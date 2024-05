Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Dovis, subido al ring

La periodista recibía un mensaje del informante sobre un cruce en redes sociales entre el concejal oficialista, Armando Chiappe y el candidato a intendente por el Partido Humanista (ex llamosista), Gustavo Dovis.

Informante: Estoy viendo algunos tweets y publicaciones en facebook que están para los pochoclos. Lo gracioso es que el concejal Chiappe quizás no se esperaba que sus tweets “misteriosos” terminaran llegando a las personas a las que aludía.

Periodista: ¿Por qué misteriosos?

I: No daba nombres pero se quejaba de que los periodistas locales le hacían notas a un candidato que, a su criterio, “no llega ni al 1%” y que estaría aprovechando el micrófono que le dan para “hacer publicidad gratis de su estudio jurídico”. Básicamente, decía que los medios “caían en la trampa”.

P: ¿Entrevistar a todos los candidatos a intendente, a poco más de un mes de la elección, sería caer en una trampa?

I: Lo mismo pienso. No entiendo qué sería lo “malo” porque, después de todo, forma parte de la oferta electoral que habrá el 23 de junio. En fin, no nombraba a nadie pero todos sabemos que se refería al abogado Gustavo Dovis. El candidato del Partido Humanista lo mencionó a Chiappe en un posteo en Facebook y le tiró algunas chicanitas por querer “subirlo al ring”. En medio, hay algunos palitos con el tema del camión porque le dice que sería casi un “socavón político”.

P: Bien jugado en ese mismo día.

I: Claro (risas). Después le dijo que seguramente ellos (los llamosistas) tienen problemas más serios que atender. Cerró con un “abrazo peronista” y una ironía: “Orgullosamente del 1%”.

P: ¿El concejal habrá visto eso?

I: Lo vio y hasta dijo que “entró la bala” por el posteo que él había hecho inicialmente sin nombrar al candidato. Ojo, parece que el intercambio en Twitter (X) se dio en buenos términos. Con “abrazo compañero” y toda la cosa. Igual, hay gente que acompaña a Dovis que está muy molesta por los dichos de Chiappe y cuestionaban que se ponga twittear “pavadas” cuando hay cosas más importantes que atender. Yo creo que el concejal se debe haber divertido un poco, no es la primera vez que la picantea y le debe hasta gustar que “pique” del otro lado. Aún así, si él no pretendía darle “entidad” a Dovis, logró exactamente lo contrario.

Negociaciones trabadas con el STM

El informante se acercaba al periodista con información sensible del ámbito sindical.

Informante: En el peor momento, a (Guillermo) De Rivas se le empieza a armar un foco de conflicto. Parece que los municipales se le reviraron…

Periodista: ¿En serio? Debe ser por paritarias, ¿no?

I: Exactamente. El STM (Sindicato de Trabajadores Municipales) largó un comunicado contando que las paritarias para junio estaban trabadas. Pretendían una suma, pero el Ejecutivo no se acerca. Es más, ya rechazaron dos ofrecimientos, algo que no venía pasando en el año. Parecía que se habían calmado las cosas con el gremio, porque habían definido negociar mensualmente. Casualidad o no, en el momento más álgido de la campaña se complicaron las negociaciones.

P: Claro, eso pensaba. El timing juega en contra de la Municipalidad.

I: No le podemos caer al Sindicato. Si ellos piden algo y la Muni ofrece muy por debajo, es obvio que van a salir a reclamar. No tengo bien la fina, pero parece que hay mucha diferencia entre la expectativa y la realidad. Se mantienen firmes con la idea de lograr una recomposición acorde a la situación inflacionaria.

P: ¿Y cómo sigue esto?

I: El STM habla de hacer otro paro.

P: ¡Epa! ¿Tan picado está?

I: Pareciera que sí. En el comunicado recordaron que ya hicieron 3 paros en los últimos cuatro meses, los únicos de toda la era Llamosas. Y avisan que no dudarán en hacerlo otra vez si es necesario. Le pidieron seriedad, sentido común y respeto al DEM (Departamento Ejecutivo Municipal). Como le decía, esto es un problema para De Rivas…es quien se sienta a negociar.

P: Tenía entendido que el STM tenía dirigentes en la mesa sindical del candidato. ¿Es así?

I: Claro, pero ya avisaron que se van si no se llega a un acuerdo. Por eso me cuentan que andaban apurados en la Municipalidad. Necesitan que De Rivas cierre todo antes de terminar la semana. Así está el tire y afloje.

La mesa sindical de GDR

El periodista acudía al dirigente sindical para consultarle sobre la organización de diferentes sectores que forman parte de la campaña de Guillermo De Rivas.

Periodista: Che, me comentan que están a full las charlas de la mesa sindical de Guillermo De Rivas. Es más, hay lío por la situación del Sindicato de municipales. ¿Sabe algo?

Dirigente Sindical: Lo de los municipales es cierto. Está complicado. Pero eso no va a suspender la movida que se viene este viernes.

P: ¿Qué movida?

D S: Reunión de todas las agrupaciones sindicales que forman parte de la mesa para elaborar y lanzar un comunicado conjunto en apoyo al candidato oficialista. Se reúnen en la sede del Partido Justicialista y va a estar De Rivas.

P: Entonces, mañana es el acto clamor del sindicalismo que está con él.

D S: Claro, se podría decir que es eso. Se juntan las agrupaciones, pero también están preguntando qué sindicatos ponen el sello para darle un poco más de cuerpo a la mesa. Me dicen que la UOM (Unión de Obreros Metalúrgicos) de Ricardo Magallanes es uno de los sindicatos que acordó salir con la fuerza de todos los afiliados. No es el único, pero hay otros que prefieren mantenerse como “agrupación” para no armar lío.

P: ¿Y cuántos espacios son los que representan esta mesa sindical?

D S: En total son 25, entre sindicatos completos y agrupaciones. A De Rivas le sirve la foto de apoyo obrero, el más peronista de los movimientos de la campaña.

P: Si no cierran el conflicto con los municipales, ¿se juntan igual?

D S: Yo creo que sí. Pero, nunca se sabe…capaz les convenga posponer si se atrasa el tema.

Minutos más tarde, el dirigente se volvía a comunicar con el periodista para agregarle un dato al respecto.

D S: Le cuento que los sindicatos nucleados en Las 62 Organizaciones Peronistas ya sacaron un comunicado expresando su acompañamiento a Guillermo De Rivas. Justo como le había contado hace un rato sobre las adhesiones como “agrupación” que se van a empezar a ver…

P: Claro. Se había dicho que podían salir con algo esta semana.

D S: El mensaje de Las 62 dice que lo acompañan “por su trayectoria en la gestión pública como por su calidad como persona” y hasta mencionan la doctrina peronista y la importancia de que el movimiento obrero sea la columna vertebral del espacio. Dicho esto, todo parece indicar que el grueso del arco sindical estará con el candidato de Llamosas.