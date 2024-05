Enroque Corto

Licencia para auditar

El periodista recibió, vía WhatsApp, una foto del ex gobernador de Córdoba en Panamá. Tuvo que preguntar.

Periodista: ¿Y eso?

Informante: Véalo usted mismo. Domingo Sesión, Antonino María Hernández, Juan Schiaretti y Ricardo "Chaucha" Sosa en Panamá, como veedores internacionales de la elección.

P.: Qué foto...

I.: Mucha cintura. Lejos del escenario nacional, una foto que lo muestra como un valor institucional, junto a un miembro del TSJ de amplísima trayectoria y un jurista consagrado, que además es de estirpe radical. Y después del 25M hablamos.

El Pacto de Mayo y la sede

El informante libertario anduvo consultando qué pasará finalmente con la sede del Pacto de Mayo. Y aceptó la charla con el periodista para deslizar algunas posibilidades.

Informante Libertario: Imagino el porqué de su llamado…

Periodista: Usted es muy avezado. Por eso.

IL: No tengo idea de cuál será el lugar elegido para el 25 de Mayo. Lo único que le puedo decir es que no se descarta nada. Se habla del Palacio de Tribunales, es cierto. Casi descartado de manera total el Centro de Convenciones, pero algunos estuvieron averiguando por el Salón de los Gobernadores, en el predio en el que antes se encontraba la Casa de las Tejas.

P: Epa, esa es nueva.

IL: Sí, pero es muy schiarettista el lugar. No se descarta, pero… lo único que le puedo decir es que se sigue buscando. Eso tenía de cómodo la coordinación de seguridad y todo el operativo. Lo único que le puedo decir es que esta semana se conoce y prepárese porque va a venir mucha prensa. Acuérdese de lo que le digo.

Pretto trabaja el flanco emprendedor

El informante del Concejo conversaba con el periodista de la marcha de la gestión municipal. Cuando ya se terminaba el hilo de la conversación, pasaron a hablar del Concejo.

Informante del Concejo: Bueno, ya sabe que el Concejo sigue planchado. Eso sí, el vice no se queda quieto.

Periodista: ¿En qué anda Pretto?

I.C.: Está moviéndose mucho con la agenda productiva. Usted sabe que ese es un perfil que al oficialismo le interesa y desde el cual el ex presidente del PRO más puede aportar… En esa tarea Pretto se mueve en tándem con Yanina Vargas, la principal armadora del partido amarillo que trajo a Hacemos Unidos. Junto a ella recorre distintas empresas en el marco del programa “Defender lo Nuestro”.

P.: Ajá…

I.C.: Es más, no sólo trabajan multiplicando los puentes con el empresariado, también hubo espacio para un guiño al Gobierno Nacional.

P.: ¿Cómo es eso?

I.C.: En una de las recorridas, la armadora de Pretto parafraseó al presidente, diciendo que los empresarios son “héroes que invierten y generan trabajo para los cordobeses”

P.: Dos por uno.

Futurología peronista

Es cierto que hablar del 2025 hoy puede sonar demasiado prematuro. Sin embargo, el año electoral que se avecina ya forma parte de todas las conversaciones en los cafés políticos. El dirigente peronista filo K charló largo y tendido con el periodista.

Dirigente: Falta un montón, pero me animo a hacer un poco de futurología peronista.

Periodista: Vamos.

D.: En las elecciones intermedias habrá, por lo menos, tres listas en Córdoba con candidatos peronistas.

P.: ¿Tres?

D.: Ajá. Hacemos Unidos jugará, naturalmente, con candidato propio. Como sabe, todos esperan que sea el ex gobernador Juan Schiaretti. Eso sí que no es certeza sino especulación.

P.: Coincido, ¿y las otros dos quiénes serían?

D.: Por un lado, todo indica que Sergio Massa va a querer jugar en esta provincia, y la candidata de ese espacio casi que naturalmente sería la ex legisladora, Tania Kyshakevych. Ahí tiene otra peronista.

P.: O Federico Alesandri, el legislador dijo estar cerca del Frente Renovador ¿no?

D.: Uy que atrasado se quedó con la información. No vio que apenas unos días después de la foto con Massa en Buenos Aires, el ex intendente de Embalse se sacó otra con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

P.: Tiene razón.

D.: Bueno, parece que la jefa del kirchnerismo lo quiere a él encabezando una eventual lista. Así que de movida nomás, el peronismo llevaría tres ofertas distintas.

Julia Strada en el STIA

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que encabeza Héctor Morcillo realizará hoy un congreso de Delegados con una invitada especial.

Informante: viene la economista Julia Strada, del CEPA.

Alfil: Una economista muy crítica al modelo libertario que propone Javier Milei.

Informante: Así es. Strada hablará sobre la situación económica y la ley Bases. Será este lunes a las 11 en Bv Los Alemanes 3701, la sede del club Social del STIA.