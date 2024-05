Enroque Corto

Alivio en Río Tercero

Finalmente hubo una buena noticia para Río Tercero con la reunión que se llevó adelante ayer en el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Petovello. Por lo que el informante radical llamó urgente al periodista.

Informante Radical: Estamos saliendo…

Periodista: ¿Cómo les fue?

IR: Bien, se reactiva con todo. Estuvieron Rodrigo (De Loredo), Marcos (Ferrer) y Gabriela (Brouwer de Koning) con la ministra y el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Se firmó una nueva resolución, se descarta la anterior, se lo ratifica como rector a Pablo Yanibelli y define que “el gasto que demande la implementación será atendido con la partida que determina Educación”.

P: Menos mal.

IR: Sí, pero le soy franco, creí que después del descubrimiento y el homenaje a Menem con el busto lo nuestro se pinchaba. Menos mal que no fue así.

Casado afina loas para Negri Jr.

Atento al calendario del Concejo, el periodista recordó que en la última sesión Diego Casado presentó un proyecto para “homenajear”el recorrido político de Juan Negri. Interesado por seguirle el hilo a la historia, llamó a su informante para ver qué sabía.

Periodista: Amigo, sáqueme de una duda, ¿cuándo se trata el reconocimiento que Casado pidió para Juan Negri?

I.C.: Ja, ja... como le gustan esas cosas… mire, si no me equivoco, la intervención de Casado tiene que ser mañana (por hoy), en la próxima sesión del Concejo.

P.: Ja, ja… ¿Algún adelanto para compartir?

I.C.: En principio no, no sea ansioso… igual, le puedo contar que, según escuché, Casado no va a hacer nada improvisado. Va a preparar un texto, al menos un ayuda memoria, para no olvidarse de decir nada.

P.: Qué ganas de pelar, ¿no?

I.C.: Yo no lo veo así… ¡También hay que divertirse!

Rossi pidió empatía al Gobierno

Los legisladores del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi y Sebastián Peralta, presentaron un proyecto de ley para establecer un “Pacto de Mayo Cordobés”.

Periodista: ¿Cómo sería eso?

Informante: Un acuerdo entre distintos sectores para acordar no aumentar por el lapso de cuatro meses los impuestos y servicios en la provincia de Córdoba. La idea es armar una comisión de trabajo en la que estarían el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Legislatura de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios Públicos y las empresas de servicios públicos.

P.: ¿Y qué servicios incluiría?

I.: La energía eléctrica, los peajes, el agua, el transporte interurbano y los impuestos provinciales todos esos servicios estarían regulados en este pacto.

P.: El problema es que ahora ni siqueira es seguro que se firme el Pacto de Mayo original.

I.: (Risas) Independientemente de eso, lo que Rossi y Peralta están planteando es la obligación que tiene el gobierno de Córdoba de mitigar los efectos del ajuste nacional, y no mirar para otro lado. De tener empatía con los vecinos. Además, llegó la hora de pedirle a las empresas un esfuerzo económico, ganaron mucha plata en otra época, y ahora pueden actuar solidariamente por cuatro meses evitando aumentos.

P.: Me parece que ustedes están viendo mucha ficción…

Lanzan el “ICL”: Instituto de Capacitación Legislativa

El informante de la Legislatura llamó al periodista para ponerlo al tanto de una iniciativa coordinada entre la Unicameral y el Sindicato de Empleados Legislativos.

Informante de la Legislatura: Estimado, tengo algo para contarle, ¿le interesa?

Periodista: Primero cuente y después le digo.

I.L.: Se la hago corta. La Legislatura de Córdoba va a lanzar su propio Instituto de Capacitación Legislativa, una iniciativa conjunta con el Sindicato de Empleados Legislativos, que conduce Aldo Rivas, y que viene a concretar lo establecido por el Estatuto de los Empleados Legislativos en torno a la capacitación de esos agentes.

P.: Ajá...

I.L.: El objetivo, para redondear, es el desarrollo de actividades de capacitación para el perfeccionamiento del personal, de modo que tenga la posibilidad de acceder a los niveles superiores del escalafón.

P.: Entendido, ¿cuándo es el lanzamiento?

I.L.: Este viernes a las 12, en la Legislatura, desde luego…