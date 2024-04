J.C. Maraddón

Después de haberse consagrado en agosto de 1963 a través del tema “Be My Baby”, el trío vocal femenino The Ronettes iba a lanzar antes de que finalizara ese año un nuevo éxito, que tenía el mismo toque melódico que el anterior. También con la autoría de Jeff Barry, Ellie Greenwich, y Phil Spector (y la participación de este último como productor), “Baby I Love You” aspiraba a desbancar a su predecesora, pero su publicación tuvo la mala suerte de coincidir con el asesinato de John F. Kennedy, un magnicidio que sumió a los Estados Unidos en un estado de congoja y desconcierto generalizados.

Sin embargo, ambos singles sirvieron para probar las bondades de la llamada “Wall of Sound” (pared de sonido) que lograba Spector en el estudio, mediante arreglos recargados que incluían cuerdas, coros y guitarras en sucesivas sobregrabaciones cuyo efecto parecía hipnotizar a la audiencia. Obstinado en que las Ronettes debían aprovechar el empuje de “Be My Baby”, los compromisos de actuaciones del grupo no fueron obstáculo para que él llevara adelante la sesión de “Baby I Love you” sólo con una integrante del terceto, Ronnie Bennett, acompañada de las voces de invitados, entre las que se contaba la de Cher.

Precisamente fue esta cantante una de las que versionó luego esa canción, insertada como lado B de un single suyo de 1974 y producida por el propio Phil Spector. Previo a ese lanzamiento, “Baby I Love You” había sido grabada por intérprete canadiense Andy Kim en 1969 y por el solista galés Dave Edmunds en 1973. Más tarde, habría otro registro a cargo del músico inglés Terry Reid para su álbum “Rogue Waves” de 1979, aunque ninguno de todos estos covers había conseguido superar a aquel original de las Ronettes, que se había transformado en un clásico.

Con la confianza de que ese tema podía dar algo más aún, Spector lo recicló en una maniobra tan peligrosa como él mismo lo era: puesto a producir en 1980 el disco “End Of The Century” de The Ramones, se le ocurrió que esa banda neoyorquina pionera del punk rock podía grabar “Baby I Love You” a su manera, no sin que la legendaria pared de sonido envolviera esa pieza. El resultado no pudo haber sido más exitoso y cabría decir que hoy por hoy es esa la versión más conocida de la canción.

Quizás por eso, Sofia Coppola utiliza esa reinterpretación de los Ramones para la secuencia de apertura de su película “Priscilla”, en la que narra los años que pasó junto a Elvis Presley la mujer que estuvo casada con él hasta 1973. Es obvio que la directora quería recrear el clima de época de finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, para lo que le vino justo usar esa música. En la banda de sonido del filme aparecen otras gemas por el estilo, con la curiosidad de que los hits del propio Elvis apenas si son sugeridos en las composiciones incidentales.

Bajo la responsabilidad de Thomas Mars (esposo de Sofia Coppola y miembro del grupo Phoenix”), la elección de las canciones que acompañan las imágenes del largometraje ha recibido elogios de la crítica. Sin embargo, esta película disponible en Mubi, basada en la autobiografía de Priscilla Presley y protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi, navega por las turbulentas aguas de una pareja despareja, sin definir hacia dónde quiere que se posicione el espectador. Entre la vanidad del ídolo que se siente acosado por la fama y la sumisión de una jovencita que lo adora, el argumento aparenta no decidirse por ninguno de los dos.