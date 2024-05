Los tres candidatos a intendentes que integrarían el escenario de tres tercios se encontraron en el ciclo “Pensando Río Cuarto” que organiza la Fundación Río Cuarto 2030. Este año tuvo lugar en el Centro Cultural Viejo Mercado. Más allá de exponer las respectivas propuestas sobre varios ejes (en los tres casos hubo varias menciones a la producción, desarrollo y seguridad), los candidatos tuvieron la posibilidad de hablar de su visión de la ciudad hacia el año 2030. Fue allí que la candidata de La Fuerza del Imperio del Sur, Adriana Nazario, utilizó sus minutos para hacer un descargo contra las “mañas de la vieja política” y apuntó tácitamente a sus adversarios por las fake news que se instalaron en los últimos meses en relación a su candidatura.

“Espero que en el 2030 los políticos hayan aprendido y hayan dejado atrás las mañas de la vieja política”, dijo Nazario al comienzo de su discurso que tuvo lugar cerca del cierre de la actividad. “Decían ‘Adriana no va a ser candidata, Adriana se baja, Adriana no existe”.La ex diputada citó el ejemplo de falsas agencias de noticias de otras provincias que difundieron fake news en relación a su campaña: “Estoy sufriendo un aluvión de fake news. Aparecen páginas truchas de agencias de Formosa, Salta. Agencias inexistentes que pagan para poner mentiras sobre lo que hago y pseudo pertenencias políticas”. Esta última afirmación hace referencia a publicaciones que buscaban vincularla a dirigentes kirchneristas como Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

“¿Será porque soy mujer? ¿Es porque soy una mujer que tiene posibilidades claras de ganar una elección? ¿Será porque no gasto millonadas en campaña? De los tres candidatos que estamos acá, soy la única que está recibiendo un acoso tremendo”, aseguró Nazario. La apuesta fue redoblada cuando la candidata hizo una alusión casi directa al candidato del oficialismo, Guillermo De Rivas.

“En 2012 pude haber ganado la elección pero no quise correr con el caballo del comisario. No quise mezclar ser funcionaria con una campaña. Uno ahora no sabe si el que habla es el candidato o el funcionario”, señaló Nazario y concluyó con “no gasto en mi campaña y menos lo voy a hacer en influir en la campaña del otro. Por ahí estoy equivocada y no alcance para ganar una elección pero no voy a renunciar a mis convicciones”, enfatizó.

Las exposiciones

El candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi, enfatizó sus propuestas en seguridad y señaló que ha denunciado “varios kioskos de droga” ante la Justicia. “No vine a la política a estar cómodo”, señaló, a la vez que resaltó el asesoramiento en materia de seguridad de parte del ex jefe de la Unidad Departamental, Walter Albelo. En relación a movilidad urbana, criticó el actual servicio de transporte urbano de pasajeros y citó la propuesta que presentó el día de ayer sobre la creación del metrobus. En cuanto a innovación, indicó que el centro de transferencia de cargas que proponen desde su espacio es una demanda de hace varias décadas en la ciudad.

El candidato de Hacemos Unidos ,Guillermo De Rivas, utilizó analogías del deporte que jugó hasta los 30 años (básquet) para referirse a su proyecto de gobierno. “El básquet me enseñó a trabajar en equipo, a planificar estrategia en el juego, que los contrincantes no son enemigos, que la autocrítica es importante y transpirar la camiseta para poder ganar el partido. Que no es ganar la elección, sino llevar a Río Cuarto a su máximo potencial”, enfatizó el secretario de Gobierno y candidato oficialista. De Rivas agregó que la cancha en la que se juega este partido son “las condiciones que tenemos, en una ciudad que se ha transformado en los últimos ocho años con más de 400 proyectos, cultura, deporte, seguridad, en un Municipio con cuentas ordenadas y un superávit sostenido durante siete años”. Además, citó al reconocido jugador de básquet, Michael Jordan: “Él dijo que algunas personas quieren que algo ocurra, otros sueñan con qué pasará y otros hacen que suceda. Yo siempre me caractericé por hacer”, dijo De Rivas.

A su turno, Adriana Nazario habló de un “masterplan para los próximos 20 años”. “Lo de Imperio del Sur no es una idea alocada. Éramos el Imperio y necesitamos recuperar esa identidad. Estamos atascados”, planteó. La candidata hizo hincapié en los proyectos de habitacionales de su plataforma. “La autoconstrucción asistida resulta. Yo ya lo hice” dijo en alusión al Plan del Desarrollo del Noroeste. En referencia al desarrollo económico, la aspirante a la intendencia citó su experiencia como ministra de Producción y aseguró que “trajimos muchas empresas a Córdoba y varias a la región. No es lo mismo sacarse una foto en una empresa porque les diste una ayuda que decir ‘yo hice que esa empresa se instale acá’”, manifestó Nazario

Antes de las intervenciones de los candidatos invitados, el candidato de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo, interrumpió la actividad y pidió unos minutos para exponer su plataforma, pese a que desde la organización del evento se le indicó que sería invitado en una próxima instancia para participar de la exposición de propuestas.