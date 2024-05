Una leona en la SRRC

El analista llegaba a la periodista para comentarle sobre la reunión que mantuvo la Sociedad Rural Río Cuarto con la diputada nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce.

Analista: No vi que lo dijeran mucho pero, por sí se les pasó, le cuento que una leona anduvo por la Rural local.

Periodista: ¿Quién?

A: La diputada Ponce de LLA estuvo reunida con las autoridades. Entiendo que fue después de la sesión maratónica de la Ley Bases.

Periodista: Interesante. Había visto el comunicado que sacó la entidad hace poco.

A: Claramente hay conformidad por la aprobación en Diputados. Dijeron que es “un paso importante” y que falta que el Senado haga su parte pero después agregan que “dependerá de que la gestión de Milei utilice de la mejor manera los instrumentos que pidió”. A eso, yo le agregaría a Riverito y su “¡A cruzar los dedos!”.

Cruces en el sindicalismo

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien contaba sobre otro capítulo en la interminable novela del sindicalismo y su lugar en las elecciones municipales.

Informante: ¿Qué se sabe del comunicado firmado por Las 62 Organizaciones Peronistas donde harían público su apoyo a Guillermo De Rivas? Le pregunto porque tengo diferentes versiones del tema.

Periodista: Iba a salir el jueves, justo después del día del trabajador, pero finalmente lo postergaron. Según me dicen, fue porque el armado de listas complicó las chances de que se pudieron reunir Las 62 con De Rivas. Pero me aseguran que después de presentar las listas saldrá el comunicado con el apoyo de 16 gremios y el aval de la agrupación a nivel provincial. ¿Usted supo algo más?

I: No cuestiono su versión de los hechos, pero aporto lo que me contaron de otro lugar. Dicen que hay enojo con la forma en la que se han manejado algunos dirigentes de Las 62 y que esto podría generar rispideces con la CGT. Tan bien que venían…

P: Pensé que estaban laburando juntos. ¿Usted dice que no?

I: Si me guío por lo que me contaron, definitivamente no. Es más, me dicen que Las 62 carecen de cuerpo político para salir a mostrarse como brazo sindical del oficialismo. Tanto es así que en la última reunión que tuvieron, la semana pasada, estuvieron presentes solo seis sindicatos. Creo que el de la carne, ATSA, amas de casa, taxistas, canillitas y protectores ambientales. Dicen que los otros gremios, que están en la CGT y se habían integrado a Las 62 con la promesa de unir el frente sindical, decidieron pegar el faltazo.

P: Esto es nuevo para mí. ¿Por qué no fueron?

I: Dicen que es porque a esta cuestión la están manejando desde Córdoba y no quieren que les vuelvan a armar todo desde allá. Y parece que esto no es por un supuesto enfrentamiento entre los que apoyan a De Rivas y los que están con Nazario, porque incluso algunos gremios que están con el candidato del oficialismo también están calientes con la forma en la que operan Las 62.

P: No entiendo algo. ¿Entonces se fueron de Las 62?

I: No todavía, pero algunos amenazaron con hacerlo. Básicamente, se pensaban que esta unión era por una cosa y se están dando cuenta de que es por otra. Es más, algunos hasta amenazaron con renunciar. Piense que, si se van los de la CGT que se habían sumado, a Las 62 se le iría el 70 por ciento de su actual cuerpo sindical. Están en charlas para que no lleguen a eso.

Enojo militante

La periodista recibía un mensaje del informante peronista al cierre de esta edición.

Informante peronista: Ya están llegando algunos nombres de la lista de concejales que se presentaría mañana (por hoy). No sé si será la versión final pero ya hay compañeros preocupados.

P: ¿Qué pasó? Me agarra justo al cierre.

IP: La hago corta. Uno entiende que ésta es la era de los “outsiders” en la política pero la militancia está preocupada por una presunta candidata que sería la primera en la lista de De Rivas. Sin desmerecer a la gente que viene de afuera y su laburo pero insisto: una cosa es que formen parte del proyecto y otra que encabecen la nómina como se está diciendo. Hay gente dentro de la gestión que viene bancando los trapos y poniéndole el cuerpo ¡hace ocho años! Se imagina cómo caen estas cosas. Esto no es personal con nadie pero necesitamos alguien que nos inspire a pelear el voto y la veo difícil cuando nos llegan nombres de gente que no conocemos.