Enroque Corto

Otra para el álbum

El periodista recibió una foto del gobernador junto al intendente. Después, cruzó estos mensajes con su informante.

Periodista: Amigo, ¿qué me manda?

Dirigente Peronista: Lo que ve… una foto del gobernador junto al intendente. Lo que prometimos en campaña. Martín (Llaryora) y Daniel (Passerini) son un equipo.

P.: Ah bueno… no me lo edulcore tanto. Mire que yo tengo muy buenos amigos con los que no me saco una foto jamás. Y lo raro sería que no sacáramos una cada semana…

D.P.: Ja, ja… no le creo nada, usted ni amigos debe tener… Pero bueno, dejando el chiste de lado… El gobernador y el intendente se juntaron, ésta vez, para firmar el contrato para el inicio de la Obra de Altonivel que mejorará la fluidez de tránsito y unirá Valle Escondido con la Av. Ejército Argentino. Una promesa que Llaryora hizo como intendente y cumple ahora, como gobernador.

Intercambio de estrategias legislativas

El viernes pasado, y por primera vez, jefes de los bloques justicialistas de distintas Legislaturas del país se reunieron en la Casa de la Pampa en Buenos Aires en un foro de debate, balances y puestas en común.

Periodista: Qué interesante, nunca había escuchado sobre ese foro.

Informante: Es que es la primera vez que se hace. Asistieron representantes de Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y La Pampa. Obviamente por nuestra provincia fue Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

P.: ¿Y de qué se habló?

I.: Fue una jornada de intercambios y debates, con una mirada federal sobre el impacto de las medidas del gobierno nacional en cada una de las provincias y sobre el futuro del partido.

P.: Ajá.

I.: En palabras de Siciliano: “estoy convencido de que es la mejor manera de poder actualizar ideas, técnicas y tácticas legislativas, además de compartir visiones, ideas respecto a lo que pase por ejemplo en el Congreso respecto a la aprobación o no de la Ley Bases o la situación actual del país", manifestó Siciliano.

El radicalismo en el Concejo contra el “plan Plantita”

El bloque de la UCR en el Concejo Deliberante sigue cruzando al oficialismo que conduce desde el legislativo municipal. Por eso, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: ¿Se enteró de la nueva?

Periodista: No, diga.

IR: Resulta que los muchachos de la Municipalidad no tuvieron mejor idea que destinar 540 millones de pesos para comprar árboles, plantas y macetas. Algo que con mucha picardía desde el bloque que conduce Elisa Caffaratti le pusieron “plan Plantita”. ¿Qué tal?

P: Ingenioso.

IR: Espere, porque consultamos en diferentes viveros de manera particular y advertimos que los precios cotizados y posiblemente adjudicados, en especial en el ítem Gramíneas de la subasta, superan el 60%. Entonces, tenemos un transporte caro, lento e ineficiente; el sistema de salud colapsado; una infraestructura deficiente en desagües y red cloacal. Sin embargo, consideran necesario adquirir 15.978 árboles, 7.400 arbustos, 12.000 gramíneas, 30 mil m2 de champas y 600 macetas. Lo dejo, me calenté.

El Partido Cordobés con Atenas

Hubo reunión de legisladores provinciales en la Asociación Deportiva Atenas y fue con festejos. Por eso, el hombre del ‘Griego’ llamó al periodista.

Informante Atenas: Pero ¡qué linda tarde pasamos hoy!

Periodista: ¿Qué pasó?

IA: Es que pasaron los legisladores provinciales y la vicegobernadora Myrian Prunotto por la entidad, entregaron una plaqueta por la construcción del estadio y recorrieron las instalaciones.

P: Cuente.

IA: Estuvieron con el presidente de la entidad David Urreta, además de Prunotto, los legisladores Facundo Torres, Miguel Siciliano, Ariela Szpanin, Marcelo Eslava, Jorge Heredia, Doris Mansilla, Stella Peralta y Edgardo Russo, quienes acordaron coordinar proyectos para darle el impulso necesario al deporte entre los jóvenes y motivarlos a tener una vida sana y saludable. Del PJ, el radicalismo, el GEN… el partido cordobés. Abrazo.