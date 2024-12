Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El mensaje navideño de GDR

Ante la inminente catarata de salutaciones de dirigentes políticos por la llegada de las fiestas, el periodista consultaba con su informante en el peronismo acerca del mensaje que el intendente Guillermo De Rivas publicaría en esta fecha.

Periodista: ¿Se viene mensaje navideño del intendente? Justo escuchaba el del gobernador (Martín Llaryora) y me dio curiosidad saber si De Rivas hará lo mismo.

Informante: No sé si habrá video, pero seguramente dedicará unas palabras a la ciudadanía en el comienzo de las fiestas. Tengo entendido que con su equipo estaban pensando la mejor manera de transmitirlo. No se sabe a qué hora será, pero lo va a publicar este martes 24.

P: ¿Alguna pista de lo que dirá?

I: No será nada raro. Una salutación y deseo de felicidad para los riocuartenses. “Sigamos trabajando juntos” o algo por el estilo. Se sabe también que hay que ser muy preciso en el tono, porque hay mucha gente que no la está pasando bien. Por eso, capaz haga alguna mención a “en estos tiempos tan difíciles”. Pero nada muy extenso ni muy estridente, cuidando la intensidad para no caer mal.

P: Esperaremos entonces ese mensaje. Me queda una cosa más para preguntarle. ¿Sabe si queda alguna “bombita” para tirar antes que termine el año?

I: Algo queda. Me dicen que la semana que viene habrá una foto que hará ruido.

P: ¡Epa! ¿Cordobesista o Partido Cordobés?

I: ¿Cuál es la diferencia?

P: Una es peronista y la otra con algún radical o libertario (risas).

I: ¡Ah! Entiendo. Tengo entendido que será una imagen más peronista. No tengo más detalles. Es lo poco que me contaron…

P: ¿Aparecerá brindis con el gobernador y Juan Manuel Llamosas? ¿La triada? ¿Aparecerá el “gringo” (Juan Schiaretti)?

I: Podemos especular toda la tarde, pero lo confirmaremos cuando lo veamos (risas). Ahora lo dejo. Felices fiestas.

La última del año

El periodista consultaba con el concejal sobre el cierre de año del Concejo Deliberante.

Periodista: Tengo curiosidad, ¿se enteró de algo de la fiesta de fin de año del Concejo?

Concejal: No puedo contarle nada. Es privado (risas)

P: ¿Tanto secretismo?

C: ¡Lo jodo! Estuvo muy bien la fiesta, como siempre. Muy amistoso todo. Pero el año no cerró del todo…

P: ¡Es cierto! ¿El jueves es la última sesión del año?

C: Jueves 26, el día después de Navidad y el arranque de las vacaciones hasta febrero. No veo la hora de que eso pase, pero no se lo cuente a nadie (risas).

P: No lo voy a correr por casta. Estamos todos igual (risas). ¿Algún tema fuerte para esta última sesión?

C: ¡No! Ya pasó lo más difícil. Se espera una sesión corta, bien protocolar. Ingresa el proyecto de Ficha Limpia, se aprueban algunos reconocimientos y listo.

P: Bueno. Fin de año redondo, ¿no?

C: Se aprobaron más cosas de las que pensaba, sí. Es sorprendente lo proactivo que ha sido el Legislativo con los proyectos del Ejecutivo. (Guillermo) De Rivas los tiene inspiradísimos (risas).

P: ¿Y los proyectos de la oposición?

C: ¿Cuáles? Poca productividad che. Me sorprendió. Esperaba más de los que llevan mucho tiempo en el Concejo.

P: ¿Por qué lo dice?

C: Después pregunte cómo viene el ranking de proyectos presentados por cada concejal. Se dará cuenta que los años, lejos de mejorar nuestra productividad por experiencia, nos terminan achanchando.