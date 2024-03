PJ pide dialogo entre cismas y demandas: “Unidos arrasamos”

Por Gabriel Marclé

No hay manera de que la “novela” del peronismo riocuartense no sea el evento más taquillero en la previa electoral de las municipales. Semana a semana, no importa si es completa o más corta como la que se viene, en las filas del PJ se escucha alguna novedad que da un giro entretenido en la trama y que desembocan de lo ocurrido a fines de la semana pasada, cuando Juan Manuel Llamosas le puso la banda de candidato oficialista a Guillermo De Rivas, intentando dar por zanjada una interna de múltiples pretendientes.

Lejos de frenar la tensión, la confirmación llamosista encendió nuevos frentes. Uno de ellos -el más destacado- se dio cuando el entorno de Adriana Nazario hizo correr la versión de un cisma que eliminaría cualquier posibilidad de acuerdo. “Adriana es la candidata”, afirmaban desde La Militante delasotista, contrariando la decisión oficial de Llamosas. Claro que este episodio no sería el último, ya que por estas horas la Justicia Electoral de Córdoba tiene en sus manos una demanda presentada por Gustavo Dovis, otro de los candidatos que pretende agotar todas las instancias para que el PJ local convoque a una interna. “Un peronista nunca se aburre”, comentaba un dirigente sobre la actualidad partidaria.

Con estos frentes abiertos, en el PJ piden “dialogar hasta que duela” para no perder competitividad. Esto forma parte de la agenda política del intendente Llamosas. Como jefe del partido parece obligado a hacerse cargo de los efectos colaterales que generó la elección de Guillermo De Rivas como sucesor. Es así como desde su entorno afirman que el jefe político del oficialismo seguirá intentando achicar distancias y evitar escisiones que pongan en riesgo las posibilidades del oficialismo, incluso reconociendo que la división evitará

“La disposición nuestra hacia el diálogo está y estará siempre abierta porque estamos convencidos de que el peronismo unido arrasa”, afirma un dirigente del riñón de Llamosas al responderle a Alfil sobre los episodios de estos días. Más allá de mostrarse “absolutamente convencidos” que De Rivas es el competidor correcto, el PJ de Llamosas reconoce la necesidad de seguir acercando compañeros más allá de las pretensiones personales.

La complejidad para Llamosas y su gente tiene que ver con el tiempo, cuando faltan menos de 90 días para las urnas y aumenta la tozudez de quienes se manifiestan inconformes con la actualidad electoral del partido. Además, siguen apareciendo voces que, aunque dentro del actual oficialismo, cuestionan que Nazario no haya sido la elegida, como Guillermo Natali, el presidente del bloque oficialista, quien ayer habló de “cambios necesarios” durante una entrevista que dio a Radio Gospel y dio por hecho que su candidata irá por fuera.

Por fuera del tema Nazario, a Llamosas ahora le apareció la demanda judicial presentada el viernes pasado por Gustavo Dovis -otro de los autodenominados precandidatos- en la Justicia Electoral de Córdoba. El ex funcionario de Llamosas -fue desplazado a mediados del año pasado- ya había presentado ante la Junta Electoral local un pedido para cumplir con la Ordenanza 1532/07 del Código Electoral, que obligaría a realizar una interna “cuando existe la voluntad de más de un afiliado de presentarse a una elección”. La Junta local se declaró incompetente y ahora pasó a la instancia provincial, pero Dovis ya le anticipó al PJ local que irá hasta las últimas consecuencias, incluso el Tribunal Superior de Justicia.

En el oficialismo se muestran confiados de que esta cuestión judicial no prosperará, pero también reconocen que “le pone un ruido innecesario” a la campaña. Más allá de esto, siguieron sosteniendo que “hasta las últimas horas y minutos se tratará de sumarlos y que entren en razón”, aunque aclarando que “no nos podemos hacer cargo de sus definiciones finales”.

Está claro que el caso de Nazario y Dovis le generan al menos un ápice de preocupación a Llamosas, además de que aparecen nombres como el de Gustavo y Mauricio Dova, Roberto Aguilera, entre otros de los que piden internas, aunque falte tan poco para las urnas. Una vez más, la palabra “diálogo” es la que se impone en el circulo llamosista, aunque la paciencia está al límite. “Sea cual sea el resultado final, todos deberán dar cuentas y explicar por qué decidieron ir en contra del consenso mayoritario del partido, del criterio del gobernador, el intendente y los socios de Hacemos Unidos”, declaraba tajante un nombre fuerte del oficialismo.