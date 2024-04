Por Gabriel Marclé

A las 10 de la mañana ayer, el Juzgado Electoral de la provincia de Córdoba cerró el plazo para la inscripción de alianzas que competirán por la intendencia en Río Cuarto y entregó a la Junta Electoral el documento que confirmó la inscripción de siete alianzas que pueden -o no- presentar su lista de candidatos hasta el próximo 6 de mayo. El número de sociedades es alto, superior al de otras elecciones. Sumando los candidatos sello único que no participaron de esta instancia, el número de candidatos podría superar la decena, cumpliendo -una vez más- con una elección de alta dispersión. Claro, con una gran diferencia: las fuerzas de alta competitividad son varias, entre más de una opción peronista, el radicalismo separado del PRO (con candidato único) y hasta una opción libertaria organizada por Javier Milei, pero sin el sello oficialista.

En el repaso general, recordando lo confirmado ayer por Alfil, serán dos las opciones peronistas que irán por la intendencia. Una de ellas llevará el nombre de “Hacemos Unidos por Río Cuarto”, quien llevará como candidato a Guillermo De Rivas y confirmó la siguiente la empresa de trece sellos: Partido Justicialista, Partido Demócrata Cristiano, Unión Vecinal Federal, Partido Socialista, Vecinalismo Independiente, Encuentro Liberal Republicano, Acción para el Cambio, Partido Gen, Partido Intransigente, Estamos, Partido del Campo Popular, Frente Federal de Acción Solidaria y Compromiso Federal. Esta sociedad -afirman desde el frente oficialista- configura “el apoyo y consenso del 95 por ciento del peronismo”.

La segunda alternativa peronista está liderada por Adriana Nazario, en rebeldía con la estrategia del gobernador Martín Llaryora. Lleva el nombre de “La Fuerza del Imperio del Sur” y forman parte de la alianza el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Proyecto Joven, Partido Solidario, Movimiento Libres del Sur, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Partido Fe. Seis sellos que, de haberse logrado la unidad, hubieran jugado para De Rivas.

Claro que también habrá más participación peronista con la inesperada inscripción de “Vamos por el trabajo y la producción”, alianza integrada por los partidos Frente Grande y Concertación FORJA, la cual propondría como candidato a intendente al actual funcionario municipal Franco Castaldi. Más aportes a la dispersión de voto peronista, aunque con sospechas de un futuro acuerdo previo a la presentación de listas. También podría ser un fusible K que le pique votos al electorado nac&pop de Nazario. Todo suma si les resta a los rivales.

Pasando al costado cambiemita, la opción liderada por el radical Gonzalo Parodi anotó a “Primero Río Cuarto” y llevará los sellos de la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Frente Cívico. El PRO quedó fuera de la ecuación pese a los intentos de negociación. La fuerte influencia del sello que promueve provincialmente la diputada Laura Rodríguez Machado llevó a un quiebre incluso con la dirigencia departamental del PRO. Tanto así que la representación local del partido amarillo convocará a asamblea para exponer la estrategia de la diputada.

“Tiene algún acuerdo con el peronismo”, apuntaron los PRO que trabajarán en la campaña de Parodi, aun cuando el sello partidario presente candidato por fuera. Suenan dirigentes, pero con poca proyección. ¿Mauricio Macri intervendrá? Quienes conocen los movimientos del ex presidente aseguran que no pondrán a rodar su marca si no es para competir seriamente.

LLA oculta el sello

Otra de las alianzas inscriptas en la Justicia Electoral cordobesa lleva el nombre de “La Libertad Avanza”, integrada por dos sellos: Unión Popular Federal y Primero la Gente. Mismo nombre del partido que conduce el oficialismo nacional, aunque sin el sello. ¿Cómo se explica esta maniobra? El partido de Javier Milei evita la exposición innecesaria ocultándose detrás de sellos que ya han participado de la elección riocuartense.

Se sabe que el presidente -con su armador provincial, Gabriel Bornoroni- está detrás de una lista que dé la talla en la elección municipal, aunque está dispuesto a salirse del juego si los números que se le presenten no alcanzan. Para resumir, si el candidato que elijan compite bien contra los partidos tradicionales, Milei intentará venderlo como una victoria suya en el primer test electoral de su era. Si el resultado es malo, el presidente no comprometió su sello. Es más, podría desconocer la lista riocuartense. Esto ya se ha visto en 2023, cuando las listas que llevaban el nombre de La Libertad Avanza no pasaban del cuarto puesto.

Según lo averiguado por Alfil, esta alianza presentaría lista propia, aunque aún no se sabe quién la encabezará. Tal lo informado días atrás, el candidato podría ser el empresario y piloto de Dakar, Gastón González; aunque se sondean otros nombres, como el de un representante del sector ruralista: se habla de Ivan Tonello, ex presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. En esta puja por la candidatura libertaria, el piloto saca ventaja en la carrera. Claro que hay otra opción: la alianza se pliega a un candidato más fuerte. ¿De Rivas o Parodi?

Siguiendo con el voto libertario, también se confirmó la alianza “Frente para la Libertad”, que presentó los sellos de Encuentro Vecinal Córdoba (partido presidido por Aurelio García Elorrio) y la Unión del Centro Democrático (UCEDE). Los de Elorrio pudieron firmar con Parodi, pero “pidieron de más”, aseguran. Mario Lamberghini (Partido Libertario) será otro de los mileistas que se presentarán, aunque por fuera de las alianzas.

Dispersión

La cantidad de frentes que se abrieron paso a la presentación de listas fue más extensa de lo esperada. Hasta la Izquierda, que parecía desaparecida de la campaña, también anotó alianza por una formación entre la Izquierda Socialista, PTS, MST y PO. Será el “Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad”, cuyo candidato todavía no ha sido presentado.

Por fuera de las alianzas, están las candidaturas que van con sello único. El PRO coquetea con competir solo, mientras Nicolas Forlani (VIVA Río Cuarto), Pablo Carrizo (Conciencia Desarrollista) y Gustavo Dovis (Partido Humanista) adelantaron que presentarán listas propias. Con esto, el total de opciones que se movilizarán hacia las urnas podría ser todo un récord, aunque algunas alianzas pueden ser parte de negociaciones rumbo a la presentación de listas. De mantenerse el mapa actual de candidatos y fuerzas, la dispersión de votos podría marcar un hito en la historia de las elecciones riocuartenses. Todavía es pronto para afirmarlo, aunque quedan menos de dos meses para las urnas.