Por Carolina Biedermann

Hoy y mañana la militancia radical hará escala en Villa Giardino para el encuentro provincial del partido. Después de muchos años de contar con presencias nacionales, esta vez será la excepción. Martín Lousteau, quien asumió la presidencia de la UCR nacional en diciembre para el período 2023-2025 no estará presente. Por lo que el tinte de este año será absolutamente de caracter provincial.

La postura de los sectores ya está marcada y no se esperan sorpresas al respecto. El cronograma de temas no aborda debates vinculados estrictamente a la coyuntura nacional, que es el eje central que inquieta a los participantes, y del cual será difícil escapar.

Rodrigo De Loredo y Marcos Ferrer tomaron una postura dialoguista respecto al Gobierno nacional, frente de la de Dante Rossi, Sebastián Peralta y Sergio Piguillem, entre otros, ubicados en las antípodas del presidente Javier Milei. En el centro, gran parte de la dirigencia coincide en que es necesario acordar un norte para volver a reforzar la identidad del partido, y un camino de claridad para la gente sepa dónde va la Unión Cívica Radical.

Por lo bajo, siempre hay miradas críticas. Se habla de encuentro desinflado, con poco espacio para la discusión, y sin espacio dedicado en exclusividad para una juventud, de no tan jóvenes que militan en el partido. Asimismo, lo que importa es el balance final. Giardino siempre contagia de ganas y motiva a la dirigencia para volver a salir a la cancha. Esa es la génesis y el motivo final.

Agenda de carácter provincial

La procesión hacia el retiro en Giardino arranca hoy después del mediodía. El presidente del partido a nivel provincial, Marcos Carasso, dará las palabras de bienvenida a los fieles correligionarios que participan del encuentro. Lo secundará la presidenta de la JR Córdoba.

El plato fuerte se presentará más tarde. El primer panel es "Actualidad Política Social y Realidad Partidaria" a cargo de presidente del Bloque de Legisladores de la UCR de la Legislatura de Córdoba Matias Gvozdenovich y el Presidente del foro de Intendentes Radicales, Ruben Dagum.

La segunda comisión la encabezarán intendentes, concejales y tribunos. Esta iniciativa parte luego del lanzamiento del Foro de Concejales y Tribunos, juego que se abrió hace pocos días en la ciudad de Río Tercero, y que fue la puerta de entradas para muchos dirigentes del interior que se encontraban huérfanos en el partido y que desconocían de estos espacios de debate. Así, llegando a este público recién invitado, la UCR busca mostrar músculo político hacerlos parte en el volumen. El título del espacio será: "Herramientas para desempeñarse en los Municipios: la Clave de vincular a todos los actores, protagonistas del trabajo territorial."

El sábado arranca con una exposición a cargo de Alfredo “Kiko” Blanco: Economía Argentina: ¿Quo Vadis?. Cuentan que el armado de este panel tuvo “backstage”. El congreso apelaba a fijar presencia fuerte con la Universidad Nacional de Córdoba, adentro. Para ello lo habrían convocado al Rector de la casa de altos estudios Jhon Boretto, quien días después de no dar respuesta, propuso enviar en su lugar a Conrado Storani. Este último, por sus vínculos internos en el partido no tuvo la confirmación final del comité y se optó por la alternativa amigable. “Blanco es querido y formado, siempre es una buena opción”, remarcan desde adentro del partido centenario.

Acto seguido habrá una exposición a cargo de Sofía Chini, seguirán con una comisión de "Realidad Partidaria" y finalmente se cerrará el encuentro con la lectura final del documento, instancia que es parte del folclore en este encuentro tradicional. Como dicen desde distintos espacios, se espera que salga un radicalismo unido, potenciado, pero no lo harán con una resolución de hacia dónde ir.

El legislador Rossi llega al encuentro con una construcción sólida y rumbo definido. Desde el espacio confirman que plantearán lo que ya vienen haciendo desde hace tiempo: es ser oposicional gobierno provincial, con la convicción de querer ser gobierno. “Nos tenemos nada que ver con los kirchneristas y no sabemos el posicionamiento de la UCR frente al Gobierno Nacional”, remarcaron y agregaron “no puede haber radicales que estén a favor de las políticas de Milei mientras el presidente del partido dice, por otro lado, que no tenemos nada que ver con el Gobierno de Milei. Debemos ser claros con la gente para que sepan cuáles son los valores que representamos”.

“La UCR es un partido nacional y Córdoba no se va a poder alambrar si lo que persigue es la unidad”, concluyeron.

Presentes y no tan ausentes. Más bien, vigentes

Distintos sectores de la UCR se esforzaron en lograr la expulsión de la vicegobernadora Myrian Prunotto. La resistencia continúa y aunque muchos no la nombran, siguen los pasos de su construcción. La ex intendenta de Estación Juárez Celman confirmó que no irá al hotel de Luz y Fuerza.

En paralelo al encuentro oficial del partido, se llevará a cabo otra reunión organizada y encabezada por el Polo Gait. Prunotto tendrá una actividad en Bialet Massé y podría llegar a pasar a saludar a los integrantes de este espacio que ya expresaron su apoyo a la dirigente.