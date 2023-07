Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Otro funcionario lanzado por la intendencia?

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien llegaba con datos que revelarían a un nuevo anotado en la danza de nombres del justicialismo local para competir por la intendencia en 2024.

Informante: Usted que anda siempre indagando por los candidatos y candidatas que pueden participar en las elecciones del año que viene, ¿le llegó algo sobre otro funcionario de la Municipalidad que anda con ganas de meterse en la carrera?

Periodista: A esta altura, podría decirle que el gabinete entero está entre el miedo de ser cambiados y las ganas de lanzarse como candidatos. Pero, ¿a quién se refiere?

I: Mire, acá me llegaron fotos de una reunión que tuvo lugar en la Municipalidad. La convocatoria fue realizada por el secretario de Gobierno, Camilo Vieyra, quien se reunió con algunos dirigentes gremiales de la ciudad. No se sabe mucho qué temas se trataron en la reunión, pero se puede intuir en base a algunas publicaciones que realizaron los gremialistas en sus redes sociales. A Vieyra lo mencionaban como “el futuro intendente” de Río Cuarto.

P: ¡¿Qué?! Qué sorpresa.

I: Puede que esta gente se haya apurado a exponer públicamente estos adelantos, pero claramente dialogaron con el secretario de Gobierno algo referido a su futura campaña. No es tan difícil de hacer esa conjetura.

P: ¿Y qué gremios estaban?

I: No puedo confirmarle el listado completo, pero me dicen que gente de alguno de los gremios de taxistas o remiseros. Al que me pareció reconocer fue al titular del SIVARA, el sindicato de vendedores ambulantes, Leonardo “Chavo” Arias. “¿Quién es este compañero y amigo que próximamente va a ser el candidato de la ciudad? Ya lo anunciaremos como corresponde”, escribió el “Chavo” junto a una foto que se sacó con Vieyra.

P: ¿Habrá llegado la noticia a la mesa de (Juan Manuel) Llamosas?

I: ¡Seguro! Pero seguro entiende que estas son las reglas del juego. Hay que instalarse hasta que duela y después cosechar. Todos están buscando no quedarse fuera de lo que viene, así que se arman como pueden. Ahora es Vieyra, pero se vienen más.







Aprobación desapercibida

El informante llegaba a la periodista con información sobre un proyecto que se aprobó en primera lectura en la última sesión del Concejo Deliberante.

Informante: ¿Siguió la sesión de ayer? Se aprobó un proyecto que para mí iba a dar de qué hablar pero pasó casi desapercibido. Ayer se trató en primera lectura pero en las comisiones había tenido lindas discusiones.

P: ¿Qué proyecto? No vi nada polémico que se tratara en la sesión.

I: Es sobre el loteo Gobernador Bustos en el suroeste de la ciudad. Establece la venta de 100 terrenos para reducir el déficit habitacional que hay en la ciudad. Usted pensará que algo así seguramente tendría el consenso rápido de todos los concejales y en gran parte sí, pero la opo había pedido algunas modificaciones.

P: ¿Y fueron tomadas?

I: Algunas sí. Por eso la primera minoría acompañó. Pero hubiese estado bueno escuchar algunas de las cosas que uno se enteró que se dijeron en comisión. Porque parece que, entre las cosas que el bloque Juntos por Río Cuarto pedía que se modifique, hubo algún que otro reclamo por el precio de los terrenos. Y algunas chicanas también.

P: ¿A quién?

I: Solo le puedo decir que una concejala de la oposición señaló a otra concejala de HpC por decir que le parecía “accesible” el precio de los terrenos cuando se hablaba de cerca de $8000 dólares. La chicana vino por el lado que esa valoración resultaba extraña por el espacio político del que proviene la edil en cuestión. Yo, a esta altura del partido, ya no sé que es accesible y que no. Pero hubiese sido lindo que eso se traslade en la discusión del recinto. Quizás cuando lo traten en segunda lectura…