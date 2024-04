Por Yanina Soria

La incorporación de la radical Myrian Prunotto al partido cordobés de Martín Llaryora fue, quizá, la que mayor prejuicio despertó entre el pelotón dirigencial del peronismo cordobés que la miró con recelo desde un comienzo. Quizá porque fue una de las primeras figuras foránea en anexarse a la nueva alianza política que proponía el por entonces candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba.

O porque terminó siendo la elegida para completar la fórmula provincial, en el casillero de la boleta que más expectativas generaba entre la tropa propia.

Como sea, la ex intendenta de Juárez Celman recibió una doble bendición: del propio candidato a gobernador y de quien dejaba el máximo cargo en el poder provincial, pues la mujer siempre gozó de la simpatía de Juan Schiaretti.

Su designación causó algunos pataleos y refunfuños que se escucharon por lo bajo pero que nunca pasaron de allí. Desde hace años el peronismo cordobés hace valer el peso de la verticalidad en su estructura y las decisiones que se toman arriba, no se cuestionan. Punto.

Lo cierto es que, de repente, Prunotto se convirtió en la vicegobernadora de la provincia de Córdoba asumiendo un nuevo rol bajo la mirada inicialmente desconfiada de los propios peronistas pero también de sus correligionarios con los que hoy comparte recinto en la Legislatura de Córdoba, aunque desde la vereda del frente, claro.

Uno de los principales activos que Llaryora le imprime al partido cordobés es, justamente, la mixtura de pensamientos y banderías políticas que supuestamente allí confluyen. Sin embargo, como ya se dijo desde estas páginas, paradójicamente, lo que menos hay hoy en el cordobesismo, son matices. Más bien, todo lo contrario. Impera un tono monocorde y las opiniones públicas que se oyen de funcionarios (municipales y provinciales) son repetidas con letra de molde. En ese escenario, sobresalen pocas voces disonantes.

Y si bien Prunotto es una funcionaria orgánica, “soy un soldado de Llaryora” repite frente a su entorno más íntimo, la radical tiene juego propio dentro del espacio.

Una de sus misiones políticas es acercar más dirigentes de la UCR a Hacemos, “yo no vengo a hacer prunottismo, estoy para acompañar al gobernador”, aclara frente a quienes cree que hace falta.

De hecho, desde que asumió, en paralelo a la función provincial y a su rol legislativo, la “radical auténtica” viene recorriendo el interior, pisando el territorio y armando políticamente. Esos movimientos son ponderados ahora por algunos de los propios peronistas que la criticaban y que le reconocen su “contracción al trabajo”.

Claro que hacer bien los deberes con Llaryora persigue también otro objetivo: proyectarse para lo que viene.

El 2025 es un menú apetecible para muchos y la vicegobernadora confesó aspiraciones.

Integrar una lista “fuerte” de diputados de Hacemos figura en su radar y hasta ya hay quienes imaginan una boleta encabezada por el propio Schiaretti. Si bien desde el entorno del ex gobernador ven poco probable una candidatura a diputado del ex presidenciable, a veces el pragmatismo manda y en política todo se vuelve posible. Si la Libertad Avanza consolida su oferta electoral en esta provincia, el peronismo podría tener que apelar a su figura más taquillera para no perder peso en el Congreso.

Como sea, Prunotto tiene muy claro lo que no quiere: descender de categoría. Y en un ejercicio de proyección al ´25 o, incluso, al ´27, a nivel de la vice gobernación no hay mucho más que los cargos legislativos nacionales o, eventualmente, a cuatro años, un ministerio. Por lo pronto, la radical afina su construcción política que ya cuenta con aliadas como la senadora Alejandra Vigo quien le “traspasó” el mando del programa Lideresas.