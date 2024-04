Interna radical en San Francisco: dos bandos y ¿la posibilidad del prunottismo?

El intendente sale al cruce de las acusaciones de su antecesor y denuncia un “modelo de corrupción al estilo kirchnerista” en la ciudad. Apunta que la anterior gestión miente en cuanto al avance de obra de las viviendas, que la adjudicataria no estaba inscripta para el desarrollo de tal actividad y que el municipio libró pagos y restituyó garantías horas antes del recambio.

La Militante acusó a Llamosas de no haber evitado la grieta peronista, pero desde el equipo que milita a Guillermo De Rivas respondieron que fue la ex diputada quien se negó a dialogar. El director del Centro Cívico relató que Nazario no le atendió el teléfono al intendente cuando este intentó acercarse.