Ansiedad cordobesista por ley Bases (quieren que salga)

Por Bettina Marengo

Antikirchnerismo mata galán, tal la lógica del cordobesismo, que ayer eligió mostrarse lejos del bloque de Unión por la Patria y, como adelantó el martes este diario, no dar quórum en la ambiciosa sesión especial convocada por el peronismo en la Cámara de Diputados para debatir el presupuesto universitario, el fondo educativo Fonid y la movilidad jubilatoria. La posición oficial del bloque Córdoba Federal, que funciona dentro de Hacemos Coalición Federal, fue encarada por Ignacio García Aresca, Carlos Gutierrez y Alejandra Torres, referentes del gobernador Martín Llaryora y el ex Juan Schiaretti en la cámara baja, mientras que sus pares Natalia de la Sota y Juan Brügge se sentaron en sus bancas para habilitar una sesión que finalmente no logró los 129 del quórum y debatió en minoría. De HCF también bajaron a apoyar los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, pero la diferencia estuvo en los 14 de los 30 radicales que responden al diputado Facundo Manes y al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en franca oposición a la postura del presidente Rodrigo De Loredo.

Unión por la Patria hizo el intento de sumar a los cordobesistas, a través de gestiones del presidente del bloque Germán Martínez con Gutiérrez, pero la decisión estaba tomada desde antes, más allá de la fuerte adhesión al reclamo universitario que dieron los popes del PJ Córdoba en plena interpretación del sentimiento de pertenencia con la casa de Trejo de una parte del electorado provincial.

Para La Libertad Avanza el proyecto de UP no era un trámite, y tuvo sus temores. El presidente de la Cámara, Martín Menem, y el flamante presidente del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, indagaron sobre el voto de los “conducidos” por Miguel Angel Pichetto, con una evidente preocupación por el efecto de la marcha en el Congreso. Quedaron a cinco votos del porrazo.

Llaryora, al que ahora sus más cercanos ven “tranquilo y enfocado” con la mira en las elecciones de Río Cuarto (ayer Adriana Nazario dio un paso más en la ruptura del PJ local), en el vínculo con los intendentes del interior y en ganar fuerza en los departamentos donde no lo votaron, espera que decante la situación nacional, y no saldrá a confrontar con el presidente Javier Milei mientras tenga negociaciones abiertas por fondos y necesidades de Cordoba, o hasta que la realidad lo indique. En el Panal se preguntan ahora si la paciencia que muestran los cordobeses con el libertario pese a la inflación y a la recesión que golpea a las familias es realmente la que marcan los números de los sondeos y encuestas. Cosas que aparecieron tras las multitudinarias marchas por la educación pública.

Finalizado el capítulo de la sesión especial de UP, el tema sigue siendo la ley Bases y el paquete fiscal. Llaryora quiere cerrar ese capítulo de la relación con Milei y que sus diputados voten la iniciativa del Ejecutivo nacional para que se allane el camino a la foto del “pacto de mayo” con él como gobernador anfitrión y el jefe de Estado como figura central. Hay voces en el oficialismo que aseguran que luego de ese mojón habrá un “relanzamiento” de los gobiernos provincial y de la ciudad Capital.

Allanadas cuestiones del paquete fiscal como la periodicidad con que se actualizará el minino no imponible a las Ganancias (sería trimestralmente este año y en adelante semestralmente, pero La Libertad Avanza pretendía fuera anual), la negociación del oficialismo con la oposición “dialoguista” se trabó por el capítulo laboral, que Pichetto pretendía se discutiera en capítulo separado y la UCR, autora del texto, que se introdujera en el cuerpo de Bases so pena de no votar ningún artículo de la ley “madre”. A los cordobesistas se los vio con ansiedad con lo que denominan “falta de manejo político” de los libertarios en temas parlamentarios. “Lento, pero vamos”, dijo uno con mucha experiencia, pero remarcó las idas y vueltas de los libertarios desde el Congreso al Ejecutivo con marchas y contramarchas. “Le estamos poniendo todo para que salga esta bendita ley”, confesó. Hoy a las 12,30 se realizará la reunión de comisión conjunta de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, donde García Aresca estampará la firma en el dictamen, y a la tarde será el turno del paquete fiscal, para que el pleno trate los proyectos en recinto el lunes.