UNC: docentes rechazan propuesta y escala el conflicto

Por Francisco López Giorcelli

Durante la semana que transcurrió del 18 al 22 de marzo en la UNC se llevaron a cabo distintas acciones gremiales en conjunto con la comunidad universitaria. Docentes, no docentes y estudiantes realizaron clases públicas, abrazos solidarios a las dependencias como el Belgrano e incluso el jueves se finalizó con un abrazo solidario a Daspu a donde también convocaron los jubilados/as de la universidad.

El gobierno libertario parece tener un modus operandi basado en la provocación simbólica para poder crear una cortina de humo que tape o desvíe la atención de las medidas económicas de gran ajuste contra el sistema educativo superior, el sistema de investigación científica y el recorte salarial sobre docentes universitarios, preuniversitarios y secundarios (por el quite del Fonid). Claro que el recorte no recae sobre este sector sino que el excel de Caputo y Milei cierra recortando a jubilados o con la quita de subsidios.

Este desfinanciamiento del sistema educativo superior y de investigación impactará en el mediano y largo plazo al país con consecuencias que pueden ser irreversibles para un sistema que es reconocido a nivel mundial por su nivel de producción y de acceso al mismo que más que ser un gasto como intenta instalar desde Casa Rosada sino que es una inversión estratégica para el desarrollo como país.



Además del desfinanciamiento presupuestario también ocurre un gran recorte salarial y no solo porque el ministro de economía eliminó de un plumazo el Fonid que representa entre un 7% y un 10% del salario de docentes preuniviersitarios y secundarios, sino que con la alta inflación y con paritarias pisadas muy por debajo de la inflación hace que estos se licuen y pierdan su capacidad de compra, la licuadora más que la motosierra.

En este marco de conflicto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó el ofrecimiento del 12% de recomposición salarial por parte del gobierno nacional para marzo y aumentó la tensión con los gremios que ya se organizan para seguir con nuevas medidas en la previa a un nuevo 24 de marzo, dia de la Memoria, Verdad y Justicia.

Desde un comunicado difundido por el frente sindical consideran "que ese porcentaje no sólo no cubre la pérdida salarial de los meses de diciembre 2023 a marzo 2024, sino que constituye una verdadera afrenta a las y los trabajadores de las Universidades de todo el país que acumulan una pérdida salarial de más del 50%".

En esta misma línea desde los gremios dicen que tiene una "mención especial el hecho de que el Gobierno Nacional ratificó su postura de no pagar más el FONID, no realizó ninguna propuesta de recomposición de la Garantía Salarial, ni de los fondos de capacitación" lo que afecta sobretodo a las categorías más bajas de los convenios colectivos que son aproximadamente un 30% de los docentes que además no recibieron la Garantía Salarial en febrero y marzo (un 7% menos de salario en promedio).



"La educación universitaria y preuniversitaria de calidad sólo es posible con salarios docentes y nodocentes dignos; además de un presupuesto acorde al desarrollo de sus misiones sustantivas de docencia, investigación y extensión", agrega el Frente Sindical luego de rechazar la propuesta de Gobierno y tras un paro que llevó al cierre de diversas universidades durante esta semana.

Esta propuesta, según los sindicatos, lleva al personal docente y nodocente al "conflicto": "El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de realizar un propuesta salarial que lo evite y permita sostener el trabajo con el estudiantado, el sistema productivo y la sociedad en general". En un tono que demuestra malestar en aumento y que seguramente se traduzca en nuevas medidas de fuerza por parte de la comunidad universitaria y preuniversitaria.

En el ámbito local Leticia Medina secretaria adjunta de ADIUC resaltó la importancia de la semana de paro que llevaron a cabo ya que sirvió para “poner en común la situación en la que está la Universidad con recortes presupuestario y congelamiento de los salarios” dijo la referente sindical que además resaltó la importancia del diálogo con estudiantes ya que este sector también sufre el ajuste en tanto no pueden “pagar transporte, acceder a una alimentación de calidad e incluso complicaciones de acceso al alquiler”.

En relación a la DASPU, obra social de la UNC, el jueves docentes, no docentes y jubilados de la Universidad llevaron a cabo una gran abrazo solidario a la institución que se ve dificultada mes a mes para llevar a cabo un buen funcionamiento. Medina alega que esto es “provocado por el gran aumento de los precios en medicamentos y del acceso a la salud” pero que también tienen que ver “los grandes centros de salud los cuales tienen capacidad de imponer condiciones en los convenios con las obras sociales lo que pone a nuestra obra social en una situación crítica” sentenció Leticia Medina.

En definitiva lo que existe es un escenario de incertidumbre sobretodo en lo salarial por lo que no se descartan más medidas de fuerza entendiendo que este conflicto entre docentes, docentes y el Gobierno Nacional no tiene pronta solución sobretodo si las decisiones se siguen tomando unilateralmente desde el Ministerio de Capital Humano, provocando más conflictividad.