¿soluciones concretas? no, el gobierno nacional parece estar más cómodo con fomentar esos problemas para generar el contexto de crisis y avanzar con una narrativa privatizadora o arancelaria del acceso a la educación, a contramano de la discusión moral sobre la “esencialidad” de la educación en el gobierno liebertario. Para una mejor educación superior es necesario un mejor presupuesto y salarios más fuertes ante una recesión económica que provocó más del 50% de inflación en los primeros tres meses de gobierno libertario.