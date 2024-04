Por Julieta Fernández

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto aprobó por unanimidad su acompañamiento a la Marcha Federal por la Educación que también se replicará en Río Cuarto. Con algunos matices en las intervenciones de sus miembros, el órgano de co-gobierno de la Universidad resolvió encabezar la movilización que apunta a visibilizar la problemática que enfrenta el sistema universitario nacional y cómo se vería afectada la ciudad de Río Cuarto y la región a partir del desfinanciamiento en la institución educativa.

El Consejo Superior tuvo una jornada maratónica de debate y, entre varias cuestiones, también se trató el pedido de modificación del calendario electoral para el ballotage en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El pedido fue impulsado por el oficialismo -la decana Carmen Cholaky y la vicedecana Bibiana Pelliza- y se presentó oportunamente ante la Junta Electoral. En la jornada de ayer se elevó el pedido al Consejo Superior que es el órgano que tiene la potestad de modificar el calendario. Finalmente, se resolvió eliminar la votación el día 23 de abril y se votará normalmente el miércoles 24 y jueves 25.

El argumento planteado es que, aunque la UNRC no adherirá al paro, habrá asueto desde al menos una hora antes de la movilización para permitir la participación de la comunidad universitaria en dicha manifestación. Esto derivaría en una menor circulación de estudiantes en el campus universitario. El día martes 23 de abril estaba prevista la votación solo para estudiantes (quienes también podían sufragar el día miércoles y jueves), por lo que la eliminación de una de las tres jornadas electorales sólo “afectaría” a uno de los claustros que, de todos modos, podrá votar en los dos días restantes.

El ballotage en Agronomía y Veterinaria, al día de la fecha, sigue firme. Cabe recordar que la conducción de la Facultad de Agronomía y Veterinaria es disputada por la lista Compromiso y Participación (oficialismo) que lleva a la decana Carmen Cholaky y a la vicedecana, Bibiana Pelliza, y que busca la reelección. En tanto, el secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la UNRC, Rosendo Liboá, es el candidato a decano junto a Ana Llames por la lista Gestión Plural. El oficialismo obtuvo un 49,6% de los votos y le faltaron muy pocas décimas para ganar en primera vuelta. En tanto, la oposición alcanzó el 45,4%. Los votos en blanco sumaron casi un 5%.

“Tuvimos un acompañamiento importante de los claustros docentes, no docentes y estudiantes. En el claustro graduados perdimos” señaló la decana Cholaky a FM Gospel. “Nosotras tenemos la ventaja de haber sido las ganadoras en la Primera vuelta. En esta Segunda vuelta, esa diferencia se tiene que remontar y dar vuelta. Esperamos que la comunidad nos siga acompañando”, manifestó.

Adhesión a la marcha del 23A

La rectora Marisa Rovera celebró la aprobación por unanimidad de la iniciativa para que la UNRC, con sus autoridades y respectivos miembros del Consejo Superior, encabece la marcha federal en defensa de la educación que tendrá lugar el próximo 23 de abril. Sin embargo, en una de sus intervenciones, pidió a los distintos miembros del órgano de co-gobierno que “no sean excluyentes” en la forma en que se plantea canalizar el reclamo. “No suma decir que ‘de esta forma está bien y de esta forma está mal’. Creo que la manera de que realmente nos vean desde el afuera y vean lo que significamos como institución pública, libre, gratuita e inclusiva es que aceptemos esas diferencias del cómo, pero no de la causa. Después de oír todas las intervenciones podemos decir que nada se contrapuso. Lo que pudo haber sido una nota para debatir el ‘cómo’ se transformó en algo ya organizado y finalmente debatimos y decidimos adherir y acompañar porque estamos convencidos de esa causa”, señaló la rectora.

“Pero quizás algunos de los presentes hubieran preferido el abrazo o banderazo y no está mal. Por eso pido que no seamos excluyentes. Si vamos a marchar, está bien. Si queremos hacer un abrazo simbólico, también está bien. Si de pronto no llegó la agenda de una comisión, cualquiera puede traer una propuesta y debatirla. Eso es la Universidad Pública y celebro que hoy todos pongamos por delante la única gran bandera: la defensa de la educación pública”, enfatizó Rovera en el marco de la sesión maratónica del Consejo Superior.