Efecto dominó tras anuncio de fecha: incógnitas a despejar

Por Julieta Fernández

Apenas una semana separará el acto electoral del respectivo traspaso de mando. El llamosismo, optimista en el trabajo de instalación de su candidato en los últimos cuatro meses, apuntará a sacar provecho de los próximos 90 días. Hasta el momento, nada indica que el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, desista de sus intenciones de participar en la carrera por el sillón de Mójica. Lo propio ocurre con la ex diputada, Adriana Nazario, cuyo grupo político ya ha asegurado que ella competirá “independientemente de lo que decida el llamosismo”.

El “disparo de largada” se oyó el sábado al mediodía y en esa misma jornada comenzaron a difundirse las distintas repercusiones de los espacios opositores que están dispuestos a participar de los comicios. Las críticas más duras fueron vertidas por el candidato radical, Gonzalo Parodi, quien consideró que la fecha elegida “es una picardía” del oficialismso.

Pero también se empezaron a ver movimientos más fuertes en el transcurrir de la campaña de los candidatos peronistas. En el caso de Guillermo De Rivas, ya venía mostrando un perfil que lo ubicaba casi como un intendente en funciones. El secretario de Gobierno visitó la Capital la semana pasada y mantuvo encuentros con diversos integrantes del Panal: desde la vicegobernadora, Myrian Prunotto, hasta funcionarios provinciales como Juan Pablo Quinteros, Laura Jure, Paulo Cassinerio y Victoria Flores. Durante el fin de semana también fue uno de los oradores en el acto de asunción de autoridades de AGEC Río Cuarto (evento en el que Prunotto también estuvo presente).

En el caso de Adriana Nazario, su apuesta fuerte en los últimos días fue mostrar al ex jugador de Belgrano, Julio Mugnaini, como una nueva incorporación a su equipo de trabajo. También apuntó a mostrar la adhesión de sectores populares a su proyecto como la agrupación Libres del Sur. En los últimos días, algunas figuras del PJ local como el ex intendente, Alberto Cantero (cuya gestión fue integrada por Nazario y De Rivas) también se pronunciaron en favor de la ex diputada. “Ambos fueron secretarios míos pero el perfil es diferente. Adriana hace más de dos años que está trabajando para el proyecto de ciudad”, opinó Cantero en diálogo con el programa radial Poster Central.

La incógnita (pronta a despejar) en el caso del PJ es conocer si finalmente habrá dos candidatos del peronismo y, en caso de que así fuera, saber cuál será el sello bajo el que competirá quien participe por fuera de Hacemos Unidos. En cuanto a la UCR, las principales incógnitas tienen que ver con la alianza (que deberá presentarse hasta 60 días antes del día de la elección). A diferencia de lo que se daba por sentado antes de las elecciones presidenciales, aún no estaría asegurado el acompañamiento de algunos sectores del PRO a la candidatura de Parodi.

En tanto, el anuncio de la fecha también generaría un efecto en los espacios “no tradicionales” como PAIS, que actualmente ocupa la tercera fuerza en el Concejo Deliberante. Desde esta fuerza política aseguraron que no mostrarían sus cartas hasta que hubiese una fecha electoral confirmada y que el oficialismo definiera un candidato o candidata. La opción de la interna, que a fines del 2023 parecía una opción viable, ya no tendría mucho sentido a esta altura del partido. Lo más probable es que, en caso de participar de la contienda, el candidato de PAIS (o de la alianza que integre este partido) se resuelva a partir del consenso de sus integrantes. Yvon Tesio, tribuno de cuentas y presidente del partido, figuraba como una de las opciones más potables al igual que el ex concejal Pablo Carrizo (quien fue destituido a fines del 2022 tras ser condenado en una causa de violencia de género).

Por otro lado, resta conocer si La Libertad Avanza llevará un candidato propio en lo que serán las primeras elecciones municipales luego del ballotage presidencial. Hasta el momento, Mario Lamberghini confirmó su participación como candidato del Partido Libertario pero este espacio ya no integra la alianza de La Libertad Avanza (aunque comparte los ideales del gobierno nacional).