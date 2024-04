Por Redacción Alfil

“Queremos y merecemos una representación que sea similar a la de un ‘sindicato de abogados’. En el mejor sentido de la palabra”. El que suelta la frase y aclara rápido esa definición es Eduardo Bittar, uno de los candidatos en las elecciones del Colegio de Abogados. Para todos, el que llega con el respaldo concreto del Panal y la mirada directa del llaryorismo, por más que él y su entorno hagan lo imposible para despegarse de la figura del gobernador.

Sin embargo, los acuerdos de la semana pasada que se hicieron entre el espacio de Bittar con tres vertientes fuertes del radicalismo como las que lideran Ramón Mestre, Mario Negri y Miguel Nicolás evidencian la fuerte expectativa que los comicios del Colegio de Abogados del próximo 23 de abril generan puertas afuera. “Son armados transversales, la política partidaria no talla de manera lineal en las elecciones de los cuerpos colegiados. Y eso se da siempre”, reiteran cerca de Bittar.

La otra lista, la que lidera Mariano Jándula, llega con el respaldo del deloredismo. Concretamente, porque entre los lugares más expectantes de la lista está la legisladora provincial Alejandra Ferrero, jefa del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral y una de las dirigentes con línea directo al diputado nacional.

“Estoy demasiado abocado a la construcción del equipo y no miro otras cosas. No escuché otra propuesta seria para la profesión. Debemos trabajar porque nunca tuvimos problemas tan serios para la profesión como ahora”, dice Bittar al respecto del otro armado.

Hoy a las 13 vence el plazo de la presentación de listas y la rosca no se detuvo en todo el fin de semana. Después de lo de hoy, lo que viene será la presentación de plan de metas por parte de Bittar el jueves de esta semana en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

“La expectativa es tener la máxima amplitud posible para que todos los sectores se vean representados. Porque estamos viendo cómo los profesionales del Derecho somos la primera variable de ajuste en Tribunales y eso debe cambiar. Para eso debe existir el mayor acompañamiento. Queremos y merecemos una verdadera representación, que sea un sindicato de abogados. En el mejor sentido de la palabra”, agrega Bittar a Alfil.

Entre los principales reclamos está “que no nos perforen los honorarios ni nos regulen los mínimos sin darnos argumentos”. “La gran idea fuerza es tener un Colegio de Abogados fuerte y que integre a todos. Que donde exista una necesidad, el colegio esté atrás. Vamos a crear un cuerpo de acción gremial que tenga fuerza. El Colegio debe estar en Tribunales, en las dependencias públicas, en Anses, en la penitenciaria, en Bouwer, en Tribunales de Familia. Debemos modernizar el colegio”, dijo el candidato.

Bittar también fue parte de la actual conducción que lidera Ignacio Segura. A quién no nombra y con el que prefiere no entrar en polémica: “no me corresponde a mí decir en qué falló la gestión actual”, dice. “Lo que sí puedo decir es que el momento de hoy exige tener una visión más gremial en la defensa del colega y el ejemplo es lo que pasa con los honorarios. Por eso vamos a tener un observatorio de honorarios como colegio, cuando a un colega le perjudican los honorarios se lo hacen a 14.200 familias de Córdoba”.

Segura también llegó con el respaldo de Llaryora y dentro de un armado transversal. Las diferencias entre Segura y Juan Manuel Cid, un integrante de la mesa chica del llaryorismo, trajeron consecuencias. Tanto puertas adentro del Colegio de Abogados, como hacia afuera.

Con lo cual, la intención de Bittar de sacarle todo tipo de ingredientes de política partidaria a la compulsa en el Colegio de Abogados, encuentra rápidamente asidero.