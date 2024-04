Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Gesto del PRO?

La cronista dialogaba con el informante sobre un video del candidato radical, Gonzalo Parodi, que fue compartido por la concejala del PRO, Mónica Lannutti.

Periodista: ¿Cómo se interpreta que Lannutti haya compartido un video de Parodi en sus redes sociales? Porque cualquier cosa sirve para hacernos alguna idea cuando hay tanta incertidumbre (risas). Mi pregunta es: ¿esto es un indicio de que el PRO bullrichista acompañará a Gonzalo?

Informante: No creo que esté tan errada si piensa eso, aunque creo que en esta ocasión puede haber algunos matices.

P: A ver…

I: Cualquier dirigente que se muestre con Parodi y comparta algún video de él, seguramente se entienda que lo está respaldando. Ahora bien, pensemos que en este caso fue el acto en Conmemoración de los Héroes de Malvinas, que seguramente tuvo la participación de dirigentes de todas las fuerzas y ellos asistieron como representantes de la primera minoría en el Concejo.

P: Claro. Quizás todavía no hay un gesto claro del PRO hacia Parodi en lo que es la campaña en concreto..

I: Ahí está el punto, aunque no es mala la observación. Más después de que se haya estado diciendo que el “Pampa” (como apodan a Parodi) todavía no habría cerrado con los viejos socios como el PRO y Frente Cívico. Por otro lado, el PRO local no es homogéneo y tiene algunos dirigentes enfilados con Rodríguez Larreta y otros con Bullrich. Me refiero a que, en estos tiempos, que un o una dirigente acompañe a algún candidato no siempre implica que su partido formará parte de la alianza. Por eso yo prefiero esperar al 24 de abril. Igual, podríamos decir que hubo un gestito de Lannutti, claro.

Bruno ecologista

El informante llegaba al periodista con información sobre el notorio enfrentamiento entre delasotistas y llamosistas de cara a las elecciones del 23 de junio.

Informante: ¡Se están dando “con de todo” los muchachos peronistas! Los tenía más hermanados. Nos vendieron tantos años que los divididos eran los radicales…

Periodista: Espere, ¿por qué lo dice? ¿Pasó algo que no vimos?

I: El lunes, en pleno feriado puente, Edgar Bruno (intendente de Canals) salió con una de las suyas en twitter, su área de dominio. Le tiró a (Guillermo) De Rivas. Le reclamó que salga a hacer campaña por las redes sociales y no tanto en las calles.

P: ¿En serio? Que raro. Hay algunos que piden salir más a caminar las calles para ver la realidad más de cerca.

I: Pero acá es por otra cosa. Bruno se puso más en ecologista. Dice que recorrió la avenida Buteler y contó 162 afiches o pancartas. Le cuestionó que se pongan a pegar tanto cartel mientras el mundo pide preservar el medio ambiente y despapelizar. Dice que invierten millones en publicidad callejera, pero que también gastan mucho en la batalla digital con los trolls.

P: ¡Ah! Le pegó por todos los frentes.

I: Claro, eso le iba a decir. Bruno no quiere que hagan campaña con papeles, tampoco con trolls. Parece que no quiere que haga campaña De Rivas directamente (risas).

P: Parece decretado que se van a pelear así hasta las urnas.

I: Si es así, creo que el gobernador (Martín Llaryora) tiene un problemón. Cuando se le pelearon los candidatos peronistas en Moldes, perdieron contra los de Juntos por el Cambio después de muchos años. Falta que en Río Cuarto les pase como en la segunda ciudad del departamento. Algo tendrán que hacer para calmar las aguas. Si al final Bruno, Llamosas, De Rivas, Nazario, todos son parte del cordobesismo, ¿o no?