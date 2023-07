Por Alejandro Moreno

Mauricio Macri pasó ayer por Córdoba para ofrecer un nuevo respaldo a Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, quien el lunes sorprendió al proponer que la Provincia traslade a la Municipalidad los policías que operan en la ciudad Capital.

El ex presidente tiene experiencia en el tema porque desde que asumió la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires por primera vez, en 2003, pidió el traspaso de la Policía Federal, lo que finalmente pudo concretarse cuando él mismo llegó a la Presidencia y firmó el convenio con su sucesor porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016. El pasaje, por supuesto, incluyó equipamiento y presupuesto, lo mismo que plantea De Loredo en el proyecto que dio a conocer anteayer en el almuerzo en la Bolsa de Comercio.

La seguridad es el tema principal de la campaña desde el inicio, y ahora mucho más. Las encuestas de unos y otros aciertan en indicar que la delincuencia es el principal enemigo de los cordobeses.

De Loredo llevaría una ventaja sobre su rival, el peronista Daniel Passerini, en las encuestas de intención de voto, pero para Hacemos Unidos la victoria de Martín Llaryora sobre Luis Juez en la ciudad de Córdoba no dejó de ser un estímulo. Para achicar diferencias, Llaryora y Passerini salieron a vincular a De Loredo con el Suoem y con la gestión de Ramón Mestre con forzados comentarios, ya que entre otras cosas el candidato de Juntos por el Cambio no fue opositor y sí rival interno del ex intendente. En ese marco, De Loredo volvió a correr el eje de la campaña hacia el terreno que eligió, y que es el más incómodo para el peronismo.

Un proyecto de esas características parece políticamente inviable porque Llaryora jamás le cedería parte de la Policía a De Loredo; el costo para el peronista sería reconocer que no puede solucionar el problema, un peso imposible de soportar para quien quiere, en el futuro cercano, disputar la Presidencia de la Nación.

Para Macri, y para la alianza nacional, un triunfo en las elecciones del domingo 23 sería un nuevo espaldarazo para las posibilidades de colocar el próximo inquilino de la Casa Rosada, ya sea Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta.

El ex presidente conserva una buena imagen en la opinión pública cordobesa, en especial en los sectores afines a Juntos por el Cambio, por lo que su repetida presencia en la ciudad de Córdoba empuja las chances del candidato a intendente.

Antes del 23 de julio vendrán también los precandidatos presidenciales que competirán en las PASO de agosto, justamente Rodríguez Larreta y Bullrich.

A la tarde, Macri estuvo con De Loredo, primero en una reunión con emprendedores, y luego, en el barrio Alejandro Centeno, en uno de los talleres de discusión que realiza el candidato a intendente.

Sobre la última propuesta del radical, Macri opinó que es “muy buena”. “Me parece buenísimo realmente que los cordobeses tengan su propia policía, que esté más cerca el control de la policía en manos del intendente, que está más cerca que el gobernador de sus ciudadanos”, dijo.

“En la Ciudad de Buenos Aires –contó- funcionó y la tuvimos que hacer solos, porque el kirchnerismo no aceptaba el mandato constitucional de traspasar a una policía”.

“Los resultados han sido muy buenos, así que creo que es una gran propuesta que ha hecho Rodrigo y espero que el gobernador acepte traspasarle a la policía para que Rodrigo pueda hacerse cargo y que la ciudad recupere la tranquilidad”, agregó.

Por su parte, Rodrigo de Loredo expresó: “No estamos improvisando, ni tirando títulos al aire. Estudiamos el tema, sabemos que es viable y, lo más importante, sabemos que los resultados serán superiores. La Ciudad de Buenos Aires con el traspaso logró mejores índices, nadie lo discute y hoy está entre las ciudades de la región más seguras, a pesar de un contexto social complejo. Nuestra única vocación es que los cordobeses vivan más seguros. Quiero trabajar este tema con el gobierno provincial, pensando en la gente y llevando soluciones. En síntesis, hacerme cargo del problemón que tenemos".

Por la noche, Macri acompañó a De Loredo a la cena de recaudación de fondos para la campaña, que tuvo lugar en el salón Avril, en el sector sur de la ciudad.