Por Francisco López Giorcelli



Durante la última semana las elecciones universitarias fueron tema de agenda para la UNC, pero una vez consumados los comicios el conflicto entre Universidades Públicas y el Gobierno Nacional inauguró un nuevo capítulo. Con la noticia de la actualización presupuestaria para funcionamiento, y también para los hospitales universitarios, de la UBA comienza una nueva etapa del conflicto.



Parece que en Casa Rosada la estrategia que se empezó a tejer después de la gran Marcha Federal Universitaria es la de dividir a las universidades. En un acuerdo político entre el sector del radicalismo conducido por Martin Lousteau y al cual responde el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, la UBA levantó su emergencia económica “cortandose sola” frente a las otras 59 universidades.



El punto de quiebre se da cuando las autoridades del CIN, por ende las autoridades universitarias de todo el país, se enteraron mediante las resoluciones del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, que se establece un desembolso solo para la UBA de $60.000 millones de pesos. Exponiendo de esta forma al vicerrector radical que decidió acordar con el círculo cercano al presidente Javier Milei y levantar así la emergencia económica que había declarado el Honorable Consejo Superior de la UBA.



El Consejo Interuniversitario Nacional respondió a esto diciendo que “resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país” al mismo tiempo que define no aceptar “que existan estudiantes de primera y de segunda” sentencia el comunicado del organismo.



No solo que Yacobitti jugó solo sino que la actualización presupuestaria no contempla salarios. En este marco la respuesta gremial fue contundente y tanto docentes como no docentes llamaron a un paro nacional para el jueves 23 de mayo en donde ADIUC y la Gremial San Martín apoyaran por lo que la UNC se suma a la jornada nacional.



En la Universidad Nacional de Córdoba el rector Jhon Boretto hizo su descargo a través de una entrevista con la revista Seúl. En la misma deja en claro que es “inadmisible que se resuelva una cuestión puntual para una sola de las universidades, porque la situación afecta a todo el sistema universitario. Se trata de una situación de discrecionalidad y discriminación inédita” sentencio el maximo mandatario de la UNC.

En esa misma sintonía Boretto le respondió a Yacobitti dejando en claro que el vicerrector de la UBA “no es el único interlocutor” con el Gobierno Nacional en el conflicto presupuestario y calificó a esta visión como un “un cierto sesgo porteño-centrista” pero que “la realidad es que muchos rectores y, fundamentalmente, quienes conformamos el comité ejecutivo del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), tenemos diálogo con el Gobierno nacional”, mencionó.



Pero Boretto no fue el único radical que se despachó con críticas hacia Yacobitti ya que desde el rectorado de la UNR encabezado por Franco Bartolacci y el mismo Gobernador de Santa Fe repudiaron esta resolución. A estas críticas se le sumó Moriñigo, radical y Rector de la Universidad San Luis y desde la militancia estudiantil radical de Franja Morada Nacional también salieron a repudiar el acuerdo unilateral entre la UBA y la Nación.



A raíz de este nuevo conflicto los docentes universitarios representados por ADIUC decidieron adherir a la medida de fuerza impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. “La actualización de las partidas para gastos de funcionamiento de la UBA (300%) anunciada por el gobierno implica un reconocimiento de la asfixia presupuestaria que golpea a todo el sistema universitario y un intento por fragmentar la lucha de la comunidad universitaria.” dicta el comunicado donde convocan a parar.



Desde el gremio dijeron que en “este marco, y en línea con lo resuelto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, ADIUC convoca al paro nacional universitario (docente y nodocente) el jueves 23 de mayo. Paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo” sentencian.

Desde ADIUC piden un aumento salarial del 40% para poder recuperar la capacidad de compra que tenían en noviembre de 2023 al mismo tiempo que exigen la restitución del FONID, actualizar la Garantía Salarial y el presupuesto a todas las Universidades Nacionales, presupuesto en CyT y el rechazo total a la “Ley Bases”.



La visión acerca de la estrategia para dividir por parte del gobierno nacional está llevando a todo el arco universitario a volver a pensar nuevas medidas para seguir impulsando en bloque un reclamo más que justo. Desde el CIN también dijeron rechazar “cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidamos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios.” sentencian.



Una hipótesis que empezó a surgir desde distintos sectores de la política nacional y que no sería ilógico pensarlo es que la actualización presupuestaria para la UBA implica que el radicalismo en el Senado apoye la Ley Bases, algo que el mismo Yacobitti desmiente. Las dudas surgen por el historial radical de los últimos meses en donde, sobre todo De Loredo, suelen hablar como opositores pero votan como libertarios. La interna radical marca otro capítulo.



De esta forma se escribe un nuevo capítulo del conflicto nacional entre el Gobierno y las Universidades Públicas que ahora deberán presionar para que la UBA acompañe el reclamo en bloque y no se defina como quiere el Secretario de Educación Carlos Torrendell “universidad por universidad” ya que esto divide, demora y pone palos en la rueda a un conflicto que no avizora una resolución cercana.