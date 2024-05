Por Gabriel Silva

Con el caer de la tarde los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JpC) se reunirán cerca de las 18 en la sede del Foro de Intendentes de la UCR para tratar de dar vuelta rápidamente la página de la tensión de la semana pasada. Cuando el radicalismo terminó acompañando el proyecto del libertario Agustín Spaccesi que también votó el PJ y quedaron desenganchados de la dureza que imprimió el juecismo junto con Gregorio Hernández Maqueda para no acompañar la iniciativa.

Proyecto que motivó primero un fuerte -y nuevo- desencuentro entre el oficialismo y todo el arco opositor, hace casi 15 días; y que luego, con las modificaciones que aceptó el propio Spaccesi, los radicales respaldaron en su totalidad. La iniciativa, como se recordará, impulsaba que para el pedido de tratamiento sobre tablas fueran necesarios los dos tercios de la cámara y ya no la mayoría simple. Y fue lo que terminaron respaldando con Hacemos, el bloque UCR y la bancada unipersonal de Karina Bruno (PRO).

Mientras que el juecismo junto al nuevo aliado que tiene el Frente Cívico, Gregorio Hernández Maqueda, terminaron rechazando dentro del interbloque Juntos.

Esto motivó algunas tensiones que empezaron a disuadirse en la presentación de la fundación, precisamente de Hernández Maqueda en la tarde del jueves; se terminaron de morigerar el sábado, con una buena porción de la alianza mostrándose en el acto que encabezó el presidente Javier Milei, y se sellará la paz en el encuentro de esta tarde.

“Lo que se viene ahora serán dos maneras de ser oposición: una con ganas de obturar todo con el juecismo y Gregorio; y otra más de consenso. Una oposición crítica, pero con diálogo”, dijo ayer a Alfil uno de los asistentes al encuentro de hoy.

El ala dura rechaza ese consenso y así lo sostuvo un integrante del eje halcón a este diario: “siempre supimos que iba a haber problemas con los ‘intendentes’ o con los que están acostumbrados a negociar con el PJ porciones de poder. Las dos veces que no dimos quórum mitigó lo que habían mandado ellos. Pasó con el texto de Spaccesi y con el ajuste, el freno funcionó las dos veces”.

Por su parte, otro que no adhiere de manera lineal a la teoría de la nueva configuración opositora, destacó dos cuestiones. “Acá hay dos temas, el primero es que el peronismo sigue haciendo todo el esfuerzo para rompernos y eso no pasa; el segundo, que lo que terminó votando el PJ se le va a volver como un boomerang al oficialismo porque deben salir todos los proyectos cajoneados en comisión”, apuntó un radical.

La parte final se argumenta con el enojo de algunos oficialistas por el trabajo en comisión que, a decir de algunas voces de Hacemos con peso en la Unicameral, no está dando el resultado esperado.

“Acá ellos esperaban otra cosa. La semana pasada el Ejecutivo los apuró, incluso creyeron que podían sacar el proyecto de Spaccesi, y el radicalismo se plantó. Porque si no se daba quórum y no se apuntaban modificaciones, volvía a comisión e iba a ser peor para todos”, dijo una parlamentaria.

El radicalismo, con el bloque de ‘intendentes’, pretende tener otro vínculo. Marcar, objetar, criticar, pero no romper todos los puentes. Fundamentalmente porque, en el fondo y como reconoció un parlamentario con domicilio en el interior, “es bravo cuando la gente te cruza toda la semana en el pueblo y te pregunta por qué no se sesiona”. Varios plasmarán también hoy el reclamo que representa venir del interior para dar quórum y chocar con legisladores de la capital que no bajan al recinto. “Para nosotros representa un gasto, no es todo el videíto en las redes”, dijo.

Con varios dialoguistas, el enojo del ala dura radica también en cómo algunos de la UCR capitalizan las denuncias del juecismo que no acompañan, como por ejemplo la de los móviles de seguridad urbana.

Por último, los comandos externos de ambos bloques también generan alguna incomodidad. La relación entre el radical Marcos Ferrer y el senador Luis Juez no atraviesa su mejor momento y la manera en la que se desenvuelva la Ley Bases en el Senado, puede repercutir en ese vínculo.