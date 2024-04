A pesar del paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 9 de mayo, en la Casa Rosada sostienen que seguirán apostando a las negociaciones con algunos sectores gremiales y con la oposición para avanzar en la reforma laboral. Hay un proyecto que modifica el régimen de trabajo impulsado por senadores y diputados radicales que se incorporará en el dictamen de la Ley de Bases.

Algunas de estas cuestiones planteadas por la UCR ya estaban en el DNU 70/23 que el presidente Javier Milei firmó en diciembre y que, por el momento, está frenado en la Justicia a propósito del capítulo laboral. Uno de los 10 puntos que el Gobierno propuso para el Pacto de Mayo es, precisamente, la actualización de las normas laborales.

La economía argentina en los últimos 10 años no creció. Según el Ministerio de Economía, en el cuarto trimestre del 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) fue de $280 billones, monto similar al del cuarto trimestre del 2013 que –ajustado por inflación– fue de $282 billones. Como la población crece a razón de aproximadamente 1% por año, en una década, el PBI per cápita cayó 10%. Ante semejante retroceso productivo no sorprenden la caída de los ingresos reales y el deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

Según enuncian en la Rosada, el Pacto de Mayo busca sacar al país de esa decadencia; incluye el respeto a la propiedad privada, equilibrio fiscal, menor gasto público, reformas tributaria, de la coparticipación, laboral, previsional, reforma política, integración al mundo y promoción a las provincias para que exploten sus recursos naturales.

Un informe de la consultora Idesa se plantea si están dadas las condiciones para abordar una discusión “seria, desapasionada y conducente” hacia la modernización de las instituciones laborales. Para responderla, ayuda remitirse a los datos del Ministerio de Trabajo y del Indec. Según estas fuentes, se estima que al cuarto trimestre del 2023 en Argentina hay 20 millones de ocupados urbanos de los cuales asalariados registrados en empresas privadas son el 31%; empleados públicos de planta nacionales, provinciales y municipales son el 17% y el restante 52% son monotributistas y trabajadores informales.

Estos datos muestran que menos de un tercio de los trabajadores están amparados por la legislación laboral del sector privado. Esto sugiere que, “no solo es urgente actualizar la legislación laboral, sino que también debería haber menos resistencias a hacerlo. Las inercias y el conservadurismo generalmente se amparan en la irrenunciabilidad de las conquistas logradas con el tiempo y que gozan los asalariados registrados actuales. Pero las evidencias están mostrando que éstos son sólo una minoría. La mayoría de los trabajadores son monotributistas o asalariados o cuentapropistas no registrados. Dado que las normas laborales cubren solo a una elite debería ser menos complicada su actualización”, señala el trabajo.

A eso se le suma la fuerte caída de los salarios informales que perdieron 59,5% en términos reales de 2017 a 2023, según el último reporte de Ghidini Rodil. Es el segmento que más creció de 2017 a la actualidad. El salario registrado cayó un 35% en términos reales en el mismo período.

Las proyecciones para 2024 prevén que este sea el séptimo año consecutivo donde, en promedio, los salarios pierdan. «Los fuera de convenio van a perder contra la inflación: 189% de ajuste contra una inflación estimada de 211%. El escenario en 2024 es muy preocupante porque por un lado, a nivel salarial, se puede dar como vemos la tendencia, el séptimo año de pérdida de salarios contra la inflación. Si esto no llegara a suceder, según insinúa el mercado, será porque las empresas en lugar de definir una pauta salarial tendrán que decidir si mantienen o no a su dotación de personal o empiezan con algún despido selectivo”, afirmó el CEO de la consultora, Matías Ghidini.