Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nazario, en la primera línea

El periodista recibía un mensaje de su informante en el peronismo riocuartense, quien relataba sobre uno de los hechos destacados del fin de semana político.

Informante: ¡Feliz día de la independencia! ¿Se celebra con locro y vino?

Periodista: Al vinito lo dejamos para cuando se pueda descansar. Hoy se labura firme. ¿Tiene algo para mí?

I: A eso vengo. Anoche (por el sábado a la noche) estuve siguiendo de cerca la Velada de Gala en el Teatro Municipal. En el centro de la escena estuvo el intendente (Juan Manuel Llamosas), pero no fue el único que se robó las miradas.

P: ¿Hubo otras presencias estelares?

I: En el palco principal, justo detrás del intendente, se sentó Adriana Nazario. ¿Qué me cuenta de eso?

P: Que seguro generó especulaciones.

I: ¡Obvio! No es una presencia inocente. De hecho, viene a ratificar lo que se está viendo en el último tiempo con la cercanía entre Nazario y Llamosas, los rumores de una candidatura y la cada vez más pública expresión de deseo de la ex diputada. Su militancia la viene impulsando hace rato, pero ella se está mostrando cada vez más involucrada con lo que ocurrirá en estos meses.

P: ¿Y fue la única presencia de los posibles competidores por la candidatura del PJ?

I: Sí, pero no porque se haya tratado de un mensaje teledirigido del intendente. Muchos de sus funcionarios no pudieron asistir. Agustin Calleri ni siquiera estaba en la ciudad, por cuestiones personales. Con esto quiero decirle que no se trató de un guiño directo de Llamosas a Nazario. Son situaciones que suceden, por ahora. Veremos cuando se acomoden un poco las cosas, pero me queda la sensación de que en cualquier momento arranca la campaña.

Raspar al Ejecutivo

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la cronista para comentarle sobre los últimos posicionamientos del bloque Juntos por Río Cuarto. Según informó Puntal, el Ejecutivo Municipal tomó deuda por $850 millones que se destinarán a obra pública y debiera cancelarse en marzo del 2024.

Informante Concejo Deliberante: Lo del aumento del boleto dio mucho de qué hablar en estos días, ¿no?

Periodista: Sin dudas. Más si se tiene en cuenta que todo esto salió unos pocos días después de la elección provincial. Inevitablemente tuvo un peso extra.

I C D: Con este tema, es natural que la opo raspe o quiera desgastar. No solo porque el aumento se va a sentir bastante en octubre -llegaría a $170- sino porque plantean que la Muni, además, debería afrontar el pago de un adelanto de subsidios de $84 millones. Hablaron de “doble ajuste”. Ahora, puede que intenten raspar con otra cosita también…

P: De eso le quería hablar. Lo de la deuda que Economía tomó recientemente. Aunque desde el PJ creen que no tienen mucho de que agarrarse porque es a corto plazo y para terminar algunos frentes de obras.

I C D: Quizás por eso la oposición todavía no salió a decir nada. Economía sostiene que se cerró en una tasa de interés “dentro de todo baja” y que se debiera cancelar en unos meses. A priori, no le dejarían el “perno” a la próxima gestión. También se habla de un monto pequeño que abarca menos del 3% del presupuesto municipal. Aún así, tomar deuda siempre habilita a que los adversarios raspen. Es parte del juego.