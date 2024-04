Por Bettina Marengo





A horas del inicio de la discusión de la ley Bases en Diputados, Martín Llaryora dejó a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con la escenificación de la preocupación oficial por las sedes locales israelí-judías tras el ataque de Irán a Tel Aviv, y partió a Buenos Aires con una agenda mitad rosca-mitad alta visibilidad, y algo de medios, donde entró una reunión en la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) junto a su ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, y un lugar en la cena anual del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

La mini gira “corta” una etapa muy centrada en la gestión y en darle densidad territorial a su gobierno, autoimpuesta por el jefe de Estado provincial tras la tensión con Javier Milei por la primera ley “ómnibus” y las repercusiones en las encuestas.

La mini gira seguirá hoy en Paraná, donde el gobernador de Córdoba participará de la reunión de la Región Centro junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), en la que radical recibirá la presidencia pro tempore del organismo. El acto será a las 10,30 horas en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana, pero puede haber un plato más fuerte después. Es posible que luego viaje a Santa Fe el ministro del Interior, Guillermo Francos, para reunirse con los gobernadores y cerrar las costuras abiertas con Milei (sobre todo el cordobés), y facilitar el curso de la ley Bases. El jefe del Panal ya dijo que apoyará el proyecto oficialista con sus diputados, pero jugará sus cartas para conseguir lo que necesita, como los fondos para la Caja de Jubilaciones. En cualquier caso, la foto de los tres mandatarios será una señal de unidad ante la retórica “anti gobernadores” del libertario, y una pared politica para que se apoye Llaryora, que no tiene “grupo de referencia” con sus pares y fue el único de los tres al que no citaron a la Casa Rosada para hacer previa con las espadas de Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el asesor Santiago Caputo, sobre los detalles de Bases y el paquete fiscal. De hecho, hoy será su primera foto en grupo desde el fracaso de la ley “ómnibus” en enero.

Luis Juez buscó aguar la movida nacional de Llaryora. Desde su buen posicionamiento con Milei, el senador del Frente Cívico le marcó la cancha al cordobés en relación a la discusión parlamentaria y dijo que “espera” que el gobernador haya aprendido de su intento de lanzarse como presidente para 2027 y entienda que, con la situación que vive Córdoba en relación a su deuda en dólares y los niveles de pobreza, no puede hacerse el “pituquito de San Francisco”. Palabras más o menos, desde una radio de Alta Gracia.

Casi como vocero del jefe de la Rosada, Juez sostuvo que los diputados cordobesistas tienen “mucha responsabilidad” en la aprobación de la nueva versión de Bases, porque la ley “debe llegar masticada” desde Diputados a Senado, para evitar que la cámara alta demore su tratamiento con cambios que obligarían volver a origen. Esta estrategia de dejar cerrado el texto desde Diputados, con los cambios que se vayan a presentar en Senado para agilizar los tiempos, fue parte de lo que el senador habló con Francos, Posse y Caputo la semana pasada en la Rosada.

Al cierre de esta nota, el gobernador cordobés se sentaba por primera vez como tal en la cena del Cippec, una vidriera donde se reúne la crema política, empresarial, judicial y dirigencial en general. Antes pasó por OEI, donde el tema fue la financiación de programas educativos, uno de los puntos donde el sanfrancisqueño quiere diferenciarse del jefe de Estado, cuyo gobierno acaba de anunciar que no comprará los 14 millones de libros escolares previstos para 2024 en el marco del programa “Libros para Aprender”.

La cena de anoche se hizo en la Rural de Palermo y fue la primera de la era Javier Milei, cuya presencia no fue confirmada por los organizadores del evento. Sí estuvo el asesor y escudero de la “gran hermana” Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Llaryora compartió espacio con Frigerio y con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, de Chaco, Leandro Zdero, de Salta, Gustavo Sáenz, y de Chubut, Ignacio Torres. También estuvieron el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que viene de compartir escena con Juan Schiaretti en la Universidad de Columbia, Nueva York, el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey y la ex titular de Aysa y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. Hace diez días, el sanfrancisqueño había recibido en el Centro Cívico a la directora ejecutiva de la ONG, Gala Díaz Langou, y a su directora de Asuntos Públicos, María Victoria Álvarez.