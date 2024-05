Por Redacción Alfil

El legislador provincial Federico Alesandri fue uno de los invitados de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y allí repasó el último encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el distanciamiento con la gestión del gobernador Martín Llaryora, las críticas al exmandatario Juan Schiaretti y el presente de la administración presidencial de Javier Milei.

“Tanto Schiaretti como Llaryora hicieron todo lo posible para que Milei sea presidente. Schiaretti puteaba tres veces por día a Massa o Cristina, y de este gobierno que le sacó los fondos de la Caja de Jubilaciones, el Fonid, los subsidios del transporte, ¿qué dicen?”, lanzó el exintendente de Embalse el viernes por la noche.

En tanto, sobre el último encuentro con la expresidenta la semana pasada, Alesandri sostuvo “debo tener diez fotos con CFK desde que soy intendente”. “La relación con ella tiene que ver con devolverle la identidad al PJ después de un gobierno malo que no colmó las expectativas de nadie. Lo nuestro fue malo, pero lo de Milei es peor”, afirmó.

“El PJ debe recuperar su identidad al lado del que produce, estudia, trabaja, invierte… Estas charlas las tuve con Cristina y con (Sergio) Massa. Para que recuperemos esa identidad que nos permita volver a representar a los trabajadores”, dijo Alesandri y agregó que “nos salimos de lo más importante que era generar las condiciones para que laburante llegue a fin de mes, que uno pueda salir a trabajar sin sufrir un asalto, sin caer en la inseguridad”.

Sobre la elección del año pasado, Alesandri sostuvo que “la trompada que nos pegaron fue tan grande que todavía estamos viendo cómo nos sacamos la tierra”.

Asimismo, consultado acerca de si la exvicepresidenta de Alberto Fernández debe ser la presidenta del PJ, Alesandri dijo que “a Cristina no le interesa ser la presidenta del PJ”. “No le hace falta ser la presidenta”, sostuvo y afirmó: “yo siempre quiero renovación, quién más condiciones tenga debería ser. Esa nueva música que propuso (Axel) Kicillof debería tener música de Córdoba”. Además de reiterar las comparaciones con “el (José Manuel) De la Sota de los ’80, pero con el contexto actual”.

A su turno, reiteró que el discurso de Llaryora “no es moderno” y se punteó la interna del peronismo en Córdoba al decir “pienso que están dadas las condiciones para plantear una interna dentro del PJ cordobés”.

“Debemos recuperar el peronismo en Córdoba. El PJ cordobés no es el cordobesismo, no estoy de acuerdo. Antes que (Myrian) Prunotto, (Pedro) Dellarossa o (Juan) Negri, el PJ tiene cuadros valiosos”, afirmó y cerró: “los peronistas de Córdoba no están contentos ni con la gestión de Llaryora, ni con la de Passerini”.

Por último, se alejó de la elección en Río Cuarto: “tomé distancia de la elección en Río Cuarto porque tengo amigos de los dos lados. Tanto con (Adriana) Nazario como en el caso de Guillermo de Rivas”.