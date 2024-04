Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El MID también se quiebra

El informante llegaba al periodista con información completa sobre la situación del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Días atrás, se comentaba sobre un supuesto quiebre que se efectivizó en las últimas horas.

Informante: Che…parece que MID se rompió del todo. Yo le avisé…

Periodista: ¿Qué pasó? Sabía que había diferencias entre los dirigentes provinciales y los de acá.

I: ¡Claro! Todo por culpa de las elecciones en su ciudad (risas). Como sabemos, la diputada que tiene el sello (Cecilia Ibáñez) estuvo charlando con Adriana Nazario y ayer (por el miércoles) se confirmó que les daban los avales para anotar su alianza. El tema es que se habría salteado un par de pasos antes de actuar así.

P: ¿Qué pasos?

I: Los que son necesarios antes de poner el sello en juego. Hace un rato me llegó el comunicado que hicieron los del MID Río Cuarto con el acompañamiento de otros departamentos y aseguran que la diputada violó el Artículo 14 de la Carta Orgánica del MID. En ese sentido, desautorizaron la firma con Nazario.

P: ¿Me cuenta qué dice ese artículo 14?

I: Es algo protocolar. Antes de tomar la decisión de poner el sello, se tiene que convocar a convención provincial. En este caso, también a departamental. Por eso carecería de legitimidad el apoyo del MID para Nazario.

P: Pero, ¿eso significa que es ilegal?

I: Para la estructura orgánica del MID, algo así. Para la Justicia Electoral, el sello ya está. Lo que pasa es que ahora los dirigentes del sur se van a cortar pidiendo que se respete la decisión que toman ellos. El documento que largaron dice que Nazario representa ideas opuestas al pensamiento del MID y que ellos van a respetar acuerdos que ya habían comprometido en el pasado. No se olvide que el MID prestó sello a (Juan Manuel) Llamosas en 2020.

P: ¡Es verdad! ¿Y ahora van con Guillermo De Rivas?

I: Los de Río Cuarto sí. De hecho, la que terminó de cerrar esa cuestión fue Myriam Prunotto. La vice estuvo en la ciudad acompañada de los muchachos del MID en la ciudad. Digamos, cerró el acuerdo y le picoteó el apoyo a la ex diputada. Veremos en qué termina esto, pero la militancia MID de Río Cuarto labura con De Rivas. Es raro, porque uno se pregunta de qué le sirvió a Nazario sumarlos a su alianza si esto iba a terminar así.







Inminente renuncia en el EMOS

Novedades llegaban desde el peronismo local, donde le comentaban al periodista sobre la situación del Ente Municipal de Obras Sanitarias y un posible cambio de dirección que se efectivizará en estos días.

Informante: Tengo una data fuerte sobre el EMOS. Parece que están preparando todo para que en los próximos días cambie de jefe. Presentaría su renuncia el actual director, Cristian Evangelista, un hombre que entró con la gestión Llamosas como parte del acuerdo con La Militante. Como están las cosas en la campaña y por su juego explícito con Adriana Nazario, es incompatible que siga en la función.

P: ¡Epa! ¿Pero entonces también tienen que renunciar los concejales y todos los que apoyan a Nazario dentro de la gestión?

I: (Risas) Tiene razón, pero esto es por el caso del EMOS. Así que esté atento porque se haría efectiva en estos días. Yo diría que antes de la presentación de listas, donde Evangelista seguramente estará presente del lado de Nazario.

P: ¿Y cómo va a quedar el ente?

I: Seguro nombrarán a alguien más. Ahí también hay una disputa linda, porque se habla de que podría ir el actual fiscal municipal Ricardo Muñóz, que ya estuvo en el cargo durante la gestión pasada. El tema es que hay dirigentes que tampoco quieren perderle pisada al lugar. No sé si recuerda, pero Pablo Antonetti (secretario de Economía) metió mano ahí cuando puso a una de las de su equipo, Jorgelina Bucciarelli, para que sea sus ojos y oídos en el ente. Claro que también están los acuerdos que se hicieron ahora, durante la campaña. Se comentaba que el EMOS era parte del acuerdo con Mauricio Dova para que se baje, así que no se sorprenda si eso ocurre.

Primeras rispideces de campaña

El informante llegaba a la periodista para hablar sobre el impacto del lanzamiento de campaña de Adriana Nazario. “Calleri pidió que retiraran el cartel de Nazario que había sido colocado en una pared de su propiedad en Guardias Nacionales y Tejerina”, informó la periodista Vanessa Lerner en su cuenta de Twitter (X).

Informante: Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que vi el rostro de Nazario hoy (por ayer). Muchas historias y posteos de su gente y al fin dijo lo que muchos esperaban: que quiere ser intendenta. Imaginará que ya empezaron las primeras fricciones.

Periodista: ¿Qué tan graves?

I: Muchos delasotistas no tardaron en hacerse eco de esto en las redes sociales y decir que el llamosismo está nervioso. ¿Vio que habían puesto un cartel de Nazario en Tejerina y Guardias Nacionales? Esa esquina correspondería a una propiedad de Agustín Calleri y a las horas se ordenó quitarla. Pregunté a gente del llamosismo y me dieron a entender que era “moco”. Cada uno sabrá cómo interpretarlo.

P: Bueno, entiendo que desde La Militante crean que no fue algo inocente en este contexto.

I: Claro que no. Calleri es funcionario provincial, ex integrante del gabinete municipal y ha estado acompañando a De Rivas en muchas acciones de gestión. Pero todo esto me lleva a pensar en algo que hasta no hace mucho tiempo se decía y era que el ex tenista tenía buenas chances de ser el candidato del oficialismo. Nunca sabré qué pasó ahí pero se hubiese sumado a la “ola” de deportistas que están participando en esta campaña.

Gremios con Nazario

El titular del Sindicato de Obras Sanitarias y secretario general de la CGT Río Cuarto, Ricardo Tosto, señaló que 14 organizaciones sindicales de una veintena que integran la CGT formaran la “Mesa Sindical Adriana Nazario Intendente”. En diálogo con LV16, Tosto consideró que “el gobernador toma la postura que cree conveniente” pero agregó que “esta elección se va a dar bajo una nueva forma de ver la política, donde las estructuras partidarias no pueden arrastrar un voto hacia un lado u otro”. El dirigente radical llegaba a la cronista para hablar al respecto.

Dirigente radical: ¿Qué tal esto de que la mayoría de los gremios de la CGT se iría con Nazario? Es un dato interesante y que se corresponde con lo que se ha visto de las alianzas que se presentaron.

Periodista: Por como lo dijo Tosto, sería una pérdida considerable para Llamosas. Al menos de una parte de sus aliados sindicales. Por otro lado, vi que algunos estuvieron en el acto de Guillermo De Rivas en Estudiantes, por lo que intuyo que esos forman parte del porcentaje restante.

DR: Había un núcleo duro de “fieles” (risas). Insisto en que, cuando uno lee la lista de sellos de Hacemos Unidos quizás haya más diversidad pero son menos partidos y agrupaciones que en la elección anterior.