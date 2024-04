Enroque Corto

Prunotto oficializa su ingreso a la interna radical

La vicegobernadora Myrian Prunotto tuvo un encuentro con dirigentes del radicalismo de toda la provincia. Reunión que para el microclima de la UCR se interpreta de una sola manera: la titular de la Legislatura, va a jugar.

Informante Radical: Oiga, ¿vio en qué anda Prunotto?

Periodista: A ver… es miércoles. ¿En la Legislatura presidiendo sesión?

IR: No se haga el pícaro. Hoy no tocó. Le pregunto en serio y veo que no sabe.

P: Diga.

IR: Tuvo una reunión con dirigentes del partido en toda la provincia. Tropa propia, le diría. ¿Y sabe qué significa eso? Que la ‘número 2’ decidió entrar con todo en la interna de su partido.

P: ¡Epa!

IR: Y… no es tan difícil. Se junta con radicales de todos los departamentos, ya sabe cuándo serán las elecciones en septiembre y tiene el cronograma en la cabeza. Aparte, no se olvide que va a impulsar a un hombre de su espacio para que se sume a la lista del oficialismo en Río Cuarto. Como lo contaron ustedes en Alfil en su momento. Lo dicho: Myrian juega. Abrazo.

Casado durísimo en contra de Benegas Lynch

El periodista anduvo de recorrida por las inmediaciones del nuevo Concejo Deliberante y recabó información del Legislativo municipal.

Informante Concejo: Menos mal que vino para este lado así tomamos un café.

Periodista: Por fin lo paga.

IC: Bueno, escuche. Una cortita para entrar en calor. Se mojó un poco el concejal del PRO, Gabriel Huespe para encontrar el nuevo ingreso al Concejo. Por suerte, ya sabe por dónde se entra.

P: Bien por él.

IC: Y, es que el intendente en funciones, es decir el viceintendente Javier Pretto armó una recorrida y algunos pasaron por el nuevo edificio. Le dejo otra. Durísimo el concejal peronista Diego Casado.

P: ¿Ahora contra quién?

IC: ‘Bertie’ Benegas Lynch, el diputado libertario que habló de que en algunos casos hay padres que prefieren que los hijos se queden en el taller en lugar del ir al colegio. Resulta que Casado se agarró de eso, repudió la iniciativa y, además, impulsó un proyecto para “la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente” en el Municipio.

P: Pero eso ya está. Hay leyes nacionales y tratados internacionales.

IC: Bueno, no viene mal refrescarlo. Y lo hizo hasta con un video. Vaya, yo pago.

Fabre en modo anti-casta (sindical)

El informante radical le mandó al periodista el último tuit de Javier Fabre, teledirigido a los vínculos entre la gestión municipal y el clan Saillen.

Informante Radical: ¿Vio este tuit? De Fabre y retuiteado por De Loredo. Se lo resumo, pide la renuncia de Juan Saillen, hijo del histórico conductor del Surrbac, al puesto de “Gerente General Obrero” que tiene en el COyS.

Periodista: ¿Fundamento?

I.R.: El concejal le funda en la Lay de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y en el Código de Ética Municipal, reparando que sobre el gremialista pesa una avanzada imputación como partícipe necesario en una causa por lavado de activos, que toca a buena parte de la conducción del sindicato.

P.: Profundice.

I.G.: Mire, la mano viene así. Fabre entiende que no es ético que alguien en esas condiciones ejerza una función pública. Y no es que no entienda el principio de inocencia, Fabre es abogado, por eso lo funda desde el costado de la ética. Pero si quiere que pasemos a la perspectiva política del tema, el concejal sabe que pegar en la buena convivencia del sindicato con el peronismo es tocar un punto sensible, y además es uno de los que mejor interpreta los vientos de época, y desde hace tiempo cuestiona a la casta sindical. No es la primera, ni va a ser la última vez. De hecho, si no mal recuerdo, hasta tiene un artículo que publicó en tiempos de Macri, hablando de democratización de los sindicatos, por las mismas fechas en las que Soledad Carrizo sumó otro de los más de 50 proyectos que se apilan en Diputados para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales.

P.: Me imagino que todos duermen en el mismo cajón de la Comisión de Trabajo, controlada por representantes gremiales que principalmente el peronismo suma a sus listas.

I.R.: Se imagina muy bien.



Quejas en la Legislatura

Ayer estaba prevista la presencia del titular de Apross, Pablo Venturuzzi, en la comisión de Salud que preside el legislador de Minas, Cristian Frías, del PJ. Si bien la comisión no se fue con las manos vacías, no fue lo que la oposición esperaba.

Alfil: No fue Venturuzzi a la Unicameral, como estaba previsto. La legisladora radical Brenda Austin reprochó duramente la ausencia, ya que el directivo estaba citado.

Informante PJ: Es un berrinche. El Apross mandó a cuatro directivos a hablar con los legisladores, cuatro integrantes de la institución que en definitiva son los que resuelven.

Alfil: Igual, admita que el peso específico del Apross recae en Venturuzzi.

Informante: Ausente por cuestiones de salud. Y la reunión fue bastante productiva.

Legisladores socialistas, en Córdoba

En el marco de la IV Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Córdoba recibirá a funcionarios y legisladores socialistas de todo el país.

Informante: Será una movida grande y muy interesante. El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias, ponerlas en diálogo y compatibilizar agendas en temáticas ambientales. El legislador y presidente del Partido Socialista, Matías Chamorro, será el anfitrión.

Periodista: ¿Quienes vienen?

I.: Los diputados nacionales Mónica Fein y Esteban Paulón; el ministro de Ambiente de Santa Fe Enrique Estévez; el diputado de la provincia de Santa Fe Joaquín Blanco; el subsecretario de Ambiente de Mendoza Sebastián Melchor; la legisladora provincial CABA Jessica Baretto; su par de Entre Ríos Juan Rossi; y concejales cordobeses de Río Cuarto, Vicuña Mackenna, Cosquín, Alta Gracia, entre otros.

P.: ¿Concretamente que harán en el encuentro?

I.: Durante la jornada se debatirá sobre la actual crisis climática y distintas políticas públicas que vienen promoviendo cada desde sus respectivos parlamentos para la mitigación y adaptación al cambio climático y su cosmovisión político-partidaria al respecto. Se establecerán los principales ejes de la agenda climática, preocupaciones que se tienen desde el espacio y las líneas de acción para llevar adelante durante este 2024.