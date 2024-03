Juez se diferenció de Milei y Villarruel: “la intolerancia se llevó 30 mil almas”

Por Gabriel Silva

En medio de los fuertes cruces entre referentes del Gobierno nacional con otros sectores a raíz de un nuevo aniversario del comienzo de la dictadura en 1976 y el justo y reiterado reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, el senador Luis Juez se desmarcó del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Particularmente, porque el jefe del bloque PRO en la Cámara alta defendió la cifra de 30 mil desaparecidos.

Número que fue puesto en discusión en una muestra de provocación por parte de Villarruel ayer pasadas las nueve de la mañana; y por el gobierno libertario en su conjunto con un video que difundieron antes del mediodía y previo a las marchas en todo el país. En ambos, los líderes de La Libertad Avanza (LLA) insistieron con ese relato hasta convertir en tendencia en redes sociales el #NoFueron30Mil.

Sin embargo, el arco político cordobés, en su gran mayoría y tanto dentro del oficialismo provincial como así también entre los protagonistas principales de la oposición, se desmarcaron de esa narrativa. Y allí, sorprendió en algunos sectores la postura que tomó el propio Juez. Sobre todo, con la cifra de desaparecidos por la dictadura.

“La intolerancia se llevó puesta 30 mil almas en nuestro país porque no toleramos que se pueda pensar distinto”, dijo Juez en el acto que encabezó en el Memorial construido en el cementerio de San Vicente. Antes del mediodía y en una actividad que fue organizada por la juventud de Frente Cívico, pero a la que se sumaron sectores del radicalismo, del peronismo, el PRO, el socialismo y la Justicia federal.

Desde el juecismo se encargaron de resaltar que el senador acude al mismo lugar y en la misma fecha desde el 2006 cuando era intendente. Sin embargo, lo curioso para otros que convivieron hasta hace muy poco con Juez y como socios dentro de Juntos, fue el desmarque con los libertarios.

Más aún porque hay un diálogo muy fluido con la vicepresidenta Villarruel en el Senado y los gestos que algunos en el juecismo tienen para con el propio Milei.

Juez también dijo que “se ha vuelto a instalar un concepto de intolerancia” en nuestro país. “Recordamos a pibes que querían militar por un sueño, por una ilusión, por su barrio, por su centro vecinal y la intolerancia se los llevó puestos. La intolerancia de no aceptar que podamos pensar distinto. Hoy que vivimos climas de intolerancia absoluta, es bueno que reflexionemos y recordemos”, dijo el senador y agregó: “esto no se puede poner en duda. Esto fue así y no se puede reescribir la historia de acuerdo con el gobierno que venga”.

“La intolerancia se llevó puesta 30 mil almas en nuestro país porque no toleramos que se pueda pensar distinto. Creíamos que, para que dejaran de pensar distinto, había que eliminarlas”, señaló y agregó luego que “por eso los fanatismos cuando se adueñan de cosas. La memoria y los desaparecidos son de todos, de todo el pueblo argentino”.

Los libertarios que reconocen algún tipo de acercamiento con Juez quedaron divididos entre los que se sorprendieron y otros que no tanto. Es más, lo vieron como “una más de las varias acciones zigzagueantes de Luis”, según confió un libertario a Alfil.

El radicalismo cruje

La UCR mostró diferencias internas a la hora de referirse al 24M. El diputado nacional Rodrigo de Loredo escribió en sus redes un mensaje junto a una imagen del Nunca Más y otra del expresidente Raúl Alfonsín y Ernesto Sábato, con el escritor entregándole el informe de la Conadep.

“Una vez más decimos: Memoria, Verdad y Justicia, para así construir una sociedad libre y democrática. #NuncaMas #DemocraciaParaSiempre”, subió De Loredo a sus redes.

Sin embargo, hubo diferencias por ejemplo con el presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, quien sí marchó en Buenos Aires al frente de una de las columnas en Plaza de Mayo. Columna que estuvo integrada por la Juventud Radical, Franja Morada y la OTR (Organización de Trabajadores Radicales).

De Loredo en Córdoba no marchó, quien sí lo hizo fue el legislador provincial Dante Rossi. Que, horas más temprano, manifestó un enérgico rechazo e impulsa una iniciativa en la Unicameral en ese sentido acerca del video de Casa Rosada. “Quiero expresar el verdadero ASCO que sentí al ver el video del Gobierno Nacional. Un insulto gratuito en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Me costó verlo hasta el final. Mi más absoluto REPUDIO”, dijo Rossi en sus redes y luego lo plasmó en un proyecto legislativo.

El rechazo de Rossi, como el respaldo que el propio parlamentario hizo hace algunos días al senador Lousteau en el tratamiento por el mega DNU, ponen al radicalismo cordobés, y particularmente a la UCR legislativa al borde de la ruptura. Si bien, tanto Rossi como Sebastián Peralta integran un bloque propio, aún están dentro del interbloque de Juntos, pero son críticos con los pocos cuestionamientos a Milei desde esa porción de la Legislatura.