Por Julieta Fernández

Los cierres de alianzas están al rojo vivo y tanto peronistas como radicales tienen el desafío de sumar a la mayor cantidad de sectores, a los fines de evitar dispersión de votos el próximo 23 de junio. El 24 de abril será el cierre de alianzas y se sabrá si efectivamente Juntos por Río Cuarto (probablemente con otro nombre) seguirá conteniendo a sus “viejos socios” (PRO y Frente Cívico). Por lo pronto, lo seguro es que Gonzalo Parodi, candidato del radicalismo, ya ha logrado la adhesión de dirigentes de Respeto, Riocuartenses por la ciudad y NOS.

Esta semana se confirmó lo que se anticipó hace una semana con la visita del diputado socialista, Esteban Paulón y el legislador provincial, Matías Chamorro. El Partido Socialista ratificó su pertenencia a Hacemos Unidos por Río Cuarto, con el objetivo de seguir la línea que mantiene dicho espacio a nivel provincial. Este hecho en particular lleva a pensar si la alianza oficialista replicará con mayor o menor fidelidad a la coalición que llevó a Martín Llaryora a ganar las últimas elecciones provinciales. En caso de que así lo fuera, al menos una parte del partido amarillo podría estar incluida en los planes del llamosismo que impulsa la candidatura de Guillermo De Rivas.

Actualmente, dos dirigentes del PRO ocupan lugares de representación en la política local: Manuel Betorz como tribuno de cuentas de la primera minoría y Mónica Lannutti como concejal del bloque Juntos por Río Cuarto. La edil no puede repetir su mandato en el Legislativo, por lo que su nombre en cualquier lista que se presente debiera descartarse.

No obstante, aún se especula en torno a lo que harán los referentes del partido en la ciudad. No es menor el hecho de que Mónica Lannutti responda a Patricia Bullrich (actualmente en la misma línea que La Libertad Avanza) y que Manuel Betorz -aunque también cercano a la ministra de Seguridad- se haya mostrado más afín al PRO larretista en los últimos años. En este sentido, no sería descabellado que Lannutti y Betorz tomen caminos diferentes en los comicios municipales.

Según pudo saber Alfil, al ex concejal y actual tribuno de cuentas se lo estaría midiendo en algunos sondeos como candidato por La Libertad Avanza (en concreto, en una encuesta figuraría como posible candidato del “PRO/LLA”). Aún no se sabe si la alianza que se referencia en el presidente Javier Milei finalmente competirá el 23 de junio pero se han testeado varios nombres extrapartidarios como posibles candidatos de esa línea (desde Gabriel Abrile hasta el ex funcionario llamosista y actual subsecretario de Agricultura, Germán Di Bella).

En el caso de Lannutti, en los últimos días se la vio cercana a Parodi tras compartir imágenes junto al candidato en el acto en homenaje a los veteranos de Malvinas. Al integrar el bloque de concejales, Lannutti mantiene una buena relación con el candidato radical. Más allá de algunos guiños, aún no se conoce qué camino va a tomar de cara al 23 de junio.

Hasta hace una semana, desde el PRO bullrichista aseguraban tener un buen vínculo con el jefe de bloque de Juntos por Río Cuarto pero también advertían que el escenario resultaba complejo y que, hasta el momento, no habían sido convocados formalmente por la UCR para formar parte de la alianza que lleva a Parodi como candidato.

Los caminos son varios e incluso algunos movimientos podrían darse luego de la elección municipal. Algunos acuerdos podrían sellarse luego de la asunción del nuevo/a intendente. El 24 de abril es el límite para presentar las alianzas y conocer qué partidos integran las distintas ofertas electorales. Aún así, algunos acuerdos también podrían darse en la posterioridad, con dirigentes puntuales que sean convocados por el próximo gobierno para integrar las filas del Ejecutivo. ¿Será este el caso del partido amarillo?