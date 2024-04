El hipotético acuerdo Abrile/LLA y la “esperanza” de la UCR

Por Julieta Fernández

El ex candidato a intendente, Gabriel Abrile, se ha mantenido en su madriguera durante las últimas semanas, mientras las especulaciones sobre una posible candidatura por fuera de la UCR siguen circulando. Mientras el radicalismo local confía en que el médico finalmente acompañará al candidato Gonzalo Parodi, todavía no se descarta la posibilidad de que Abrile compita en las elecciones municipales por fuera del partido centenario. De hecho, el abogado constitucionalista, Enrique Novo, manifestó a LV16 que el ex candidato podría participar por otra fuerza política si así lo quisiera. Novo expresó que “una cosa es el Código Electoral Municipal al que remite la Carta Orgánica y otra es la ordenanza que regula la posibilidad de crear un partido político que sea reconocido por la Junta Electoral Municipal”.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza en Córdoba aseguran que el presidente Javier Milei no está particularmente interesado en la elección de Río Cuarto, por lo que (al menos en este escenario) no sería muy factible que el sello La Libertad Avanza figure entre las distintas ofertas electorales que tendrán los riocuartenses el próximo 23 de junio. “Lo que sí podría ser factible, en caso de que Abrile se presentara y si hay algún tipo de acuerdo, es que haya algún respaldo puntual de algún grupo u organización libertaria. Y en todo caso, seguramente se daría más cerca de la fecha electoral”, señaló un integrante de LLA a Alfil.

Por lo pronto, la utilización del sello de La Libertad Avanza en las elecciones de Río Cuarto no sería la opción más viable. Al menos así lo señalan desde la Capital, al advertir un posible escenario de tres tercios (con Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Gonzalo Parodi) que podría dejar expuesto al presidente si su candidato alcanzara un cuarto o quinto lugar. Cabe resaltar que los libertarios de Córdoba no niegan que haya habido diálogo con Abrile y tampoco descartan darle su apoyo si se lograse un eventual acuerdo, pero insisten en que se trataría de un gesto de algún dirigente puntual (como podría ser el diputado nacional Gabriel Bornoroni) o alguna agrupación libertaria.

Tampoco puede dejarse de lado el protagonismo que ha ganado Bornoroni en el bloque oficialista en el Congreso en los últimos días. Esto reafirma la idea de que cualquier movimiento de LLA en la Capital Alterna seguramente apunte a ser lo más medido posible para evitar “manchar” al espacio y la construcción que se está cimentando en la provincia.

“Salvo que a último momento haya una firme decisión política ‘de arriba’, inmiscuirnos en las elecciones municipales de Río Cuarto, con nuestro sello, no sería una opción”, señaló un referente con llegada a las filas libertarias de Nación. Un dato no menor es que al propio Milei no le simpatizaría mucho la idea de que un radical represente a La Libertad Avanza en la primera elección municipal posterior al ballotage presidencial.

Por su parte, la UCR local cruza los dedos para que este “bajo perfil” de Abrile, quien aún no define una postura concreta frente a los comicios municipales, derive en que el médico ratifique su acompañamiento a Gonzalo Parodi sobre el cierre de la presentación de alianzas.