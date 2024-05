Enroque Corto

Juez desafía a Llaryora por Vigo

El senador y jefe del bloque PRO, Luis Juez, brindó varias entrevistas en los últimos días acerca de lo que se viene que es el debate de la Ley Bases en el Senado. Por esto, el informante juecista llamó al periodista.

Informante Juecista: ¿Lo vio con (Eduardo) Feinmann? ¿Lo escuchó en Cadena 3?

Periodista: Ehh… no, no le sigo toda la agenda mediática al suyo.

IJ: Usted se lo pierde. Igual, le voy a dejar una buena frase que le dejó a (Miguel) Clariá en la radio.

P: A ver…

IJ: Pícaro, como siempre, dijo que le escribe a Milei y el Presidente le responde, que le recomendó que no vaya el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al Congreso esta semana. Y hasta metió un poquito de quilombo en la interna peronista.

P: ¡Qué raro!

IJ: Claro, porque dijo que hay que hablar con los gobernadores para ver qué votos garantizan, y ahí salió: “¿sabemos cómo va a votar la senadora (Alejandra) Vigo? Hablaría con (Juan) Schiaretti o le diría a (Martín) Llaryora, ¿vos me garantizas el voto de Vigo? Porque mira que el de Natalia de la Sota no me lo pudiste garantizar”. Durísimo.

Agost Carreño contra Milei por los registros

Otro que fue contundente en redes sociales en la tarde de ayer fue el diputado nacional y presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño. Por esto, el informante amarillo llamó al periodista con varios temas.

Informante PRO: Lo imagino a las corridas…

Periodista: Como siempre.

IP: Lo molesto para contarle que se mandó con todo Oscar (Agost Carreño) en ‘X’ para salir a responder sobre las acusaciones de registros del automotor en manos de familiares y conocidos de él.

P: ¿Y qué dijo?

IP: De todo. Disparó contra la gestión de (Javier) Milei y afirmó que “falta gestión y sobra metaverso”. Recordó cuando fue nombrado subdirector de Registros por el expresidente Mauricio Macri, pero además le dejo algo…

P: Cuente.

IP: Vio que la promotora de todo este tema de los registros fue la también diputada Patricia Vázquez. Bueno, la jugada le salió mal a la parlamentaria y fue en contra de su propia madrina. Porque la eliminación de la cédula azul repercute en un fondo de libre disponibilidad de Acara que administraba Seguridad.

PASO en suspenso

El informante de Río Tercero llamó al periodista, con el que siempre comparte información. Lo alertó de lo siguiente.

Informante: Estimado, le tengo un dato, el Concejo Deliberante de Río Tercero tratará en las próximas sesiones un pedido del intendente para suspender las Primarias.

Periodista: No me diga…

I.: Si le digo. Y además, lo dice Martino, que es más importante, porque es el presidente del Concejo.

P.: Qué tul… ¿Y es viable jurídicamente?

I.: Bueno, ahí está la cosa. Martino destacó que “hay que asesorarse de que no vaya a contrapartida de lo que plantea la Carta Orgánica".

P.: ¿El fundamento?

I.: El de siempre, que los partidos no las usan, ergo, es un gasto innecesario.

Protesta del Polo Obrero

Organizaciones políticas y sociales se movilizarán hoy contra el plan motosierra del presidente Javier Milei.

Periodista: Pero el paro es el jueves…

Dirigente social: Sí, pero las organizaciones de desocupados, desde el Polo Obrero y el Frente de Lucha hasta la UTEP, tendremos hoy nuestra jornada de lucha nacional. Habrá movilización y cortes en todo el país. Frente a tanto ajuste, esto también es en contra del congelamiento de los programas sociales y cierre de 45 mil comedores y merenderos.

P.: ¿En Córdoba también habrá protesta?

D.S.: Claro, está prevista una concentración a las 10h desde Colon y Cañada. Previamente, a las 9.30 se desarrollará un acto junto a ATE, CTA frente a Tribunales II.

P.: ¿Por qué frente a Tribunales?

D.S.: Porque será en el marco de la audiencia dispuesta por la Justicia cordobesa para expresar agravios en la causa en la que se pretende elevar a juicio a los luchadores populares, sindicales y políticos Emanuel Berardo, Soledad Diaz, Federico Giuliani, entre otros por participar de una movilización contra el hambre.

Gill, en contacto

Pese a las diferencias de sus jefes, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martin Gill, y el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) de la provincia de Buenos Aires, Gildo Onorato, intercambiaron guiños de gestión.Informante: El otro día el kirchnerista Axel Kicillof presentó el IPAC, a cargo de Gildo Onorato. ¿A que no sabe?

Alfil: No, no sé. Para eso está usted, para contar.

Informante: En medio del acto, Onorato leyó especialmente un mensaje de salutación de Martin Gill, el ministro de Cooperativas de Martin Llaryora. Como sabrá, el funcionario bonaerense es dirigente del Movimiento Evita.

Alfil: Y usted ya vio sintonía....Recuerde que el Evita también tiene una pata en el cordobesismo.

Informante: Yo le cuento. Gill mantiene sus contactos, via gestión en Cooperativas ahora. Estuvo en Santa Fe y en Entre Rios con estos temas.