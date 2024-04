Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El caballero de Nazario

El informante llegaba a la periodista con una publicación del intendente de Canals, Edgar Bruno, en relación a la campaña electoral de Río Cuarto.

Informante: Ufff, al rojo vivo la interna. Y si bien creo que Edgar siempre habla a título personal y sabe cómo ir al hueso, me da la impresión de que lo que dice refleja un sentir de La Militante.

Periodista: Acabo de ver el tweet. Directo a Guillermo De Rivas el mismo día en el que tiene un acto de campaña en Estudiantes.

I: Exacto. Sin cassette, como me gusta calificarlo a mí. Dijo que el oficialismo “gasta fortunas y no logra acercarse en las encuestas a Adriana que todavía no inició su proceso electoral”. Todo esto lo señala para concluir en que era “la candidata natural del espacio”.

P: Creo que tampoco es inocente que haya mencionado que la propia Nazario todavía no ha tenido alguna actividad oficial. Me refiero a un lanzamiento formal de campaña o algo por el estilo.

I: Claro. Muchas veces se le ha querido señalar a la ex diputada, como falencia, que habla poco respecto de su candidatura. Pero está a la vista en las actividades y reuniones que mantiene que sigue firme en la carrera. Creo que lo que dijo Bruno busca que esa crítica que le achacan algunos sea vista como “fortaleza”. Por eso esto de que el llamosismo “no se le acerca” aún sin haber iniciado su proceso electoral.

P: ¿Y sabe cuándo empezará la campaña?

I: Si no es esta semana, será después de la presentación de alianzas. No creo que falte mucho.

Dovis presenta su candidatura

El periodista consultaba con su informante tras recibir el aviso de una conferencia de prensa que encabezaría este martes el abogado Gustavo Dovis.

Periodista: ¡Oiga! Me llegó que Dovis está convocando a conferencia de prensa para anunciar algo. ¿Sabe usted qué será?

Informante: Me dicen que presenta el partido político con el que competirá como candidato a intendente. Era lo que se venía comentando y ahora se confirma. Otro peronista más que irá a competir, el tercero por ahora.

P: Pensé que iba a esperar que la Justicia le de el “no” definitivo.

I: Fue a la instancia local, lo rebotaron. Fue a la provincial, lo desconocieron. Ahora está en la Cámara de lo Contencioso, pero ya se ven venir otro rechazo. Antes de tener otro golpe que los minimice, salen a jugar solos.

P: ¿Y el partido sería…?

I: No puedo decirle tanto porque no tengo data. Seguramente será un espacio que tiene sello con todas las de la ley. Digo, si es que todo esto de la candidatura es real como pinta…

P: ¿A qué se refiere?

I: ¿No se acuerda de lo que pasó en las últimas dos elecciones? O Gustavo Dovis o su compañero Enrique Novo aparecen para desordenar un poco la cancha, siempre con medidas judiciales que después son inconducentes. Recuerdo que Novo hasta se metió durante la pandemia, cuando protestó cuando le tenían que extender el mandato a (Juan Manuel) Llamosas. Digo, hay elecciones y para ellos es temporada de demandas. ¿No le parece raro eso?

P: Parece que usted tiene una teoría al respecto…

I: Yo solo digo que no hay mejor publicidad que la publicidad gratis y los estudios de abogados necesitan un poco de ayuda en días como estos. Pero no quiero ser malo. No me insista (risas).

Forlani se metió en la pelea por los vuelos

El informante conversaba con el periodista sobre la aparición del candidato a intendente Nicolás Forlani en medio de los cruces por la cancelación de vuelos de Aerolíneas en Río Cuarto durante dos meses.

Periodista: Parece que el tema de los vuelos que canceló Aerolíneas pasó de largo. Tuvo su momento de redes, pero el fin de semana se lo comió al tema.

Informante: ¡No crea! Chusmeando por redes sociales me encontré con una declaración que le puede interesar. ¿Vio que Gonzalo Parodi utilizó el tema para pegarle a (Juan Manuel) Llamosas?

Periodista: Lo tratamos, sí. ¿Hubo respuesta del Gobierno?

I: No, pero Nicolas Forlani dijo lo que hubieran querido responder desde la Municipalidad. Sin querer, el candidato a intendente de Viva Río Cuarto terminó siendo el vocero de la contraofensiva.

P: No lo vi. ¿Qué dijo?

I: Que le preocupa la cancelación de vuelos a Buenos Aires porque es un golpe para la ciudad, pero que la postura de Parodi y el radicalismo es “lamentable” porque a nivel nacional apoyan al Gobierno que promovió la privatización de Aerolíneas. Dice que declararon eso porque de arriba los obligaron, pero que es una “declaración hipócrita”.

P: Habla de dónde viene Forlani. No es candidato peronista, pero viene de ahí.

I: Más allá de eso, del otro lado seguro entienden que esto es un guiño a la Municipalidad. De hecho, a Forlani no se le han escuchado tantas críticas porque es más propositivo, pero la primera que se le cae es contra los radicales. En el mismo post le pide al intendente que se ponga al frente del tema y tira que “cuando se meten con Río Cuarto, debemos estar juntos todos”. Seguramente, el radicalismo usará estas declaraciones para pegarle en campaña.

Pedido al Consejo Superior

La cronista dialogaba con el informante universitario sobre un pedido que se manifestará el día de hoy en la sesión del Consejo Superior de la UNRC.

Informante universitario: No sé si está vez habrá bombos como cuando fue el pedido de asamblea universitaria pero habrá un planteo al Superior para que se convoque a una masiva marcha en la ciudad. Recuerde que el 23 de abril habrá una Marcha Federal en defensa de la Educación. Se busca replicar lo mismo acá.

Periodista: Calculo que habrá acompañamiento.

I U: Seguramente. Lo que yo no descarto es que quizás algún que otro miembro del Consejo deslice lo del ballotage en Agonomía y Veterinaria, que es en esos días.

P: No creo que eso se vea “opacado” por adherir a la marcha.

I U: Para nada. Pero coincidiría en esa semana, así que serán días muy caldeados en la UNRC. Fuera de eso, y como se dijo cuando se aprobó el llamado a Asamblea Universitaria, el debate sobre la situación económica de la Universidad no es excluyente de cualquier debate electoral de una facultad. Al contrario, no puede soslayarse. De hecho, le diría que hasta la campaña municipal no puede huirle a eso.

P: ¿Alguien salió a hablar de esto?

I U: Justamente, la página de campaña de Adriana Nazario reflotó un video de cuando era diputada y requirió una ampliación del crédito presupuestario para la Universidad. Su gente aprovechó de decir que “desde los diversos roles que ocupó” siempre defendió a la UNRC.