Arranca la recta final: confrontación tardía y confianza altanera

Por Gabriel Marclé

La pelea por la intendencia de Río Cuarto sigue desarrollándose en un escenario que dista de ser el ideal, no para unos cuantos sino para casi todos lo competidores en carrera. No es solo el contexto social y económico global o la campaña express que tiene a los candidatos metidos en un constante cambio de estrategia y respondiendo al pulso vertiginoso de una elección que, aunque se dirimirá dentro de 27 días, todavía no ha mostrado su forma final.

Los primeros vestigios de la dinámica entre “los tres de arriba” (Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Gonzalo Parodi) se haya visto el pasado jueves, durante el encuentro organizado por la Fundación Río Cuarto 2030, hecho relatado por Alfil en su pasada edición. Puede que, en ese debate que no fue debate, se conoció el comportamiento de cada uno cuando les toca estar en un mismo escenario, algo que también se verá una semana antes de las urnas con el debate en la UNRC. Hubo interacciones, aunque indirectas, pero el calor se sintió más fuerte que nunca y fue Nazario quien lo encendió apelando a la confrontación. ¿Golpeó en el momento justo?

La candidata de La Fuerza del Imperio del Sur resaltó con sus intervenciones dirigidas a sus principales rivales, aunque sin referirse directamente a ellos. Acusó que la invisibilizaban, que utilizaban las artimañas de la vieja política para sacarla de juego y hasta sugirió que había dejos de machismo en lo que consideraba un embate contra su persona. Arrancando desde un lugar de víctima, Nazario fue construyendo un discurso en el que tiró dardos contra De Rivas y Parodi, mostrando en la pública un tono que hasta el momento no se había visto de su parte. Ese es el tema, que su perfil más “picante” se ve recién ahora, llegando de forma tardía a una pelea que tiene pocos rounds por delante. “¿Vio las peleas que se definen con un nocaut en el round doce? Todavía vamos por el diez”, alentaban desde la esquina nazarista. El tiempo disponible y el contexto actual invitarían a pensar más en un fallo dividido que se define por tarjetas.

Mientras vuelan los guantazos de Nazario, De Rivas sigue dándole forma a su estrategia, la cual ha cambiado en más de una ocasión desde que comenzó a ejecutarse. El último de los volantazos sucedió hace un par de semanas, cuando el diagnóstico de los estudios sobre el electorado reveló la necesidad de “volver a las bases” y peronizar un poco más la campaña con las barriadas, sindicatos y organizaciones de sectores populares. Sin embargo, el trampolín más fuerte de su campaña surge de la presencia del Gobierno de Córdoba en la ciudad, como ocurrió el pasado sábado en el acto del 25 de mayo; pero especialmente en el factor “repetición”.

Cada página de internet, cada app en la que se entre, cada intersección de calle en el centro de la ciudad, cada acto popular, tiene el rostro de Guillermo De Rivas. Ni siquiera Juan Manuel Llamosas, que es el intendente hasta el 1º de julio, tiene tanta cámara en la campaña. Aunque la etapa de instalación ya podría haber quedado atrás por varios meses, hoy se encuentra en una etapa de “fijación” mucho más intensa. El condimento de ver al candidato “hasta en la sopa” revela ciertas necesidades insatisfechas en la estrategia del comando oficialista. Puede que los números de las encuestas no sean los positivos que se esperaban para el inicio de la recta final, pero en el entorno de GDR afirman que lo que vale es “el pulso de las calles”, donde “nos va muy bien”.

Los que sí quieren hablar de números son los de Primero Río Cuarto. Su candidato a intendente, Gonzalo Parodi, se muestra más suelto en cada intervención, corriendo maratones, de copiloto en un auto de rally, entrando cada vez más en el “carajeo” y la verba propia de Luis Juez, con la lengua más suelta y un dejo de confianza que -una vez más- sus colaboradores explican por lo positivo de los números que les llegan. Pero no todo es bueno, ya que algunos radicales más conservadores afirman que existe cierta altanería en el comportamiento de los últimos días. “No hay que confiarse de más”, advertían. Los más cercanos a Parodi aseguran no estar pasados de rosca en las buenas sensaciones, pero repiten que el escenario actual se asemeja cada vez más al de Coronel Moldes, donde el PJ se dividió en dos y facilitó la victoria de la UCR.

El frente radical quizá sea el único en haber mantenido una estrategia firme en el tiempo y sin tantas variaciones. Su eje principal es la inseguridad, algo que continuó explotando en las últimas horas tras el asesinato de un remisero en barrio Ciudad Nueva, hecho que golpeó a la ciudad en la madrugada del domingo, y que seguramente se convertirá en el hecho central del debate político durante toda esta semana.

Por otro lado, el frente pone al frente la construcción de un espacio vecinal, aunque prioriza en su mensaje la unidad radical que representan en la participación de Gabriel Abrile en campaña. El médico ha tomado un rol central que supera al esperado por cualquier candidato a concejal, casi como si se hubiera inaugurado la figura de viceintendente. Esta cuestión puede presentar tanto una ventaja frente a la ruptura peronista como una desventaja en términos de instalación: la cara que aparecerá en la boleta única es la de Parodi, pero Abrile le gana en niveles de conocimiento. Aún así, de los tres de arriba, el radical sigue siendo el más cómodo en la carrera, mientras la tensión peronista sigue dando capítulos.