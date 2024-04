Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Enojo al volante

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante sobre una situación que ocurría ayer por la mañana.

Informante: Le cuento que hay remiseros enojados y los recibió (Guillermo) Natali. Todo esto afuera del Concejo. Está un poco caldeada la cosa.

Periodista: Uhh, ¿qué pasó?

I: No es nuevo ver estos reclamos por allá y me temo que veremos más imágenes así a lo largo del año. Pero también esto es una muestra de lo mal que la están pasando los laburantes y que la tolerancia es cada vez menor. En este caso, vienen a reclamar por el tema del Uber y los “no controles”. Sabemos que está prohibido que la empresa preste servicios en la ciudad pero que los hay, los hay. Los remiseros están pidiendo que haya más equidad entre los requisitos que tienen ellos para trabajar y los que tienen los que utilizan la aplicación.

P: ¿Qué cuestiones han planteado concretamente?

I: Algunas cosas tienen que ver con la eliminación de la bajada de bandera y reducción de los requisitos que deben cumplir. Hay más de 15 trámites que tienen que presentar. Ahora, este enojo es algo que se veía venir. Es imposible controlar todo y aún más en estos tiempos de crisis económica donde hay gente que, con tal de ganarse el mango, seguramente acuda a prestar servicios a través de esta app. Y este reclamo, legítimo, de taxistas y remiseros no va a cesar en el corto plazo.

P: Ahora, imagino que no habrá sido muy ameno el encuentro con Natali. Sino no me hubiera hablado.

I: Y… la verdad que no. Hay mucho hartazgo de parte de los trabajadores. El guille (por Natali) puso la cara al igual que otras veces pero posta se escucharon expresiones fuertes. También la ligó la Muni y en particular el área de Servicios Públicos y el ex Edecom.

“Las 62” aclaran

El mensaje de un dirigente sindical sorprendía al periodista en pleno cierre de edición.

Dirigente: ¡Che! Parece que se pusieron algo nerviosos los de Las 62 Organizaciones Peronistas con lo que se viene comentando de ellos.

Periodista: ¿Por? Los vi bastante tranquilos el miércoles cuando renovaron autoridades.

D: Claro…el tema fue después del acto. Las fotos entre los dirigentes provinciales de la agrupación, y algunos de la delegación local, con (Juan Manuel) Llamosas y (Guillermo) De Rivas, levantaron sospechas sobre una alianza. Entonces, los de Las 62 tuvieron que salir a decir que nada de eso estaba pasando y que no había nada definido todavía.

P: ¿Entonces?

D: Parece que querían seguir discutiendo, definiendo y negociando. De hecho, el otro día lo escuché en una nota a Fabio Oviedo (secretario general de Las 62 de Río Cuarto) reclamándole al intendente más participación del arco sindical. Es más, dijo que en estos años tuvieron escasa participación. Parece que viene por ahí la cosa…

P: Tire y afloje, ¿no?

D: Algo así. Son días muy sensibles y creo que así lo viven todos. Hay que estar atento a un asado que van a hacer los de Las 62 para votar si siguen a De Rivas o si se van con Adriana Nazario. A menos que la cosa ya esté definida y que quieran jugar al misterio porque se lo piden de arriba. Dicen que esto se resuelve el viernes.

P: ¿Quiénes son los de arriba?

D: Desde Córdoba. La lógica indicaría que los de Río Cuarto irán con el candidato que apoye el oficialismo provincial. El titular de Las 62 de Córdoba ha trabajado para apoyar a Martín Llaryora, así que no sería extraño que hagan lo mismo acá.

P: ¿Y la CGT?

D: Ahí está la papa. Esta semana hay reuniones, pero parece que se puede fraccionar. Si compite Nazario, el triunvirato se reparte en bandos. (Ricardo) Tosto ya dijo que se la va jugar toda por la ex diputada.







¿Patria Grande juega solo?

El informante le compartía al periodista una imagen captada en las calles de la ciudad.

Informante: Mire lo que me pasan. Un nuevo afiche que se suma a la colección de este año. ¿Llenó el álbum?

Periodista: ¿Y esto?

I: Está un poco machacado, pero se lee que es del frente Patria Grande. La que aparece en el poster es Florencia Sevilla, referente del espacio. “Por una Río Cuarto más humana”, es el slogan.

P: ¿Otra candidata?

I: No sé, por dos cosas. Primero, parece un cartel viejito, de antes que se empezara a armar la campaña. Después, en ningún lado del cartel dice “candidata”. Es como decir “si hay partido, estoy”.

P: ¿Temporada de pesca?

I: ¡Claro! Todo puede ser. Pero hay otras cuestiones a tener en cuenta. Me dijeron hace un tiempo que el frente Patria Grande estaba por cerrar como parte de un espacio más grande. Hubo reuniones con gente de “Viva Río Cuarto”, que ahora tiró a la cancha a Nicolás Forlani. Pero también se decía que estaban cerca de trabajar con Adriana Nazario. La verdad que no lo sabremos hasta que no aparezcan en un acto.

P: ¿Soy yo o están desperdigados?

I: Sí. Aparece un candidato que asegura haber cerrado con un frente como el Patria Grande, pero después uno de este espacio termina con otro candidato y así sucesivamente. No queda claro quién de qué lugar con cuál candidato. Eso solo puede significar que todos están negociando todavía.

Fijar fecha

En las últimas horas se dio a conocer un proyecto de enmienda presentado por el concejal de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curletto, en el que plantea que se fije una fecha electoral municipal para el primer domingo de junio. El objetivo sería “evitar especulaciones políticas”. El analista le compartía la noticia a la periodista.

Informante: ¿Qué tal esto? No es mala idea pero lo que más me intriga es cómo puede repercutir en el Legislativo.

Periodista: Se decía que por unas semanas no se tratarían cuestiones “de peso”. Esto creo que es muy importante.

I: Lo es. Sin dudas ameritaría una discusión profunda pero también creo que desde ambos lados de la mecha pueden tener sus reparos. Después de todo, tanto peronistas como radicales han especulado a su manera con esta cuestión.

P: Eso mismo dijo Llamosas hace unas semanas, cuando se le preguntó por la fecha casi al límite de concluir la gestión.

I: Claro, porque en el último mandato de Rins fue algo así e incluso Jure convocó a votar a mediados de junio. En el 2020, cuando Llamosas buscaba la reelección, se habia planteado votar en marzo, pero se tuvo que postergar varios meses por la pandemia En este caso, lo de Curletto tiene un buen punto. Hacer la elección casi un mes antes del final del mandato permite una transición ordenada. Yo espero que no quede en la nada y que por lo menos se dé lugar a esta discusión que tiene unas cuantas aristas para analizar.