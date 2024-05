Parodi reafirma perfil “vecinal” (¿Vienen Juez y De Loredo?)

Por Gabriel Marclé

A poco más de un mes de las elecciones municipales, los proyectos de cada candidato se siguen moviendo, ajustándose a las necesidades de un electorado cambiante y adaptándose a los tiempos de una campaña corta pero vertiginosa. Entran en ese juego principalmente las alternativas peronistas que enfrentan un escenario inédito, quebrado entre dos plataformas (la de Guillermo De Rivas y Adriana Nazario) competitivas. El radicalismo, en cambio, parece enfocado en el mismo plan que inauguró con Gonzalo Parodi allá por septiembre, la idea de una alternativa que no soslaye su identidad partidaria, pero enfatice en la comunión entre sectores otrora dispares, una especie de partido “vecinal” que se aísla de los estímulos externos, como los que puedan surgir de la interesadísima dirigencia provincial y nacional.

Consultado por Alfil, un armador del frente Primero Río Cuarto de Parodi afirmaba que el plan de juego no cambió tanto desde la interna radical de hace unos meses, pero que “sin dudas” no mutará tampoco de aquí a las urnas del 23 de junio. Si bien todavía quedan varios “momentos” hasta el día D, la estrategia opositora tiene en claro que la campaña diferirá de las que se hicieron en 2016 y 2020, cuando Río Cuarto era un desfile de estrellas nacionales y provinciales de la política. En ese sentido, tal como lo dijo este diario hace un tiempo, el comando de Parodi trabaja para limitar a cero la participación de dirigentes que puedan “colgarse” de la elección municipal. Hay seguridad de que no hará falta ese ingrediente para levantar las cifras.

Según lo expresado por representantes de este sector, para que Parodi avance en la campaña, hoy “no es necesario” que bajen figuras como la de Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Martín Lousteau, entre otras “estrellas” que vienen apostando por Primero Río Cuarto. De hecho, la selección senadores, diputados y legisladores que podría tomar parte en el juego ya fue notificado de que “las cosas van bien” así como están. Más allá de esto, de Loredo y Lousteau podrían querer tomar parte en apoyo a uno de los suyos (Parodi es de Evolución) y Juez tiene intereses en el resultado que se de en la capital alterna (el Frente Cívico tiene el nº3 de la lista de Primero Río Cuarto).

Los de Parodi intentan transmitir que el plan implica priorizar lo local, sin la injerencia externa que se daba antes. Pero, principalmente, reflexionan que “quedó viejo eso” de trabajar como lo hacían en los tiempos de Juntos por el Cambio. El camino elegido surge de una lectura de las expectativas del electorado, pero aseguran que están sustentadas en los números. Es que los números que reciben de las consultoras dan confianza. “Hay buenas sensaciones”, revelan sobre las encuestas.

En definitiva, para Parodi la línea no queda marcada por lo nacional y provincial, sino por el corte localista de su propuesta. “Si miran nuestra lista, se van a dar cuenta”, aportaba un dirigente radical del frente Primero Río Cuarto respecto a la concepción de una alternativa electoral compuesta por vecinos de diferentes sectores, lejos de la política partidaria y cerca de la representación de sectores variados, desde el empresariado, el trabajo social, la representación de sectores profesionales, el campo y la ciudad, las barriadas y el centro comercial, todo en uno. Allí es donde destacan: “Somos un equipo de vecinos comprometidos”. La frase se repite en cada oportunidad, buscando contrastar con “lo mismo” que -según afirman- representan De Rivas y Nazario.

Lo “nuevo”

La noción del “verdadero cambio” que acompaña los spots de Gonzalo Parodi marcan la línea estratégica del dirigente radical devenido en candidato de lo que llaman “una alternativa vecinal”. En ese sentido avanzan las últimas acciones de campaña en recorridas y actividades que buscan mostrar a Parodi como alguien nuevo, representante del cambio.

Pese a estar vinculado a la gestión de Juan Jure, cuando fue funcionario de Desarrollo Social, la campaña de Primero Río Cuarto busca darle un “refresh” a su imagen, una especie de foja cero que difícilmente tenga efecto en los conocidos, pero que busca enfocar en quienes componen el nivel de desconocimiento del candidato. De hecho, es en ese público donde se concentra “lo importante" de la estrategia, afirman desde el comando de campaña.

Al mismo tiempo, Gabriel Abrile permanece pegado a Parodi. El derrame de imagen positiva y niveles de conocimiento del médico puede ser el factor que sume en reemplazo del acompañamiento de figuras provinciales y nacionales. Aunque en esta instancia aporta, la recomendación de algunos dirigentes apunta a “no pasarse de rosca” y enfocar en el legítimo competidor por la intendencia. Reconocen que Parodi necesita crecer más, pero no a costas de perder su lugar bajo los reflectores.