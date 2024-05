Enroque Corto

Prunotto, Brenda… y perlitas de Punilla

El fin de semana para el radicalismo estuvo bastante cargadito. El tradicional encuentro en Villa Giardino, la contracumbre que encabezó la vicegobernadora Myrian Prunotto y algunas perlitas de los boinas blancas motivaron que el informante radical llamara al periodista.

Informante Radical: Todavía cansado…

Periodista: Creí que el retiro espiritual a Giardino le iba a hacer bien.

IR: ¡Ojalá! Se rosquea hasta tarde y uno no está para esos trotes ya. Le cuento un par de cosas.

P: Lo escucho.

IR: Muchos, le diría por lo menos la mitad de los que estuvieron con Prunotto, después se fueron al hotel de Luz y Fuerza. Ojo con eso. Igual, no hubo abucheos ni una marcada efervescencia ‘anti Prunotto’, a eso hay que decirlo también. Por más que muchos, en distintos momentos lo intentaron.

P: Buen dato.

IR: Y el otro… ¿sabe cuándo entró De Loredo el viernes?

P: No.

IR: Justo cuando hablaba Brenda Austin y acompañado por una murga. Les tuvieron que pedir que se callaran porque estaba la legisladora hablando. Dicen que desde la Marcha Federal Universitaria no están bien las cosas entre ambos, pero yo no creo que tenga que ver con eso. No sé, qué se yo.

De Casado, con cariño

El informante del Concejo llamó al periodista, un poco acongojado, para enmendar un error.

Informante del Concejo: Estimado, debo pedirle disculpas.

Periodista: Amigo, ¿por qué?

I.C.: Porque la semana pasada me llamó para conversar de la sesión del jueves en el Concejo, y yo me olvidé de contarle la mejor parte.

P.: No se aflija, ¿qué le faltó contarme?

I.C.: El mejor momento de la sesión estuvo a cargo del concejal peronista Diego Casado, referente de la décima que siempre le pone un poco de pimienta a las sesiones.

P.: Ja, ja. Casado no necesita presentaciones a esta altura… ¿Qué hizo esta vez?

I.C.: Cuando ya no le quedaba mucho a la sesión pidió la palabra, para que se tuviera en cuenta un proyecto de su autoría… un beneplácito para Juan Hipólito Negri, por su trabajo en los barrios de Córdoba…

P.: A ver… ¿Casado, que tuvo mil cruces con Negri, le quiso ofrendar un beneplácito al ex concejal de la UCR, para que sus correligionarios le tuvieran que hacer un reconocimiento justo ahora que circulan versiones de que se va a sumar al Partido Cordobés de Llaryora?

I.C.: Una gastadita… a fin de cuenta, un beneplácito no se le niega a nadie…

Concejales peronistas junto a Llaryora

El sábado se realizó el tercer encuentro de “Jóvenes Concejales y Tribunos de Cuentas” de Hacemos Unidos por Córdoba en la ciudad Capital.

Concejal: Fuimos más de 300 jóvenes dirigentes de toda la provincia. La mesa está conducida por Miqueas Zárate de San Antonio de Arredondo, secundado por Ángelo Valenzano de Villa Nueva, entre muchos otros que acompañan como Jonathan Correa de Sinsacate. Para nuestra sorpresa fue gobernador Martín Llaryora, la vicegobernadora Myriam Prunotto y el intendente de Capital Daniel Passerini que nos dio la bienvenida.

Periodista: Ah, buena convocatoria, en los anteriores no habían ido ni el gobernador, ni el vice…

C.: Claro, por eso le digo que fue un encuentro con mucho volumen político. Esta vez nos codeamos con los “uno” (risas)

P.: ¿De qué hablaron?

C.: De política naturalmente. Pero se trabajó en la articulación de las políticas públicas de Educación y la incorporación de contenido pedagógico sobre educación ambiental y comunitario en las localidades que representamos. Por eso, también Horacio Ferreyra, ministro de Educación, y Victoria Flores de Ambiente y Economía Circular.

P.: Y el gobernador, ¿qué les dijo?

C.: Dio un discurso largo, nos alentó a seguir trabajando y apoyó la iniciativa de reencontrarnos cada tanto para dialogar y debatir las situaciones emergentes de cada rincón de nuestra provincia.

Capitani muy conforme con otro buen fin de semana para el turismo

Fue otro fin de semana con actividad deportiva en Córdoba que dejó buenos números en materia económica. Por eso, el informante de la Provincia llamó al periodista.

Informante Provincia: Venimos con otro buen fin de semana. Y miré que estuvo fresco eh.

Periodista: ¿A qué se debe?

IP: Tuvimos dos competencias deportivas. La carrera Valhöll Argentina, que se realizó en Villa General Belgrano y La Cumbrecita; y la tercera fecha y el campeonato argentino de Optimis, que se hizo en Miramar.

P: Muy bien.

IP: (Darío) Capitani está muy contento. Es bueno el trabajo de la Agencia Córdoba Turismo. Calcule que se movilizaron más de 35 mil personas (entre turistas y visitantes) y dejaron como saldo positivo alrededor de 1900 millones de pesos. Parece que va a pintar bien el invierno, primero con los fines de semana largos en junio, y después con las vacaciones de julio.

Llaryora y Passerini, buenas noticias... sin poner plata



El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini volvieron a mostrarse juntos en la inauguración del nuevo estadio de Atenas, el principal club de básquet de la provincia cuya flamante casa abrió días atrás en el predio del club de barrio General Bustos. En la recorrida estuvieron los mencionados junto a la mesa directiva de la entidad Griega, cuya cabeza es David Urreta, actual presidente de la Lotería de Córdoba.

Informante: Estuvieron gobernador, intendente, Pichi Campana, secreterio de Fortalecimiento Vecinal y Deportes que, de la mano de la senadora Alejandra Vigo tiene posibilidad de ser candidato a intendente de la ciudad, entre otros. Durante la visita, las autoridades se interiorizaron de las características del flamante estadio del club Verde, con capacidad para 3.500 personas, pero que podría alcanzar las 6.500 plazas dependiendo de la ubicación del público y del tipo de evento.

Alfil: Una buena oportunidad para que los gobernantes den buenas noticias, teniendo en cuenta lo muy querido y valorado que es Atenas en Córdoba. Buenas noticias para Llaryora y Passerini y para Urreta.

Informante: En el caso de los primeros, sin poner plata, para mejor. Los 9 millones de dólares que salió la obra los puso el esfuerzo de la Asociación Deportiva Atenas, como dijo la misma gacetilla de la Provincia. "Después de varios años de lucha, el proyecto comenzó con la compra de terrenos vecinos y la demolición de estructuras existentes; luego vino la construcción de nuevas instalaciones", aclaró.

Alfil: Si, se los vio a todos los cordobesistas muy felices, y no es para menos. Además, está muy bueno el hecho de que el estadio va a servir para otro tipo de espectáculos, algo que Córdoba necesita.

Y un día los vecinos fueron al Concejo

El periodista se encontró al informante del Concejo Deliberante de San Francisco tras el desarrollo de las últimas sesiones.

Periodista: ¿Cómo le va? ¿Ninguna novedad por el recinto?

Informante del Concejo: Lo mismo de siempre… ah, pero hace pocos días fueron varios vecinos a reclamar al Concejo, cosa que hacía mucho no pasaba. Eso estuvo movido.

P.: Epa, ¿qué pasó?

I.C.: Resulta que están enojados porque el Municipio quiere cobrarles la obra de cloacas a los frentistas de barrio Maipú y Savio.

P.: Pero a todos los barrios se les cobra la obra, o al menos a la mayoría, y estos sectores no son los más humildes para no cobrárselos.

I.C.: Sí, pero la bronca viene porque en modo campaña y antes, dicen que les prometieron que no la iban a tener que pagarlo, y ahora metieron una ordenanza donde aprueban cobrar la obra.

P.: Y bue, en campaña se promete mucho…

I.C.: Vamos a ver cómo sigue la cuestión, porque falta una audiencia pública…