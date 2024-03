Contrapunto Prunotto-Ferrero por las sesiones legislativas

Por Alejandro Moreno

La decisión del peronismo de sesionar cada quince días, al menos así es por ahora, en la Legislatura viene provocando cuestionamientos opositores, al punto de que desde el interbloque Juntos por el Cambio proponen un cambio al Reglamento para que quede todavía más claro que la Cámara debe reunirse todos los miércoles.

Este asunto fue el principal contrapunto que animaron el viernes pasado, en Alfil TV, la vicegobernadora Myrian Prunotto y la presidente del interbloque JpC, Alejandra Ferrero, en sucesivas entrevistas.

Prunotto anticipó que la opositora iba a decir “que no hay diálogo y no hay consenso”, y aseguró que “las labores parlamentarias son vergonzosas”. Labor Parlamentaria es la comisión que precede a la sesión, y en la cual las autoridades de la Cámaras y de los bloques establecen acuerdos para el debate que habrá de protagonizarse en el recinto.

La vicegobernadora le apuntó a los legisladores de la oposición y utilizó una figura bastante curiosa y que podría abrir una polémica: “Parecen del colegio. Voy a buscar un puntero y volver a la prehistoria, y pegarle un poco en las manos a ver si se callan”.

Según Prunotto, “no llega la oposición ni siquiera con algo armado y consensuado entre ellos, y después nos dicen a nosotros que no dialogamos y no consensuamos, pero es imposible trabajar en Labor Parlamentaria”.

Más tarde, estableció dos categorías en los legisladores de Juntos por el Cambio. “Yo he hablado con intendentes mandato cumplido -de los radicales- que hemos sido colegas muchos años. Tenés esos legisladores que conocen la gestión y saben cómo se trabaja, y después están los legisladores que vienen en la lista sábana que no sabemos por qué llegaron ahí, y son los primeros en ese lugar y no están en las necesidades de la gente. Los que hemos gobernado sabemos las necesidades de la gente y la importancia del territorio”, distinguió.

Para justificar que haya menos sesiones, usó como ejemplo a un legislador radical que fue intendente: “Vos hacés venir a un Oscar Saliba de Huinca Renancó cuando puede participar por Zoom en las comisiones, y a su vez puede trabajar en el territorio para conocer las necesidades de la gente. Hacerlo venir para hacer un poco de marketing, un poco de circo, me parece que no tiene sentido”.

Respecto del proyecto para modificar el Reglamento, señaló que los opositores dejarán de insistir con esas iniciativas “cuando entiendan que están lejos de las necesidades de la gente, cuando se ensucien un poco los zapatos”.

Prunotto consideró que el reclamo de la gente a los políticos no pasa por sesionar. “El miércoles pasado estuvimos hasta las dos y media de la mañana. Hablaron 42 personas, por las declaraciones de Milei. ¿Eso es representar a la gente? ¿Eso le solucionó la vida a la gente? Al otro día estábamos todos los legisladores de nuevo temprano en la Legislatura trabajando en las comisiones, y los mismos legisladores que han sido intendente y han tenido la responsabilidad de gestionar me decían: anoche le cambiamos la vida a los cordobeses, ¿no?”, contó la vicegobernadora.

Ferrero

Por su parte, la radical Alejandro Ferrero opinó que el peronismo “no quiere que el recinto sea una caja de resonancia donde se diga la verdad de lo que está pasando afuera”.

“Es un gobierno de doble discurso al que no le importa la gente. Hay un sector vulnerable que la está pasando muy mal y lo han dejado desprotegido”, agregó.

El proyecto que ratifique las sesiones de los miércoles –explicó- “lo tuvimos que hacer forzados, porque el oficialismo no cumple con el Reglamento y desconoce acuerdos consuetudinarios que durante cuarenta años esta Legislatura estableció”.

“En la sesión preparatoria lo votaron: miércoles a las 14 horas y ahora saltean las sesiones, no quieren reunirse a sesionar porque según ellos no hay problemáticas que ameriten sentarnos en el recinto”, continuó Ferrero.

“Presentamos este proyecto porque queremos demostrar que queremos sesionar; consideramos que hay un montón de iniciativas importantes para trabajar y estamos hablando con los monobloques para ver si pueden acompañar esta iniciativa”, remarcó.

Ferrero señaló que “nosotros no somos los responsables de garantizar el funcionamiento de la Legislatura; es el oficialismo, es la vicegobernadora”.

La radical avisó que si no hay una sesión este miércoles, pedirán una especial, “y que la gente sepa quién quiere venir a trabajar”.