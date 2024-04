Ley Bases: Llaryora promete apoyo pero se guarda cartas

Por Bettina Marengo

Martín Llaryora avizora que ya le picó el boleto al presidente Javier Milei. Cerca del gobernador no dicen textualmente eso, pero sí que el jefe del Panal le encontró el pulso al libertario en esto de hacer política escondiendo que hace política: factura mientras se queja contra la casta que no le deja gobernar, inclusive mientras los bloques parlamentarios están acercando posiciones con sus ministros, y acusa a los gobernadores por no contar con las herramientas legales que, supuestamente, van a llevar a la Argentina al fin de la decadencia. En la lectura cordobesista, Milei ganó tiempo con el fracaso de la primera versión de la ley ómnibus, reforzó su mensaje antipolítica a su electorado ídem y, mientras tanto, hizo recaer el ajuste en las provincias y pateó el costo de la inflación y la recesión a otros rincones. Un win-win que habrá que ver como sostiene el ultraderechista cuando tenga lo que supuestamente quiere, las leyes y la foto del Pacto de Mayo con los gobernadores.

Con esa premisa, la primera respuesta que dan en el oficialismo provincial frente la pregunta por la posición sobre la ley Bases, cuya última versión entró el martes a la cámara baja y a las 22 horas al Panal, es que los diputados nacionales del cordobesismo acompañarán el proyecto para darle “herramientas” y “gobernabilidad” al jefe de la Casa Rosada, para que pueda llevar adelante sus ideas y su propuestas de gobierno.

a vicegobernadora provincial, Myriam Prunotto, lo manifestó ante una radio porteña: "Vamos a acompañar, al igual que con el Pacto de Mayo. Nuestro gobernador fue el primero en decir que estaba de acuerdo con este asunto", recalcó a Splendid. “Nuestro gobernador pedía que hubiera una parte que tuviera que ver con la productividad y el desarrollo. Como no se dio en ese momento, la decisión de nuestros diputados fue no acompañar, en defensa de los intereses de los cordobeses", explicó en relación a lo que sucedió en las sesiones extraordinarias. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, piensan los mediterráneos.

Sumido en una relación por ahora inclasificable con el presidente, Llaryora no plantearía en público objeciones de fondo ni estructurales a la ley Bases y al paquete fiscal, pero tiene cartas para negociar con el oficialismo nacional. Se guarda la acidez, por ejemplo, para reivindicar la política de Memoria Verdad y Justicia y el concepto político de los 30 mil desaparecidos, “aunque soplen otros vientos” a nivel nacional, como dijo anteayer cuando, junto al exgobernador Juan Schiaretti, inauguró una estatua de Sonia Torres en la Plazoleta de la Merced.

“Vamos a votar pero no rifando el futuro ni los intereses del interior”, señalan desde el bloque Córdoba Federal para adelantar que no están de acuerdo con el piso salarial a partir del cual los trabajadores pagarán impuesto a las Ganancias. Para el sanfrancisqueño, 1,8 y 2,2 millones para solteros y casados respectivamente es bajo. Habrá pelea por subir ese tope. “Muchas cosas las hacen porque desconocen o les falta información”, deslizan los llaryoristas.

Hay otros temas para negociar en un tablero bastante revuelto que se desarrollará tanto en mesas políticas como en el trabajo de las comisiones parlamentarias. Por ejemplo, los fondos para la Caja de Jubilaciones quedaron en el limbo de los DNU del Ejecutivo nacional, pese a que hay leyes que obligan a la Nación a costear el déficit de las cajas no transferidas, pero Córdoba no quiere resignar esa plata. En la timba está también la discusión por el DNU 70/2023, que está vigente pese al rechazo que sufrió en el Senado, y que la oposición dura, donde entra la cordobesa Natalia de la Sota, busca tumbar en Diputados. El PJ no está en eso, pero es un elemento más del juego. En el cordobesismo hablan de “capacidad de daño” y del nuevo paradigma parlamentario de los grupos que se referencian en los gobernadores, donde los presidentes de bloques ya no pueden negociar por todos los miembros.