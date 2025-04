Por Yanina Soria

Sin clima pre electoral y frente a un total desinterés por parte de los ciudadanos, en Carlos Paz habrá elecciones el próximo domingo 29 de junio. Se elegirá a un nuevo Defensor del Pueblo, el cuarto desde que se creó esa figura institucional en la ciudad más importante de Punilla.

Y aunque lejos está ese acontecimiento de las prioridades que hoy manifiestan tener los vecinos, la política doméstica comienza a moverse y a jugar su propia partida; los espacios políticos enfrentados al oficialismo buscarán desplazar al candidato que, con certeza, apoyarán desde el Palacio 16 de junio.

Remover al actual Defensor Victor Curvino quien iría por su reelección, es el objetivo. Si bien por ahora, los movimientos son sutiles porque los tiempos todavía no apremian, hay actores decididos a no dejar pasar el próximo tren electoral que, en realidad, representa mucho más que de lo que se pone en juego.

El 29 de junio se usará como un primer test electoral que introducirá a las legislativas de octubre mientras que para muchos puede ser un gran ensayo previo a la batalla mayor del ´27. Por eso, en el frente opositor se exploran nuevas alianzas y ensambles.

En el Panal también observan lo que sucede en Carlos Paz. Hace un tiempo, altos funcionarios del gobierno de Martín Llaryora, lograron cerrar una especie de tregua política con el intendente carlospacense Esteban Avilés. Era uno de los pocos del intendentismo que, pese a haber sido parte de la estructura de Hacemos por Córdoba en la gestión de Juan Schiaretti, se paró como férreo opositor a la Provincia. Ahora, parece regir un tiempo de armonía con el Gobierno, aunque un sector del peronismo provincial busca meter la cuchara en la elección local promoviendo un armado contrario al del oficialismo avilecista.

Este fin de semana pasó por Carlos Paz la senadora Alejandra Vigo. Encabezó un desayuno de trabajo político junto a dirigentes del peronismo provincial como el legislador Leonardo Limia y el presidente del PJ local, Omar Trejo, pero también estuvieron representantes de otros espacios decididos a confluir para presentar una opción en junio. Vigo no sólo alentó la participación de un frente amplio en los comicios locales, sino que transmitió su apoyo y el del ex gobernador Juan Schiaretti a esa eventual lista.

La senadora que siempre estuvo referenciada con el PJ Capital pisó Punilla hace algunos años con intenciones de contener a un sector del fraccionado peronismo local. Pues, la presencia de los históricos Caserio dividieron aguas luego de que, en el 2019, el ex senador decidiera sacar los pies del plato de Hacemos por Córdoba para militar en el espacio del peronismo nacional con el ex presidente Alberto Fernández y la ex vice, Cristina Fernández de Kirchner. Luego Carlos Caserio y su hija, Mariana Caserio (que son locales en Carlos Paz), acordaron con Llaryora y hoy la ex legisladora es autoridad en el Ersep.

Lo cierto es que el espacio que empujan Vigo y Limia, no cuenta con ningún rastro del caserismo. Todo lo contrario. La idea es armar un frente al que ya se sumaron algunos partidos locales de la ciudad, pero estructurado, sobre todo, en personas que provienen de otros sectores como el empresariado, el sector hotelero, el comercio, la educación, los Colegios profesionales, el vecinalismo, entre otros.

De hecho, si bien todavía no hay nada cerrado, ese frente podría impulsar la candidatura de dos mujeres para la Defensoría del Pueblo, una como titular y otra como adjunta.

Sería toda una novedad para una contienda que suele promover postulantes hombres y que, en este caso, según lo conversado con Vigo el sábado, apunta a imprimirle otra perspectiva al cargo que se plebiscita. “Devolverle la jerarquía institucional y transparencia a una figura muy desprestigiada”, señalaron desde ese espacio.

En principio, suena el nombre de Mirian Castellino como candidata del frente en pleno proceso de construcción; una mujer ligada al vecinalismo, empresaria del sector inmobiliario de Carlos Paz; quien podría ir acompañada por Fabiana Rocaspana, como postulante adjunta, una dirigente sindical, secretaria general del SADOP Punilla.