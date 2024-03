Pedido de austeridad

El informante llegaba a la cronista con un posteo del precandidato a intendente Gustavo Dovis. “En este contexto socioeconómico de platos vacíos y garrafas caras, sería bueno que el Otoño Polifónico sea con artistas locales, los cuales puedan acceder a un excelente pago por sus presentaciones y el dinero quede en la ciudad. Siempre a favor de la cultura y más si es local”, planteó el ex integrante del gabinete de Llamosas.

Informante: Le traigo algo de datita de otros candidatos peronistas que me parece que los tiene un poco olvidados.

Periodista: No sea malo (risas).

I: Ojo, yo también me hago la idea de que posiblemente la mayoría acuerde con alguien pero, por lo pronto, hay varios de ellos que siguen en movimiento y marcan posiciones fuertes. (Gustavo) Dovis, quien supo ser fiscal contravencional de Llamosas, ha sido bastante crítico del peronismo cordobés en este contexto y también lo está siendo respecto de la gestión municipal.

P: ¿Qué dijo?

I: Dentro de poco es el Festival Otoño Polifónico y promete ser un evento muy convocante. Especialmente porque reúne a varios artistas de renombre a nivel nacional y porque es una especie de cierre de los festivales y eventos de la temporada de verano en la región. Pero más allá de que algunos insisten en que estas actividades se sigan haciendo porque a veces es lo único “accesible” en materia de cultura, también se da lugar a los pedidos de austeridad.

P: ¿Alguien pidió que no se haga? Hay localidades de la región que suspendieron eventos que tenían previstos por la situación económica. O los acortaron o modificaron de alguna forma.

I: Bueno, acá Dovis sugirió que se pensara más en contratar artistas locales. Algo que sería más económico y le daría visibilidad a nuestra gente. Pero eso está difícil, ya que este evento se viene laburando hace muchos meses y además va a ser el último Otoño Polifónico de la era Llamosas. Van a querer que sea el “broche de oro” en materia cultural.







Sectores populares con Nazario

La periodista recibía un mensaje del analista en relación a los espacios que comenzaron a manifestar su adhesión al proyecto político de la ex diputada, Adriana Nazario.

Informante: Por si no vio las imágenes, Nazario estuvo recorriendo algunas barriadas con la gente de Libres del Sur. También la estuvo acompañando el concejal Guillermo Natali.

Periodista: No vi esas imágenes pero me hizo acordar que sí había visto algunas historias de Marisa Cariddi (referente de la agrupación) que fueron compartidas en las redes de Nazario. Me dio curiosidad en su momento.

I: Es oficial. Están acompañando a Adriana. De hecho, también se comenta que hay otros espacios con mucho laburo en territorio que no se sienten identificados con la propuesta llamosista y que bancarían a Nazario en su candidatura. No me atrevo a nombrarlos todavía pero le sugiero que, si tiene un tiempito, se fije en las agrupaciones que participaron de los últimos encuentros en la sede del PJ. En esas reuniones en las que se pedía que Llamosas abra la discusión para todos los sectores del peronismo local. Ahí podrá encontrar alguna que otra pista.