Por Gabriel Marclé

Tal como se lo venía adelantando, la Junta Electoral de Río Cuarto oficializó ayer la resolución en la que definió el cronograma rumbo a las urnas del 23 de junio donde los riocuartenses elegirán el intendente que sucederá a Juan Manuel Llamosas en la intendencia. Entre las confirmaciones (que Alfil ya adelantó en su edición del miércoles), los candidatos y espacios que pretenden competir tienen la certeza de que deberán trabajar a contrarreloj para cerrar por completo las alianzas con las que irán por el Mójica, muchas de las cuales permanecen en stand-by, cruzadas por incertidumbre y resquemores, aunque con la promesa de ofrecer novedades que causarán asombro.

De acuerdo a lo estipulado por la primera resolución de la Junta en el marco del proceso electoral venidero, el 24 de abril (dentro de aproximadamente un mes) finalizará el plazo para la registración de Alianzas ante el Juzgado Electoral Provincial. Si bien el 4 de mayo se estipuló como fecha para la acreditación de alianzas y el 8 de ese mes se oficializarán los candidatos, la cuestión urgente tiene que ver con la confirmación de sociedades. Quizá por primera vez en las elecciones locales, la ampliación se convirtió en la promesa de tener “la clave del éxito” y eso es lo que agrega expectativa a lo que ocurrirá durante el próximo mes.

En los últimos días, uno de los títulos destacados de las alianzas confirmadas llegó del lado del justicialismo. Más precisamente, del frente que impulsa a Guillermo De Rivas como candidato en representación del oficialismo. La novedad tuvo que ver con el posteo del frente Ética y Renovación Política, quien hasta hace unos días promovía la candidatura de Martín Ortíz y ahora prometió su apoyo a la candidatura del actual secretario de Gobierno llamosista.

Ortíz es un militante de la agrupación La Rucci que históricamente militó a Luis Juez y que en 2023 lo apoyó en las elecciones provinciales. Fue precandidato en la lista de concejales que presentó Gabriel Abrile en la interna 2023 y luego intentó emprender el camino como candidato en solitario, hasta que fue tentado por el frente que lidera De Rivas. Se trata de un acercamiento llamativo, un juecista con uno de los candidatos peronistas, lo que sin duda se convierte en un título que el llamosismo utilizará para alimentar cierta épica sacándole aliados al frente que lidera Gonzalo Parodi, hasta el momento único candidato confirmado cien por ciento en carrera.

Pero el radical no se queda atrás y también busca su cuota de “robo” en las líneas peronistas. Mientras sigue negociando con Gabriel Abrile (tentado para ir “por fuera) y el PRO (más cerca de libertarios que de radicales), Parodi adelantó que estaría próximo a cerrar una alianza con sectores del peronismo. “Estamos en charlas con sectores que no sienten que la interna de su partido se esté resolviendo de la mejor manera”, anunció quien actualmente preside el bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

¿Quiénes serían los peronistas en charlas con Parodi? En Evolución Radical juegan al misterio, pero puede suponerse que hay dirigentes desencantados con la forma en la que se desarrolla la campaña PJ. Más allá de esto, aun no hay reportes de acercamientos concretos y puede entenderse que este anuncio de Parodi intenta retrucar a la confirmada aleación de radicales auténticos (los alfiles locales de Myrian Prunotto) con la campaña del oficialismo llamosista. Queda la sensación de que el resultado de estas versiones se aclarará en el transcurso de estos días, pero lo cierto es que las charlas existieron y que podrían añadirle un condimento extra a la ya revolucionada campaña local.

También está el caso de Adriana Nazario, donde las alianzas extravagantes no fueron un elemento preponderante. Sin embargo, al equipo de la ex diputada y referente delasotista también se han ido incorporando elementos que intentan amplificar las capacidades de su alternativa, en constante pugna con el proyecto peronista de Guillermo De Rivas. Si bien no hay confirmaciones, agrupaciones como Patria Grande (de estirpe K) y el partido Respeto (de izquierda, el que llevó a Pablo Carrizo al “estrellato”) han sobrevolado por el armado delasotista.

En comparación con la cruzada ampliadora del equipo de Guillermo De Rivas, Nazario se ha quedado un tanto atrás, pero la prioridad de su frente parece estar en convencer al PJ de ser la mejor candidata posible o si, de no darse el escenario ideal, competirá por fuera de la estrategia del PJ que lidera Llamosas.