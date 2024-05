Posse, sin respuesta por deuda con la Caja (cordobeses no unificaron reclamo)

Por Bettina Marengo

El jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, se presentó ayer en el Senado por primera vez desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, en una actividad con capacidad de ruido que se produjo mientras la cámara alta debate en comisiones la ley Bases y el paquete fiscal enviado por el jefe de Estado.

La exposición de Posse en el contexto de negociación parlamentaria fina entre el oficialismo y los sectores dialoguistas pero críticos al gobierno puede ser vista como la confirmación de que la mesa chica de Milei entiende que los senadores se tomarán su tiempo para emitir dictamen, y que éste modificará la media sanción que vino de Diputados, por lo que los proyectos indefectiblemente volverán a la cámara de origen. Ayer, en la conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que el pacto de mayo se firmará en Córdoba el 25 de mayo, algo que había relativizado el propio Milei y su ministro del Interior, Guillermo Francos, por la dilación de los tiempos legislativo y las objeciones a cielo abierto sobre temas densos de las leyes.

Buscando acelerar los tiempos,el senador cordobés Luis Juez, que sin ser del PRO es el jefe de ese bloque senatorial, le había sugerido a los negociadores del jefe de la Casa Rosada que patearan para más adelante la exposición del Jefe de Gabinete, para que las esquirlas que pudieran salir de allí no traben aún más el trabajo en las comisiones y demoraron un acuerdo sobre el texto de las leyes. De esto iban a hablar anoche Juez y Milei, en una cena prevista en la quinta de Olivos.

Concretamente, senadores como el radical Martín Lousteau, la larrestista Guadalupe Tagliaferri, el también radical Pablo Blanco, o la peronista Alejandra Vigo, objetaron temas como RIGI (Régimen para Grandes Inversores), el blanqueo de capitales, la vuelta del impuesto a las Ganancias, o la eliminación de la moratoria previsional vigente.

Un dato que se conoció ayer abrió preguntas sobre la posición de Lousteau, del mismo espacio Evolución del rector de la UBA, Emiliano Yacobitti. El dirigente anunció en sus redes sociales un acuerdo con la Nación por los fondos para la Universidad de Buenos Aires, con actualización del 300% de los gastos de funcionamiento de la casa de altos estudios.

En sectores del peronismo, no sin veneno, deslizaron dudas sobre el impacto de este acuerdo en la negociación con La Libertad Avanza por las leyes. Lo cierto es que la novedad de los fondos para la UBA le dio pie a la senadora Vigo para reclamar para todas las universidades del interior del país y no solo para la que está radicada en CABA. Ese fue parte de su discurso en la presentación de Posse, que llegó al recinto junto a su viceministro José Rolandi. En cuanto a los cordobeses, no lograron imponer una agenda común de reclamos de fondos y necesidades de la provincia. Vigo se paró en el reclamo, en contraste con la mirada menos crítica del jefe del Frente Cívico y de Carmen Alvarez Rivero.

Por escrito, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti le preguntó al funcionario nacional sobre la deuda de Anses con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, los avances en la autopista Ruta 19 y los subsidios al transporte, en un marco de corte de transferencias a las provincias y cese de obra pública. La Nación le debe 348 mil millones a la Caja de Córdoba, según le recordó la senadora, pero Posse negó la deuda. Sobre la autopista Córdoba- San Francisco, ruta nacional 19, el jefe de Gabinete informó algo ya sabido: la existencia del tramo que la Provincia culminó hace un tiempo. Sobre los tramos restantes, habló de obras “neutralizadas”, lo que pareciera ser paralizada. Posse tampoco se movió del manual oficial sobre la distribución de los subsidios al transporte de pasajeros.

Alvarez Rivero, del PRO, preguntó específicamente por la ruta Nacional 158 que atraviesa la provincia y pasa por Río Cuarto, San Francisco y Villa Maria, las tres principales ciudades del interior provincial. En concreto, la dirigente preguntó por la posibilidad de cobrar peaje a los 2500 camiones diarios que pasan por la arteria, lo que implicaría un mecanismo de concesión de la misma. “Ese flujo justifica la necesidad”, indicó Alvarez Rivero, que recibió una promesa de “reparación” de parte del jefe de ministros. Según supo este diario, Juez cenó anoche en Olivos con Milei y el futuro de Bases y del pacto de mayo será parte del menú en agenda.