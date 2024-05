Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

En defensa de Gutiérrez

La periodista recibía un mensaje del analista político, luego de ver distintos posteos en solidaridad con el diputado Carlos Gutiérrez tras el escrache en la terminal de ómnibus de Río Cuarto (por votar a favor de la Ley Bases). El intendente Juan Manuel Llamosas publicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Quiero repudiar y expresar mi solidaridad al diputado Gutiérrez por los hechos de escrache que sufrió el día de ayer contra su persona. Vivimos en un país con libertad de expresión. El diálogo siempre es el motor para fortalecer la democracia, nunca la violencia y la intolerancia”.

Analista: ¿Vio este posteo? Hay un par más de otros dirigentes y funcionarios locales. Me parecía raro que no hubiesen salido antes con esto pero era esperable. Más allá de que creo que hay algo de genuino en el pedido de solidaridad, permítame hacer una lectura más electoralista…

Periodista: Me interesa.

A: Bien, estamos en campaña electoral y eso siempre potencia más todo este tipo de mensajes. ¿Pudo ver algunos comentarios de los portales o las redes de quienes publicaron el video del escrache? Habrá notado que algunos avalan pero me atrevo a decir que la mayoría tildaba de kirchneristas a las personas que insultaron a Gutiérrez.

P: Creo que sé a dónde quiere ir…

A: Bueno, no estoy diciendo que de repente el electorado libertario o “de derecha” en la ciudad salga a aplaudir a Gutiérrez pero creo que no se ponen del lado de los que lo escracharon. Sabemos cómo vota esta ciudad. En fin, que la dirigencia local y, especialmente el intendente, respalden al diputado es un mensaje que también se puede tomar como guiño para ese electorado.

P: El electorado morado…

A: Es mi interpretación, tómela como quiera. Pero de esta manera se despegan totalmente. No solo del repudio sino también de aquellos sectores como el kirchnerismo que siguen teniendo mucho rechazo en esta ciudad.







Semana perdida

El periodista consultaba con su informante sobre la agenda de campaña de la candidata de La Fuerza del Imperio del Sur, Adriana Nazario.

Periodista: ¿Qué pasó con Adriana? Me dicen que tuvo un tema de salud.

Informante: Una gripe bastante fuerte. Ya está mejor, pero se guarda. Entre nosotros, fue un mal momento para guardarse. Tan fuerte que había arrancado, ahora se podría decir que fue una semana perdida.

P: ¡Eh! Pero no se puede postergar la salud.

I: Totalmente. De hecho, ya está bien y se está guardando por las dudas para arrancar con todo el lunes, después de la presentación de listas. Al menos es lo que dicen desde su equipo. Ahora, si me pregunta lo que dicen las malas lenguas…

P: ¿Qué dicen?

I: Los radicales todavía no pueden creer que el PJ vaya dividido y en el equipo de Guillermo De Rivas piensan que todavía hay tiempo para acordar. ¿No estará ocurriendo algo?

P: ¿Cómo qué?

I: Yo le cuento lo que otros dicen. Que salió el lunes y el rebote en las encuestas no fue el esperado. Que las reacciones no fueron suficientes como para seguir vendiendo que es la candidata que mejor mide. Yo confío en los que dicen que tiene un problema de salud porque con eso no se jode, pero…

P: Demasiada rosca. Aparte, las redes de la candidata están muy activas.

I: Bueno, es lo que hay por estos días. Yo creo que fue mala suerte y se enfermó justo en el peor momento. Va a tener que recuperar el tiempo perdido y seguro debe tener algo listo para intentar pasar al frente. Esta semana se movieron mucho (Gonzalo) Parodi y De Rivas, así que en la carrera va a tener que meter un lindo sprint.

La “fiesta pagana”

En medio de la fiesta patronal del Cristo de la Buena Muerte en Reducción (que se celebró el pasado miércoles 1º de mayo), el periodista consultaba con el dirigente que se encontraba en la localidad para el acto oficial.

Periodista: ¿Está frío allá por Reducción? Me imagino que mucha gente hizo la procesión bien abrigada.

Dirigente: ¡Está fresco! Pero muchísima gente se ha visto. Bah, eso veo comparándolo con los últimos dos años. Siento que por ahí este año se le dio una forma diferente a la fiesta. De hecho, el intendente (Jorge “Cacho” Grazziano) dejó en claro que es así.

P: Me dijeron que dijo algunas cosas “ruidosas”.

D: No sé si tanto, pero si usted dice. Dijo que quiere volver a poner a esta fiesta como la más importante del sur provincial. Palito para la gestión de Andrés Passero Garay.

P: Es verdad. Me dijeron que está volviendo mucho a lo de “los de antes”.

D: Noto lo mismo. Como que todo lo que dice de positivo sobre lo que hacen, lo pone en comparación con la gestión kirchnerista que se fue en diciembre. De hecho, en un momento dijo que quería hacer una fiesta enfocada en lo religioso y sin distracciones.

P: ¿Distracciones?

D: Dijo que no quería una fiesta pagana.

P: ¿Pagana? Fuerte. ¿Y por qué?

D: Porque se mezclaba lo religioso con otras actividades. Grazziano dijo que la gente quería celebrar al Cristo de la Buena Muerte, pero que antes no los dejaban hacerlo en paz porque había música popular que sonaba muy fuerte y aparecía gente vendiendo cuchillos o jueguitos.

P: Un poco anticuado.

D: Puede ser. Pero, como le dije, es una forma de decir que con la gestión de Passero la celebración de esta fecha era pagana y no religiosa. Todo el tiempo, palo a la gestión que se fue.

Polémica en Agro y Veterinaria

El informante universitario se comunicaba con la cronista para comentarle sobre los dichos de la futura vicedecana de Agronomía y Veterinaria, Ana Llames, a sus estudiantes en los que habría señalado que “el docente está tranquilo en su kiosko y seguro que va a cobrar a fin de mes”. Desde la Asociación Gremial Docente rechazaron las expresiones. En diálogo con el programa Así son las cosas, la secretaria general Florencia Granato consideró que “es un mensaje peligroso” y que los dichos de Llames “sorprenden porque ella es docente”.

Informante: Ya se armó revuelo con autoridades que aún no asumieron. Imagínese.

Periodista: Vi muy por encima lo de Ana Llames. ¿Qué puede decirme de eso?

I: No la conozco, así que no puedo opinar mucho. Solo diré que me sorprende porque el futuro decano, Rosendo Liboá, estuvo en la marcha en defensa de la educación universitaria. Quizás haya cuestiones de forma que no comparten con el gremio. De hecho, han dicho que hay que tratar de garantizar las clases lo más que se pueda en este contexto pero que no por eso dejaban de mostrar preocupación por la situación presupuestaria de la Universidad.

P: Claro, entiendo que no es un comentario esperable cuando uno ve que hace poco estuvieron en la marcha. O al menos el futuro rector.

I: Y como dijeron desde el gremio, quizás lo que más llama la atención es que lo diga una docente. Veremos si hay alguna retractación o alguna aclaración pero no deja de ser llamativo y por supuesto muy desafortunado.